Érik a karácsonyi összeomlás: kevesen gondolnák, de ebből nagy baj is lehet

A karácsony papíron a béke és a szeretet ünnepe, sokak számára mégis az egyik leginkább szorongással teli időszak vette kezdetét az adventtel. Az idei év különösen sok kihívást tartogathat a magyar családok számára a vágtató infáció és a rezsiemelés árnyékában. Amellett, hogy a spórolás rányomhatja a bélyegét az ünnepre, nem ússzuk meg a szokásos stresszfaktorokat sem. Mutatjuk, hogyan lehet túlélni a karácsonyi ünnepeket 2022-ben anélkül, hogy rámenne a lelki egészségünk.

Megkezdődött "az év legcsodálatosabb időszaka", a karácsonyi ünnepeket megelőző advent. A Pénzcentrum idei felmérése szerint minden negyedik magyar válaszadó (43,2%) kedvenc ünnepe a karácsony. Ugyanakkor majdnem ennyien vannak, akiknek nincs kedvenc ünnepük (39,1%), a maradék 17,7 százalékon osztoznak a szülinapok, névnapok, a húsvét, pünkösd, halloween, szilveszter, farsang, és a többi ünnep. Nem mindenki kedveli tehát a szeretet ünnepét, amelynek hátterében az ünnephez kapcsolódó stresszt, szorongást, depressziót kiváltó tennivalók, szokások állnak.

Lapunk korábban készült szavazásából az derült ki, hogy olvasóink egyharmada számára karácsonykor Minden! stresszel jár, míg 13 százaléknak főként a zsúfolt üzletek, 11 százaléknak a költekezés, 9 százaléknak az ajándékvásárlás jelentette a legnagyobb stresszt. Ez a felmérés pedig még akkor készült, amikor nem árnyékolta be az ünnepeket a koronavírus világjárvány, a gazdasági válság, a horrorinfláció és a rezsidémon. A 2022-es karácsony sok szempontból még a szokásosnál is jóval stresszesebbnek ígérkezik a magyar lakosság számára, azért különösen fontos, hogy idén ahogy csak tudjuk, óvajuk a mentális egészségünket.

Mitől olyan stresszes a karácsony?

Az ünnepi időszak és maga a karácsony is tele van stresszt kiváltó teendőkkel, amelyek mind egyszerre jelentkeznek. Ráadásul rengeteg olyan tényező is befolyásolja a lelki békénket, amely jellemzően szorongást vált ki. Az egyik fontos faktor az (ajándék)vásárlás, pénzköltés. Van, akit stresszel az ötlettelenség, kapkodás, sietség, mást az üzletek zsúfoltsága, tömeg, valakit pedig a szűkös anyagi keretek aggasztanak ilyenkor. Az infláció idén fokozhatja a magyarokra nehezedő anyagi terveket, sokan eleve kevesebb pénzt szánnak idén ajándékra.

Nagy kihívást jelenthet az ünnepi menü megtervezése is, hiszen 40 százalékos élelmiszerinfláció mellett már előre össze kellett húzni a nadrágszíjat. Csak a karácsonyi sütemények alapanyagai az árstopos termékeken túl, nagyot drágultak: a tojás 87,9, a tejtermékek 75,4, a sajt 74,7, a vaj és vajkrém 71,6, a margarin 58,0 százalékkal kerül többet, a halászlé, pörkölt vagy töltött káposzta mellé a kenyér 81,4 százalékkal drágább, mint tavaly. Ebből is kitűnik, hogy sokkal pontosabban meg kell tervezni idén, mi kerül az ünnepi asztalra.

A fenyőfák terén szintén drágulásra lehet számítani. A sok kiadás együttesen pedig könnyen túlnőhet a kereteken, ha nem kalkulálunk a kiadásainkkal előre. Főként úgy, hogy idén a rezsiköltségek is nagyban megnőhetnek egyes családok számára, a számlákat is ki kell gazdálkodni valamiből. A pénzköltés minden év karácsonyán nagy stresszt jelenthet, idén azonban különösen húsbavágó lehet, amely a mentális egészségünkre is rossz hatással lehet.

További stresszt jelenthetnek karácsonykor az ilyenkor felerősödő nemi sztereotípiák, szerepek. Hiába élünk két évtizede a 21. században, a mindennapokban már nem akadunk fent, ha a családban egy férfi főz és a nő nyírja a füvet, a háztartási teendők egyenlőbben oszlanak meg, a gyereknevelésből is jobban kiveszi a részét mindkét fél, és így tovább: karácsonykor sok családban mégis felerősödnek a női-férfi szerepek a Healthline cikke szerint. Ha erre tudatosan nem figyelünk, akkor jönnek a viták, veszekedések arról, kinek a dolga megvenni a fát és befaragni a talpba, süteményt sütni, felhívni az anyóst, intézni az ajándékvásárlást, és megannyi feladatot elvégezni.

A logisztikai, szervezési feladatok leküzdése szintén nagy stressz az ünnepek előtt. Idén ráadásul 24-e szombatra, 25-e vasárnapra esik, így nem bővelkedik az ünnep munkaszüneti napokban sem. Ezért akinek nagy a család, erre a hétvégére, illetve 26-a hétfőre kell besűrítenie a családi látogatásokat. Akár hozzánk jönnek, akár mi megyünk másokhoz, stresszel jár a lakás fogadóképessé tétele, illetve az utazgatás - minél nagyobb a család, ez annál nehezebb.

A stressz, szorongás azért is környékez sokakat az ünnepek táján, mert ilyenkor szembesül általában a legtöbb ember a veszteségeivel. A koronavírus járvány alatt számos olyan haláleset történt, amellyel nehezebb volt megbirkózni nem csak a magyarok számára. A látogatási tilalmak miatt sokaknak nem volt alkalma elbúcsúzni, illetve eleve megritkultak a családi találkozások a fertőzésveszély miatt, így sokan érezhetik, hogy nem töltöttek szereteikkel elég időt. Az elmúlt időszakban ráadásul egymás érték a válságok a rohanó hétköznapokban, így kevesebb idő adódott megállni és elgondolkodni, feldolgozni a gyászt. Karácsonykor ezek a lelki terhek nagy súllyal nehezedhetnek a lakosságra, amikor szembesülünk a veszteségeinkkel.

Minden karácsony magában hordozza a kudarc lehetőségét is, amitől sokan már előre szoronganak. Ugyanis gyakran keveredik a tökéletes ünnep vágya valamiféle kárpótlás utáni igénnyel: ha az év nem úgy sikerült ahogy terveztük, nem tudtunk annyit találkozni a szeretteinkkel, nem volt olyan jó a családi viszony, sokat kellett spórolni, stb., akkor hajlamosak lehetünk a karácsonytól várni a csodát. Ilyenkor sokan a maximalizmus hibájába esnek, viszont ha eleve a tökéletesre törekszünk, könnyen csalódhatunk.

Akinek pedig az egész éve stresszesen telt, ne várja, hogy majd éppen a karácsony hoz feloldozást.

Tippek a stresszmentes karácsonyért

Rengeteg fronton támadhat tehát a stressz 2022 karácsonyán, azonban a jóhír az: rajtunk múlik, hagyjuk-e rámenni a lelki egészségünkre az ünnepekre. A tudatos döntéseinknek ugyanis nagy szerepe van abban, hogyan éljük meg idén az adventi időszakot. A szemléletváltás ráadásul nem kerül pénzbe sem, utólag viszont nagyon hálásak lehetünk önmagunknak, ha pár alapszabályhoz tartjuk magunkat.

Először is gondoljunk bele, hogyan ünnepelnénk, ha semmi más nem számítana, csak önmagunk boldogsága. Ez nem önzőség, éppen ellenkezőleg: sokan a túlzott önfeláldozásukkal nemhogy örömtelibbé teszik az ünnepet a szeretteik számára, hanem fárasztóbbá, kínosabbá. Az is ajándék, ha nem a kifacsart önmagunkkal kell ünnepelniük. Hogyha végiggondoltuk, milyen lenne a karácsony, ha önmagunkat helyeznénk a középpontba, abból már kirajzolódik, mit hagynánk el, mire helyeznénk a hangsúlyt.

Ezek mentén írjunk egy listát arról, mi az, amit ki nem állhatunk, nem szeretünk, szeretünk vagy egyenesen imádunk a karácsonyban. Amit nem szeretünk az ünnepben, az automatikusan stresszfaktorrá alakul minden évben, illetve szorongást vált ki már december kezdetével. Alapos tervezéssel sok nyűgtől megszabadulhatunk - főzhetünk, süthetünk előre, még van időnk ajándékot rendelni, hogy ne kelljen a boltokat járni, vagy megbeszélhetjük a családdal, hogy idén nem megyünk annyi helyre. Ez mind rajtunk múlik.

Érdemes prioritás listát is írni az elvégzendő teendőkről, hiszen mindenre úgysem lesz idő - akkor sem ha már augusztusban kezdtük a készülődést. Fontosabb például, hogy ki legyen takarítva, de nem tragédia, ha elmarad a függönymosás. Fontos, hogy legyen kókuszkocka és bejgli, ahogy minden évben, de ha mézeskalács sütésre nem lesz idő, nem gond. Ezeket a fontossági sorrendeket érdemes jó előre kitalálni, hgy nyugodt szívvel húzhassunk ki teendőket, ha már szorít az idő.

Hogyha elkészültünk a listáinkkal, már láthatjuk, mire mikor lesz időnk, és mi az, amiben segítségre szorolunk. Tegyük meg idén magunknak azt a szívességet, hogy segítséget kérünk, ha arra van szükségünk. Az apróbb feladatok között rengeteg olyan van, amelyet delegálhatunk másoknak, illetve bevonhatjuk őket: vásárlásba, sütésbe, takarításba, sőt akár a tervezésbe is. Aki jól ismeri önmagát, tudja magáról, miben jó, miben kevésbé. A feladatokat úgy is fel lehet osztani, hogy mindenki képességei szerint kapjon olyat, amiben ő a legjobb a családban, így senkinek sem lesz akkora teher ez az időszak.

A mentális egészségünk szempontjából mindig fontos a jó kommunikáció, karácsonykor viszont különösen az. Ahhoz, hogy ne készüljön ki az ember idegileg, azt is eltervezheti előre, hogyan fog viselkedni bizonyos előre megjósolható szituációkban. Vannak, akik annyira szoronganak megmondani a szüleiknek, hogy nem szeretnének nagy családi karácsonyon részt venni, hogy inkább végigszenvedik minden évben, minthogy megbeszélnék velük a helyzetet. Félnek, hogy érzelmi zsarolás, nyomasztás lesz rá a válasz, miközben lehet, hogy már a másik félnek is teher a nagy családi ünneplések leszervezése.

Anélkül, hogy kiállnánk magunkért, a számunkra kellemetlen helyzetek évről évre meg fognak ismétlődni. Azzal pedig nem veszítünk semmit, ha megpróbáljuk. Sokszor a karácsonyi családi összejövetelek összeveszésbe torkollanak: ha a lappangó feszültségek nincsenek kibeszélve, óriási balhé lehet abból, hogy került kukorica a franci salátába, miközben hosszú ideje ki nem beszélt problémák okozzák az indulatokat. Érdemes a feszültségeket, családi vitákat még karácsony előtt elsimítani, kibeszélni, kibékülni.

A mentális egészség nem játék

Még mindig sokan veszik félvállról a stresszt és a szorongást, gondolván, hogy az idegesség majd elmúlik, pedig a folyamatos stressznek rengeteg kedvezőtlen hatása lehet a szervezetünkre. A stressz gyengíti az immunrendszert, így a járványszezon közepén hajlamossá tehet fertőző betegségek felszedésére, emeli a vérnyomást, rongálja az idegrendszert valamint a szív- és érrendszert. A kezeletlen stressz, szorongás pedig akár depresszióvá alakulhat - sőt maga a depresszió összetéveszthető a kiégés, szorongás tüneteivel. A depressziót viszont nem mulasztja el néhány gyógynövénytabletta!

Mivel "van elég bajunk", hiába tudunk róla, milyen stresszes az életünk, erre nem fordítunk annyi figyelmet. Pedig amíg a kenyér árán, a karácsonyi munkamennyiségen, az üzletek zsúfoltságán nem tudunk változtatni, a saját hozzáállásunkon igen. Törődjünk többet magunkkal, az egészségünkkel, figyeljünk oda a testünk jelzéseire, a környezetünk visszajelzéseire. Számos praktikát bevethetünk a lelki békénk érdekében, aminek a kipróbálása nem kerül semmibe. Ha pedig úgy érezzük, egyedül nem tudunk túljutni a lelki válságainkon, mindenképp kérjük szakember segítségét!