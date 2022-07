Horror videó az M0-sról: majdnem halál lett a felelőtlenség vége

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Június 29-én, az M0-ás autóúton végeztek karbantartási munkákat, amikor is egy motoros a forgalomtól lezárt területen próbálta kikerülni a sort. A probléma az volt, amikor is egy autós is ugyanígy döntött. Majdnem halálos baleset lett a felelőtlen döntés vége.

Június 29-én, szerda kora délután az M0-s autóúton Maglód térségében végzett karbantartási munkákat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Erre mobil és fix digitális jelzőkkel, valamint az Útinform szolgálatunkon keresztül is felhívtuk a figyelmet. Az egyik forgalomfigyelő kamera rögzítette, hogy a felhajtó ágon keresztül, a forgalomtól elzárt területen vág át egy motoros, hogy megelőzhesse az araszoló járműveket. Azonban volt egy autós, aki szintén szabálytalanul akart előzni. Ők ketten találkoztak, az autós pedig belökte a külső sávba a motorost, kész szerencse, hogy nem került a kamionok alá. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hasonló esetek elkerülése miatt fontos az, hogy a motorosok csak az álló kocsisorok esetében haladjanak balról, jobbról, középen a járművek mellett. De ebben az esetben is fontos, hogy ezt óvatosan, a megfelelő sebességgel tegyék, miközben figyelnek az autókra és arra, hogy biztonságosan el tudnak-e haladni mellettük. És persze csak olyan helyen haladjanak, ahol azt szabályosan megtehetik. Az autósoknak is nagyon kell figyelnie, ha sávot szeretnének váltani egy párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, használják a visszapillantó tükröket, figyeljék a holtteret és készüljenek arra, hogy egy motoros is elhaladhat mellettük. És persze ők is csak olyan helyen közlekedjenek, ahol az szabályos. A bejegyzés megtekintése az Instagramon , Magyar Közút Nonprofit Zrt. (@magyarkozut) által megosztott bejegyzés (@magyarkozut) által megosztott bejegyzés,

Címlapkép: Getty Images

