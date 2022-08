Drasztikus lépés: komoly sebességkorlátozásokat vezetnek be Budapesten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több belvárosi kerületben is 30 kilométeres sebességkorlátozást vezetnének be, sőt, Terézváros már lépett is. Közben készül egy Budapest egészére érvényes forgalomcsillapítási koncepció is.

Nem csak a Terézvárosban, hanem három kerületben összehangoltan lesz 30 kilométer per órás sebességkorlátozás – írja a Népszava. A lap kérdésére Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester elmondta, hogy a VI., VII. és a VIII. kerület összehangoltan, egységes rendszerben vezetné be a korlátozást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint elmondta, Terézvárosban kicsit előreszaladtak a bevezetéssel: az érintett kerületek eltérő adottságai miatt további egyeztetésekre van szükség a szakmai szervezetek bevonásával és még arról sincs döntés, hogy miként érinti ez a kerületben lévő fővárosi kezelésű utakat. Kiderült az is, hogy készül egy Budapest egészére érvényes forgalomcsillapítási koncepció, amelyhez egyelőre a kerületektől gyűjtik be a javaslatokat, ha minden igaz, őszre elkészülhet.

