Nagyon sok magyar autós nem tud a friss szabályról: azonnal ugorhat a jogsi, egyre több sofőrt érint

Ismét eltelt egy hét, beköszöntött a tél, és sokan már ráfordultak a karácsonyi bevásárlószezonra. Összeszedtük, melyek voltak a 48. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon! A cikkeket a címekre vagy a kiajánló dobozra kattintva lehet elolvasni.

Friss szabály, amiről sok autós nem tud: azonnal ugorhat a jogsi, egyre több magyart érint

Egyre többen keresik fel az autós iskolákat, hogy felfrissítsék vezetési tudásukat, vagy több év kihagyás után visszarázódjanak a forgalomba. Sokan azonban nem tudják, hogy a jogosítvány maga soha nem jár le, évül el, az orvosi vizsgálat után bármennyi kihagyás után meghosszabbítható. A közlekedési szakember szerint bár az ehhez szükséges kérdőív önbevalláson alapul, nem érdemes elsumákolni a betegségeinket, mert jobb esetben a háziorvos bírálja felül az állapotunkat, rosszabb esetben egy balesetnél derül ki a dolog - és megüthetjük a bokánkat. A Magyar Alvás Szövetség elnöke arra figyelmeztetett, hogy a Covid-időszak után jelentősen romlottak az alvás minőségi mutatók, amelyeknek hatásai előbb-utóbb jelentkeznek a közutakon is.

1-2 év múlva jöhet az új nyugdíjkorhatár Magyarországon: óriási a vész, közel a katasztrófa

Megállíthatatlan a magyar társadalom lélekszámának fogyása, egy friss kutatás szerint pár év múlva kilencmilliónál is kevesebben lehetünk, 2050-re pedig a 8,5 milliót is alig éri majd el a lélekszám. Ráadásul a meglévő magyarok is folyamatosan öregszenek, az előrejelzések, valamint a népesedési statisztikák dinamikája alapján már most sokkal többen öregednek és halnak meg, mint ahányan születnek. Ez pedig számos más kérdés mellett azt is joggal veti fel, hogy ha majd a most aktív korú népesség nyugdíjba vonul, egyáltalán lesz-e, aki a nyugdíjakat kitermelje? Szakértőket kérdeztünk, mi várhat ránk az elöregedő társadalomban, és milyen módszert kellene bevezetni ahhoz, hogy bízhassunk az állami nyugdíjban évek vagy évtizedek múlva?

Alattomos betegség támadja a magyar szülőket: nincs gyógymód rá, ezek a tünetei

Lakossági közlések alapján az elmúlt 1-2 hónapban több felnőtt is elkapta Magyarországon a jellemzően kisgyermekek körében terjedő kéz-láb-száj betegséget. Az NNK szerint azonban nem lehet járványról beszélni, noha leszögezik, hivatalosan nem kell jelenteni jelenleg a kór megjelenését. A Pénzcentrumnak nyilatkozó orvos viszont arról beszélt, valóban egyre többen fordulnak ellátásért ezzel a betegséggel. Kemenesi Gábor virológus szerint is való igaz, hogy ismét megjelent a betegség itthon, és felnőttekre is átragadhat. De a szakeber szerint pánikolni teljesen felesleges.

Érik a karácsonyi összeomlás: kevesen gondolnák, de ebből nagy baj is lehet

A karácsony papíron a béke és a szeretet ünnepe, sokak számára mégis az egyik leginkább szorongással teli időszak vette kezdetét az adventtel. Az idei év különösen sok kihívást tartogathat a magyar családok számára a vágtató infáció és a rezsiemelés árnyékában. Amellett, hogy a spórolás rányomhatja a bélyegét az ünnepre, nem ússzuk meg a szokásos stresszfaktorokat sem. Mutatjuk, hogyan lehet túlélni a karácsonyi ünnepeket 2022-ben anélkül, hogy rámenne a lelki egészségünk.

Nem úri huncutság, mindenkinek elérhető: így utazhatsz szinte fillérekért télből a nyárba

Kevés jobb dolog van az életben annál, mint amikor valaki a csikorgós, fagyos télből elutazhat egy időre melegebb éghajlatra feltöltődni napfénnyel. Hajlamosak vagyunk erre a lehetőségre úgy gondolni, mint olyan úri divatra, amit csak a leggazdagabbak engedhetnek meg maguknak, holott ez már közel sem igaz. Összeszedtünk, Európán belül hol van meleg decemberben-januárban, és megnéztük, miképp tölthetünk el ott pár napot a legolcsóbban.

Trükkös tolvajok járják a plázákat, vásárokat: tömegeket fosztanak ki ezzel a módszerrel

A karácsonyi vásárokon, a bevásárlóközpontokban ilyenkor, ünnepek előtt megszaporodnak a szélhámosok. A trükkös csalók nem csak a zsebeinkben lévő értékekre utazhatnak, ilyenkor az autóban maradt értékeink is nagyobb veszélyben vannak. Fogadjuk meg a rendőrség tanácsait!

Ezekért a mobilokért áll sorba most mindenki a műszaki boltokban: brutális a várólista

Már kevesebb, mint egy hónap van karácsonyig, így nem csoda, hogy az emberek többsége már elintézte, vagy igyekszik minél hamarabb túlesni az ajándékvásárláson. Az egyik legnépszerűbb meglepetés pedig nem más, mint a telefon. A Pénzcentrum annak járt most utána, hogy mik a legnépszerűbb készülékek, illetve mekkora áremelkedéssel kell számolnia annak, aki ezt szeretné a fa alá rejteni szenteste.

Keresztet vethetünk a tengerparti nyaralásokra? Erre készülhetnek a magyar utazók 2023-ban

A korábbiakhoz kicsit sem hasonlító három főszezonon van túl a globális turizmus, nem csak az utazók, az utazásszervezők is megszenvedték ezt az időszakot. A nemrég bejelentett turisztikai mentőcsomag hazai szállodaszektort érintő döntések segítséget jelenetek a piaci szereplőinek, de az árfolyamingadozás a szektornak komoly kockázatot jelent. Az euró bevezetése annyira kellene, mint egy falat kenyér - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Molnár Judit. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke beszélt még az utazási irodák jelenlegi és jövőbeli helyzetéről, ahogy a szakmai utánpótlás kérdéseiről is. De a legnagyobb kérdés persze az, fogunk-e, tudunk-e utazni jövőre is, lesz-e rá pénzünk - a szakember szerint van egy módszer, amivel sokat spórolhatunk.

Nagy a kuszaság a fejekben a nyugdíjazás kapcsán: ezt nem tudja rengeteg magyar, sok pénzük bánja

Egyre többen tesznek félre idős korukra Magyarországon, egyúttal egyre kevesebb azok száma, akik bíznak az állami nyugdíjrendszerben. Az elszegényedés réme jelenleg is minden ötödik magyar időst fenyeget, ez az arány pedig a horrorinfláció és rezsiemelés hatására a jövőben csak romolhat. Az öngondoskodás azonban csak egy a sok lehetőség közül, és nem feltétlenül elegendő, hogy átvészeljük idős korunkban az idei évhez hasonló kríziseket. Mutatjuk, melyek azok a tényezők, amelyeket a legtöbben nem vesznek figyelembe, így idős korukban veszélybe kerülhet az anyagi biztonságuk.