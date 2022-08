Tényleg a drágább a jobb? Itt a nagy gyerekülés-teszt

Az autós gyerekülés vásárlása felelősségteljes feladat. Használatuk kötelező, hiszen a 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve utazhat autóval. Elsősorban ne azért használjuk, mert jogszabály írja elő, hanem azért, hogy valóban megvédje a gyerekeket egy esetleges autóbaleset következményeitől.

A hazai piacon is kapható autós gyerekülések közül 89 autós gyerekülést teszteltek nemzetközi szervezetekkel együttműködve. Vizsgálták a termékeket biztonsági szempontból frontális és oldalirányú ütközés esetén. Továbbá, hogy mennyire könnyen használhatók, milyen kényelmesek és tartalmaznak-e egészségre káros vegyi anyagokat a gyerekek bőrével érintkező, s így a szervezetükbe könnyen bejutó részeken. Összesen 20 márka (ABC Design, Avova, BeSafe, Britax Römer, Casualplay, Chicco, Cybex, Graco, Hauck, Inglesina, Joie, Kinderkraft, Lionelo, Maxi-Cosi, Nuna Osann, PegPerego, Recaro, Renolux, Stokke) különböző kategóriájú termékeit tesztelték, melyek között találunk minden korosztálynak való típust, újszülött kortól 12 éves korig (0-36kg) – írja a teszteredményeit a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

A gyerekülések biztonsági szempontoknak való megfelelése számított bele legnagyobb arányban a végső értékelésbe. Az eredmények azt mutatták, hogy sajnos léteznek olyan gyerekülések, amelyek teljesen elbuktak ezeken a teszteken, ami érthetetlen, hiszen ez volna ezeknek az üléseknek az elsődleges funkciója. Ilyen értelemben megkérdőjelezhető például a Kinderkraft Comfort Up 9-36 kg gyerekülés létjogosultsága, mely így utolsó helyen végzett 0 ponttal.

Ugyanakkor bármennyire is legfontosabb szempont, hogy mennyire biztonságosak a gyerekülések egy esetleges ütközés során, nem ez az egyetlen, amit érdemes figyelembe vennünk vásárláskor. A tesztek során vizsgálták ugyanis, hogy tartalmaznak-e ezek a termékek olyan vegyületeket a gyerekek bőrével érintkező részeken, amelyek a szervezetükbe jutva különböző, az egészségükre káros folyamatokat indíthatnak el. Kiderült, hogy akadnak ilyenek. Volt olyan termék, mely egyébként a biztonsági szempontoknak kiemelkedően megfelelt, viszont megengedett határértéken felül tartalmazott valamilyen nemkívánatos anyagot, ezért összesítésben csak a sor végén tudott végezni.

Sajnos a lehetségesen káros anyagok listája hosszú éppen ezért, érdemes alaposan utánajárni, hogy a biztonsági és kényelmi funkciókon túl, mit tudunk az általunk kiszemelt gyerekülésről és vajon ilyen szempontból is jó választás-e. Ami a tesztből kiderült, hogy most sem érdemes csupán márka vagy ár alapján döntenünk, mert egyik sem garancia arra, hogy biztonságban tudhatjuk gyermekünket. Ráadásul a gyerekülések egyáltalán nem olcsó termékek. A gyermek 12 éves koráig 2-3 darabot is el fogunk fogyasztani, hiszen mindig a magasságához és súlyához igazodó méretet kell használnunk. Ezért, ha már így is úgy is szánunk rá egy szemmel jól látható összeget, legalább valóban minden szempontból kielégítő darabot válasszunk.