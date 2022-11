Alattomos betegség támadja a magyar szülőket: nincs gyógymód rá, ezek a tünetei

Lakossági közlések alapján az elmúlt 1-2 hónapban több felnőtt is elkapta Magyarországon a jellemzően kisgyermekek körében terjedő kéz-láb-száj betegséget. Az NNK szerint azonban nem lehet járványról beszélni, noha leszögezik, hivatalosan nem kell jelenteni jelenleg a kór megjelenését. A Pénzcentrumnak nyilatkozó orvos viszont arról beszélt, valóban egyre többen fordulnak ellátásért ezzel a betegséggel. Kemenesi Gábor virológus szerint is való igaz, hogy ismét megjelent a betegség itthon, és felnőttekre is átragadhat. De a szakeber szerint pánikolni teljesen felesleges.

Eddig leginkább a kisgyermekek, azaz bölcsődések és óvodások körében terjedt az ún. kéz-láb-száj betegség (angol rövidítéssel HFMD), a most fertőző vírustörzset azonban az elmúlt egy-két hónapban több felnőtt is elkapta Magyarországon - írta nemrég lakossági jelzésekre hivatkozva a 444.hu.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) lapunkat viszont arról tájékoztatta, hogy Magyarországon jelenleg nincs járványhelyzet, válaszukban azonban rögzítették - ez árnyalja a választ -, hogy ez a betgség nem tartozik azok közé, amelynek a megjelenését és gyors terjedését jelenteni kell.

Az ún. kéz-láb-száj betegséget az enterovírusok csoportjába tartozó vírusok okozzák. A betegség elsősorban gyermekközösségekben fordul elő, jellemzően a nyári-őszi időszakban. A kéz-láb-száj betegség járványügyi szempontból nem tartozik a jelentésre kötelezett fertőző betegségek közé. Az NNK felhívja a figyelmet, hogy a betegség megelőzése szempontjából nagy figyelmet kell fordítani – különösen a gyermekközösségekben - a higiénés rendszabályok betartására, vagyis a rendszeres, szappanos kézmosásra, illetve a felületek, játékok, használati tárgyak, evőeszközök fertőtlenítésére

- írta a Pénzcentrumnak küldött válaszában az NNK.

Egyre több a megbetegedés

Kevésbé optimista a helyzettel kapcsolatban Kozma Andrea gyerekorvos. Lapunknak a doktornő úgy fogalmazott: egyre többen fordulnak orvoshoz ezzel a betegséggel, amire sem gyógyszer, sem védőoltás, sem pedig általánosan javasolható megelőzési mód nincs – mindenkinek a saját immunrendszerétől függ, hogyan vészeli át a betegséget – persze rettegni azért nem kell tőle.

Általánosan elmondható, hogy bár a piros kiütések miatt könnyen összekeverhető más betegségekkel, akkor már elkezdhetünk gyanakodni, mikor a kiütések egyszerre jelennek meg a kézen, a lábon és a száj körül. Emellett hőemelkedés és láz is jelentkezhet, bár ez nem mindig jön: az viszont már gyakoribb, hogy főleg kisgyermekek esetében jelentkezik étvágytalanság, mivel a szájpadláson is lehetnek kiütések, ami miatt a nyelés fájdalmassá válik, és a nyelv is kiütéses lehet. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk a megfelelő folyadékbevitelre ügyelni, mert bár ez is járhat fájdalommal, de dehidratációt okozhat, ha a folyadékbevitel nincs meg

- nyilatkozta lapunknak Kozma Andrea gyermekorvos. Hozzátette: az eddigi években nem volt jellemző, hogy felnőttekre is átragadjon a betegség, mostanában tapasztalható ez is, főleg ebben az évben. Azt tanácsolja, hogy rendszeres kézmosással igyekezzünk elejét venni annak, hogy a baktériumok bejuthassanak a lakásunkba, de más védekezési módszert jelenleg nem ismer az orvostudomány.

Ezek a főbb tünetek

A Házi Gyermekorvosok Szövetségének elnöke, Havasi Katalin lapunknak küldött válaszában a leggyakoribb tünetekre és a védekezésre tért ki.

Jellegzetesek a szájban megjelenő aphták, a száj körüli, néha ki is sebesedő kiütések, valamint a végtagokon látható bőrelváltozások, melyek igen változatosak lehetnek. Van akinek néhány alig észrevehető vörös foltocska van a tenyerén, talpán, másoknak karja, lába, akár még a pelenka alatt is, tele van felhólyagosodó kiütésekkel. Járhat lázzal, a kiütések viszketésével vagy fájdalommal. Nincs célzott, oki kezelés, ezért az általános szabályok, mint az otthon maradás, pihenés , bő folyadékfogyasztás mellett, a kellemetlen tünetek csillapítása a feladat: láz, fájdalom, viszketés-csillapítás

- írta Havasi Katalin. Hozzátette azt is, hogy a súlyos megbetegedés szinte soha nem fordul elő, még a jól ismert influenzának is komolyabb halálozási rátája van, mint a kéz-láb-száj betegségnek.

Az esetek döntő többségében 1-2 hét alatt gyógyul, súlyos szövődmény rendkívül ritkán fordul elő. Míg pl. az influenza halálozását 0,1 - 0,5% közé teszik, ennél a fertőzésnél irodalmi ritkaság a végzetes kimenetel. Súlyosabb lefolyásra számíthatunk azoknál, akik más vírusok ellen is védtelenebbek vele született, vagy szerzett immunhiányos állapot miatt

- írta lapunknak a Házi Gyermekorvosok egyesületének elnöke.

Ne rettegjünk!

Való igaz, hogy ismét megjelent a betegség, és felnőttekre is átragadhat, de pánikolni teljesen felesleges – ezt már Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa mondta a Pénzcentrumnak. Azt ő is elismerte, hogy sem gyógyszer, sem pedig komolyabb védekezési mód nincs a fertőzés ellen, de néhány nap múlva a tünetek el szoktak tűnni, a komoly szövődmények pedig egészen ritkák.

A láz, valamint a kiütések megjelenése esetén már gyanakodhatunk, hogy mi is elkaptuk a betegséget, ám én még ekkor is óva intenék mindenkit attól, hogy pánikolni kezdjen. Nincs rá gyógyszer, de ez azért van, mert felesleges is: a szervezet néhány nap, legfeljebb egy hét alatt le szokta gyűrni ezt a vírust, ha pihenünk és még ekkor is rendszeresen kezet mostunk. Igaz, hogy a nyelés, vagyis az evés-ivás okozhat fájdalmat, de ez a tünet is jellemzően hamar el szokott tűnni

- mondta lapunknak Kemenesi Gábor.