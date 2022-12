Adót is emelt a kormány a benzinárstop végével: ez fájni fog az autósoknak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tegnap éjjel 11 órakor hivatalosan is megszűnt az üzemanyagok hatósági ára. Ez azonban a jövedéki adót is súlyosan érinti – számolt be a vezess.hu.

A tegnap éjjeli Kormányinfó keretében jelentette be Gulyás Gergely, hogy december 6-tól, éjjel 11-órakor megszűnik a hatóságiáras benzin, így ezután már mindenki piaci áron fog tudni csak tankolni. Ezzel párhuzamosan a jövedéki adó tekintetében is korrigálás történt, azaz újra a hatósági ár bevezetését megelőző állapot van érvényben ezentúl. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Így a 95-ös benzin jövedékiadó-mértéke 120 forint/liter (áfával együtt 152,4 forint), míg a gázolaj esetében ez a szám 110,35 forint/liter (140,1 forint áfval). Tehát az emelés mértéke 25 forint literenként, amihez még hozzájön az áfa. Ezzel a benzin piaci átlagára 640 forint, míg a gázolajé 700 forint lett.

Címlapkép: Getty Images

