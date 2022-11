Nem úri huncutság, mindenkinek elérhető: így utazhatsz szinte fillérekért télből a nyárba

Kevés jobb dolog van az életben annál, mint amikor valaki a csikorgós, fagyos télből elutazhat egy időre melegebb éghajlatra feltöltődni napfénnyel. Hajlamosak vagyunk erre a lehetőségre úgy gondolni, mint olyan úri divatra, amit csak a leggazdagabbak engedhetnek meg maguknak, holott ez már közel sem igaz. Összeszedtünk, Európán belül hol van meleg decemberben-januárban, és megnéztük, miképp tölthetünk el ott pár napot a legolcsóbban.

Skandináv országok lakóinak körében nem szokatlan jelenség, az ha valaki trópusi országokba utazik, hogy ott vészelje át a telet, és ma már a digitális nomádok számára a munka sem akadály: sokaknak egy számítógépen és egy telefonon kívül másra szükségük sincs. Nem csak napsütéssel töltődnek fel, de akár még spórolhatnak is, hiszen az északi országokban megszokott árak töredékéért lehet kint eltölteni pár hónapot.

Kevés jobb dolog van az életben, mint amikor valaki a csikorgós, fagyos télből elutazhat egy időre meleg, de legalábbis langyos vidékekre, és ha még fürödhet is a tengerben, óceánban, az tényleg már csak hab a tortán. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni erre, mint olyan úri divat, amit csak a leggazdagabbak engedhetnek meg maguknak, ami azonban közel sem igaz. Egy kis utánajárással mi magunk is megszervezhetünk egy téli Európán belüli utat, de körülnézhetünk az utazási irodák ajánlatai között is.

Ahová nem ér el a tél

Európában decemberben a legmelegebb helyek általában a legdélebbi országok, például Ciprus, Görögország, Spanyolország, Málta és Olaszország. Télen a Kanári-szigetek az abszolút nyerő: ez a legmelegebb hely Európában, őket követik a többi dél-európai ország. Íme Európa legmelegebb helyei decemberben, januárban és februárban.

Lanzarote - Kanári-szigetek

Gran Canaria - Kanári-szigetek

Tenerife - Kanári-szigetek

Fuerteventura - Kanári-szigetek

Görögország (Kréta és Dél-Peloponnészosz)

Spanyolország (Andalúzia és Kanári-szigetek)

Málta

Ciprus

Portugália

Olaszország (Szicília)

Bár ezeken a helyeken nem vár minket trópusi időjárás, azért a hazainál garantáltan melegebb lesz, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a globális felmelegedés miatt az időjárási minták is mások, mint 50 vagy akár 10 évvel ezelőtt voltak.

Kanári-szigetek

Kanári-szigeteket Európához tartozik tekinteni, annak ellenére, hogy földrajzilag közelebb van Afrikához. A vulkanikus eredetű szigetcsoport közigazgatásilag Spanyolországhoz tartozik, így még útlevél sem kell, de közelebb van Marokkóhoz. Itt a hőmérséklet decemberben általában 20-25 fok fölött is van, így a Kanári-szigetek az egyik legmelegebb decemberi hely Európában.

repülőjegy oda-vissza január 10-17.: 42 177 forint viszont egyszer át kell szállni Barcelonában)

viszont egyszer át kell szállni Barcelonában) szállás: hostelben 45 050 forinttól megszállhatunk, de egyéni szállást is kínál a sziget 70 ezer forint körül egy főnek, persze a határ a csillagos ég

Kréta

Görögország Európa egyik legdélebbi országa, és itt jegyezték fel a valaha mért legmagasabb hőmérsékletet Európában 1977-ben: 48 Celsius-fok volt. A görögországi telek azonban meglepően hidegek és nedvesek lehetnek, különösen Észak-Görögországban és az ország számos hegyvidéki területén. Néhol még síközpontok is vannak!

Ennek ellenére Görögországban vannak olyan területek, ahol a hőmérséklet kifejezetten enyhe, és vannak, akik egész évben úsznak a tengerben. Kréta, valamint a déli Peloponnészosz decemberben-januárban Európa legmelegebb helyei közé tartozik.

repülőjegy oda-vissza január 14-21. 49 300 forint

szállás: hostelben 24 985 forinttól megszállhatunk, de egyéni szállást is kínál a sziget, saját villát bérelhetünk már akár 42 400 forintért - persze a határ a csillagos ég itt is.

Szicília

Európa egyik legnépszerűbb úti célja, Olaszország elég nagy területen fekszik, változatos éghajlattal. A többi mediterrán országhoz hasonlóan, aki melegebb időre vágyik, annak délre kell mennie. A legjobb választás az időjárás szempontjából, ha decemberben szeretnénk Olaszországba utazni, Szicília szigete. Aki elég szerencsés, az még fürödhet is a tengerben. A december remek időszak a szicíliai utazáshoz, ha a régészeti lelőhelyet szeretnénk meglátogatni, mivel gyakorlatilag egyedül lehetünk.

repülőjegy oda-vissza december 8-12.: 33 459 forint

szállás: hostelben 29 035 forinttól megszállhatunk, külön szobát is bérelhetünk erre a négy éjszakára Cataniaban 45-50 ezer forintért.

Faro

Faro Portugália legdélebbi városa a kontinensen, mérsékelten mediterrán éghajlata van. Faro belvárosa nagyon kedves és hangulatos hely - nyoma sincs a felkapott nyaralóhelyekre jellemző zsúfoltságnak és magas áraknak.

repülőjegy oda-vissza január 11-15: 34 643 forint

szállás: hostelben 13 170forinttól megszállhatunk, vendégházat 55 960 forintért bérelhetünk

Egyéb költségek

Természetesen egy utazás alkalmával nem csak szállásra és utazásra kell költeni, de ki is kell jutni a reptérre, illetve külföldön a szálláshelyre való odajutásnak is van költsége. Érdemes ezekre jó előre felkészülni, nem a reptéren nézegetni és beülni az első taxiba vagy 30 eurós transzferbe. Gondoljunk csak bele, Budapesten is meg lehet úszni 1500 forintból a ki, illetve a hazajutást, de lehet taxizni is 10 ezerért.

