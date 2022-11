Ezekért a mobilokért áll sorba most mindenki a műszaki boltokban: brutális a várólista

Már kevesebb, mint egy hónap van karácsonyig, így nem csoda, hogy az emberek többsége már elintézte, vagy igyekszik minél hamarabb túlesni az ajándékvásárláson. Az egyik legnépszerűbb meglepetés pedig nem más, mint a telefon. A Pénzcentrum annak járt most utána, hogy mik a legnépszerűbb készülékek, illetve mekkora áremelkedéssel kell számolnia annak, aki ezt szeretné a fa alá rejteni szenteste.

Nemrég elkezdődött a karácsonyi szezonra való bevásárlás, ami során mindenki próbálja megszerezni a legjobb ajándékokat szeretteinek. Az ünnepek előtti hetek pedig nem véletlen a legsűrűbb időszak az üzletek számára. November-decemberben a MediaMarkt információi szerint 30-40 százalékkal növekszik meg a mobiltelefonok iránti érdeklődés, de hasonló véleménnyel van a többi szolgáltató és nagy elektronikai áruház is.

A Pénzcentrum által megkérdezettek egyhangúan állították, hogy novemberben és decemberben keresik fel őket a legtöbben, hogy elkezdjenek készülni az ünnepekre.

Novemberben, bár még nincs vége a hónapnak, máris több mobiltelefont adtunk el, mint az előző hónapban. A Black Friday akciónk kezdete óta az ügyfelek körülbelül 20%-kal több mobiltelefont vásároltak, mint októberben

– mondta el lapunk megkeresésére Takács Csaba, az Alza magyarországi vezetője.

A legnépszerűbb termékek, pedig koránt sem a luxus kategóriás készülékek: a legtöbben a középkategóriás mobilokat keresik, méghozzá azért, mert ezek rendelkeznek a legjobb ár-érték aránnyal a Vodafone Magyarország szerint, amit a Yettel és a MediaMarkt is alátámasztott. Utóbbi szerint a legtöbben a 120-170 ezer forint közötti modelleket választják, illetve az Apple termékek is igen népszerűek.

Ezeket a mobilokat keresik a legtöbben

Nehéz egzakt választ adni arra, hogy melyek a legnépszerűbb termékek, hiszen árkategóriánként is ki lehetne emelni 1-1 márkát. Általánosságban elmondható, hogy az ügyfelek körében népszerűek a Samsung és Xiaomi készülékek, de sokan szeretik az újra divatos Honor készülékeket és természetesen az új iPhone 14-es széria készülékeit is

– mondta el a Yettel megkeresésünkre, de az eMAG-on is a középkategóriás készülékek voltak a legnépszerűbbek, amin belül azonban egyaránt megtalálhatóak az alsó- és felső középkategóriás termékek. Ilyen a Samsung Galaxy A13 (56990 forint és 11880 forint között mozog az ára), Samsung Galaxy A52s (106920 forint és 142990 forint között kapható), Samsung Galaxy A04s (56990 forint és 64999 forint között mozog az ára), Apple iPhone 13 (a tavalyi szériás iPhone ára 273680 forint és 379990 forint között mozog) és a Xiaomi Redmi 9A/9AT (a 9A modell ára mindenütt 50 ezer forint alatt mozog, míg a 9AT széria már 40 ezer forint alatt is megkapható).

Azt azonban tényleg nehéz meghatározni, hogy kinek melyik telefon éri meg a legjobban, mivel mindenkinek különböző preferenciái vannak a készülékekkel kapcsolatban. Más telefont vesz az, akinek a munkához kell a készülék, és megint mást az, aki a gyerekének keresi az első mobilját.

Milyen telefont válasszunk?

Ma már szinte természetesnek számít, hogy a szülők okostelefont vásárolnak a gyerekeiknek. Azonban, ha erre készülünk egy egészen más kategóriából érdemes válogatnunk, mintha magunknak szeretnénk egy új telefont. Egy gyerek ugyanis sokkal könnyebben elveszíti, elejti azt, emiatt pedig jobban járunk, ha az olcsóbb, strapabíróbb kategóriák közül válogatunk.

Az egyedül még nem közlekedő kisebb gyerekeknek, akik esetében csak ritkán, a biztonság kedvéért van szükség telefonra, egy néhány ezer forintos klasszikus mobil is megteszi, mert már ezek is jó készenlétet biztosítanak, és alacsony értékük miatt nem probléma, ha mégis elveszíti őket a gyermek. Néhány tízezer forintos árkategóriában a karóra kivitelű, az előzetesen megadott számok (például szülő, nagyszülő, bébiszitter) hívására alkalmas, kifejezetten gyerekeknek fejlesztett okosórát is lehet vásárolni, ennek előnye, hogy nem kell zsebben vagy táskában hordozni, és a legtöbb készülék esetében az aktuális tartózkodási helyet is lekérdezhetik a szülők. A nagyobb gyerekek számára 50-80 ezer forint körüli áron már elérhetők nagy kapacitású akkumulátorral szerelt androidos okostelefonok több gyártótól is

– ajánlotta az eMAG szakértője, amivel a MediaMarkt is teljes egészében egyetértett. A cég szerint ugyan ma már alapnak számít, hogy gyerekünknek telefont vegyünk, de sokkal inkább a 40 ezres - 60 ezres árkategóriában érdemes nézelődni.

Ami a gyerekeknek történő vásárlásokat illeti, úgy látják, hogy a fiatalok felhasználási szokásainak az erősebb teljesítményű eszközök felelnek meg, ezen belül is a slágermárkák kínálatát preferálják. Számukra ezen tulajdonságokkal bíró belépő kategória és csúcskategória között található készülékeket ajánlja a szolgáltató

– tette hozzá a Vodafone, miközben Takács Csaba már konkrét készülékeket is ajánlott a szülőknek: szerinte a Xiaomi 9A, 9C vagy Samsung A13 olcsóbb okostelefonok, amik mind megvásárolhatóak 70 ezer forint alatt, miközben mind megtalálhatóak rajtuk az alapvető alkalmazások, mint a Facebook, Instagram és az internet.

Így a gyerekek megtanulhatják az okostelefonok használatát és gondozását, és azt is megtudhatják, hogy milyen elvárásaik vannak egy telefonnal szemben, később pedig magasabb szintű készülékek, például a Samsung Galaxy S sorozat vagy az iPhone-ok felé mozdulhatnak el

– vélekedett az Alza Magyarország elnöke.

De ha nem a gyerekünknek keresünk készüléket, hanem magunknak vagy a párunknak akkor is szinte végtelen a lehetőség. A Rejoy.hu-n a legtöbben például az iPhone-okat keresik (a cég információi szerint az eladásaik 73 százaléka az, és csak a második a sorban a Samsung csúcsminőségű készülékei), amik bár kifejezetten drágák, de a szoftverfrissítés még éveken keresztül elérhető a készülékeken. De érdemes mindenekelőtt azt átgondolnunk, hogy mire is szeretnénk pontosan használni a telefonunkat.

Nehéz meghatározni, hogy kinek mi éri meg leginkább, mivel különböző preferenciáink vannak a felhasználásban. Ha valaki sok képet, videót készít, és fontos a kamera minősége, annak többnyire egy magasabb árkategóriájú készüléket megéri megvásárolni. Ha valaki viszont elsősorban telefonálásra, levelezésre, internetezésre használja, nem feltétlenül szükséges egy csúcskategóriás készülékre beruháznia

– válaszolta kérdésünkre a MediaMarkt.

Az eMAG felmérése szerint a legjobb ár-érték arányú telefonok, amik bruttó 100 ezer – 150 ezer forint között mozognak, hiszen ezeknek már a hardveres komponensei is jövőállóak, illetve a szoftverük is frissíthető a legújabb verzióra. Ezzel pedig akár 5-6 éven keresztül is használhatjuk a készülékünket, így érdemes körülnézni a korábbi csúcskategóriás készülékek között is, hiszen azoknak az ára már kifejezetten kedvező lehet.

Azt azonban Takács Csaba szerint nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a vásárlók a régebbi vagy az újabb modelleket keresik inkább.

A legtöbbet eladott egyedi készülékek általában egy-két éves modellek, mint például az iPhone 11, 12 vagy 13, a Xiaomi Redmi 9A és 9C, vagy a Samsung A32 és Samsung A52. A vásárlók a 100 000 forint alatti áron értékesített modellekből vásárolnak a legtöbbet, azonban megfigyelhető az a tendencia, hogy egyre többen vásárolják a legújabb, 170 000 forint feletti árú zászlóshajó modelleket, mert ezek sokkal lassabban veszítenek az értékükből, mint az olcsóbbak. Ez különösen igaz az iPhone-okra

– mondta az Alza elnöke, aki szerint bár a régebbi szériáknak nem emelkedtek az árai, de az újabb termékekről ez már sajnos nem mondható el.

Na de mennyivel nőtt a telefonok ára?

Mint minden, így a készülékek is drágultak, hiszen már évek óta felmerülnek alapanyagproblémák a gyártásuk során, és a világban zajló gazdasági folyamatok ezt csak erősítették. A belépő és a középkategóriánál vehető észre leginkább a drágulás, van, ahol közel 20%-ot drágult egy készülék. Ezért a prémium szegmensben nem ritka, hogy egy új modell a tavalyi elődjéhez képest akár 30%-kal drágábban lép piacra

– magyarázta a Yettel. Ezt támasztotta alá az eMAG is, akik szerint minden gyártónál megfigyelhető mára, hogy az új modellek már jelentősen drágábban kerülnek a piacra, mint a korábbi készülékek. De bizonyos gyártók esetében a régebbi modellek árai is emelkedtek: ennek mértéke azonban már gyártónként változó, 10 és 40 százalék közé tehető. Hasonló véleményen van a MediaMarkt is. A szaküzlet szerint a régebbi modellek ára 5-10 százalék közé tehető.

Általánosságban is elmondható, hogy az utóbbi évek tendenciája az intenzív áremelkedés a telefonpiacon. Ennek hátterében elsődlegesen a microchip hiány, a Covid okozta gyártási nehézségek vagy leállások, az infláció, az árfolyam ingazodások és az energiaárak állnak. A Rejoy felújított készülékeinek ára nem növekedik, hanem folyamatosan csökken - az új készülékek megjelenésével - és habár az elmúlt egy évben az árak lassabb ütemben csökkennek, a trend és tendencia még mindig ellentétes az új készülékek rohamosan gyorsuló drágulásával

– mondta el a Rejoy.

A korábbi készlethiány azonban az összes cég szerint orvosolva lett, mindössze az iPhone 14 Pro és Pro Max esetében, bizonyos felszereltségű készülékeknél tapasztalható hiány, amik esetében akár 2-3 hónapnyi várakozási idő is előfordulhat. A legtöbb modell azonban rendelkezésre áll, így nem késő még karácsonyig beszerezni az áhított telefont.