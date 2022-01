Kiakadt a Becsületesnepper: Magyarország szégyene, ahogy az autóhonosítás intézik

Szuper, hogy a Magyar Autóklubhoz is lehet menni autót honosíttatni, de ettől még nem oldódtak meg a problémák - mondta a Pénzcentrumnak Kroneraff István. A Becsületesnepper néven ismert autókereskedő szerint manapság nagyjából két hónapot kell várnia annak, aki külföldről behozott kocsit szeretne forgalomba helyeztetni, de nincs lehetősége elmenni az Autóklub valamelyik telephelyére. Kifejtette, hogy szerinte a közlekedési hatóság mellett elhaladt az idő, a szervezetet kommunista szellemben irányítják. A nepper arról is beszélt, miért szálltak el itthon az autóárak, és az is kiderült, hogy a német kereskedőknél is alig van használt autó a piacon. Interjú.

A járvány elején komoly mélyrepülésbe kezdett az autópiac, és még mindig nem tért teljesen magához. Te hogy értékelnéd a tavalyi évedet?

Kroneraff István: Teljesen jó volt. 2020-ban jött a COVID, akkor minden megrogyott az év elején, de aztán szépen kiegyenesedett. 2021 pedig már úgy telt el, mint egy teljesen normális év. Ugyanakkor durván felmentek az autóárak, sőt, kint Németországban még kicsivel jobban is, mint nálunk, ott hamarabb megkezdődött a robbanás, a magyar piac most kezdi lekövetni. Vannak típusok, amiket szoktam venni, ezeknél egy nagyon komoly áremelkedés volt. Van olyan autó, amiből ugyanaz az évjárat két évvel ezelőtt 2000 euróval volt olcsóbb, mint most.

Például az 1,8-as Honda Civic ára megállt: egy 2009-es évjáratú ugyanannyiba kerül most, mint öt évvel ezelőtt, pedig azóta öregedett – az euró pedig nagyon nem annyi, mint öt éve volt. Ott van a Honda Jazz, ami szintén kb. 1000 euróval drágább, mint tavaly, miközben öregedett egy évet az állomány.

Licitoldalakon is szoktam venni autókat, épeket és sérülteket is egyaránt. Néha csak nézek, milyen árakon mennek el az autók, és csodálkozom, hogy milyen eszelős árakat kérnek már a sérült kocsikért is.

Szerinted mi állhat a drágulás hátterében? A múltkori videódban arról volt szó, hogy nincs autó a németeknél.

Igen, panaszkodnak is a kinti kereskedők. Ennek az egyik fő oka arra vezethető vissza, hogy 2015-ben kitört a dízelbotrány, akkor mindenki behisztizett – ugye, a néplélek az olyan, hogy hajlamos az ilyen értelmetlen tombolásra – húztak egy féket, nem vettek autót a németek. Talán rá egy évre jött a másik hiszti, hogy kitiltják a dízeleket a városokból, mi mehet be, mi nem mehet be, ekkor is nagyon visszaesett az autópiac - és erre a helyzetre jött még rá a koronavírus-járvány.

Nagyon sok használtautó hiányzik a piacról, mert a német jellemzően megveszi az újat, pár évig használja, aztán visszamegy az autószalonba, beviszi a régit, kihozza az újat. Ám így, hogy kevesebbszer cserélik a kocsikat, azok a kereskedők, akik felvásárolják az autóházaktól ezeket a beszámított autókat, egyszerűen nem tudnak mit megvenni. Ősszel voltam kint kétszer is: olyan telepeken, amik amúgy nagyjából 100 autót bírnának el, akkor állt 20-30 darab, de valahol nem volt csak 15.

És panaszkodott az ember, hogy egyszerűen nem tud kocsit venni, megkért, hogy hadd hagyja fent az általam megvett autót az oldalán, amíg el nem viszem – legalább a látszatja meglegyen, hogy van kínálata. A keresleti oldal pedig nagyon erős árfelhajtó hatású: ha valamit nagyon keresnek, de nincs belőle elég, akkor annak értelemszerűen nagyon fel fog menni az ára.

A másik jelenség, hogy a németek a „hazai” márkákból a kezdenek átülni a koreai és a japán autókba. Ami pedig Németországban népszerű, és a kereskedők el tudják adni belpiacon drágábban, annak fel fog menni az ára nálunk is, hiszen a legtöbb használt kocsi Németországból jön be itthonra. Legutóbb is sok olyan kereskedővel beszéltem, akik megmondták, hogy bizonyos német autómárkákat, motortípusokat nem vesznek be, mert a kutya nem fogja megvenni, csak baja lesz vele.

A járvány alatt mennyiben változtak meg a hazai vásárlók igényei? Tényleg az olcsóbb, gazdaságosabb autókat keresik?

Az olcsó autó mindig is jól ment, a jó állapotú olcsó autót órák, napok alatt lehet eladni, mindig van rá igény. Csak kevés van belőle, mert a korából adódóan a legtöbb le van pusztítva, az előző tulajdonosok anyagi lehetőségei, illetve a szervizelési hajlandósága függvényében. Sokkal több a rom ebben a kategóriában, mint a jó autó. A másik veszélye ennek a történetnek az, hogy egy páran még mindig mókolnak a kocsikkal, mert tudják, hogy ezek az olcsó, ámde jó állapotú autók nagyon kelendőek.

És akkor egyébként beszélhetnénk arról is, hogy 2022 van, mi 2004-ben léptünk be az EU-ba, de még mindig nincs egy olyan egységes rendszer, ahol a különböző országok adatai össze vannak fésülve.

Régen kellene lennie egy platformnak, ahová beírod az autó alvázszámát, és feljön az, hogy melyik országban hány kilométert regisztráltak a kocsiban, volt-e sérülve és a többi – mint itthon az ügyfélkapus lekérdező. Akkor nem lenne tere az olyan lehúzásoknak sem, mint amit a CarVertical csinál… Foglalkoztam velük a csatornámon nem egy videóban, érdemes megnézni, ha valaki autót venne.

Az óratekerés még mindig divat? Sokszor hallottuk már, hogy szigorítanak, és leszámolnak a simlisekkel.

Ez mind szép és jó, csak rossz a törvény. Úgy van, hogy tetten kell érni az óratekerőt, akkor kell elkapni, amikor éppen tekeri az órát – ez nyilván elég bajos. Ha neked van egy autód, amit megvettél 380 ezer kilométerrel (ez látszik az adatszolgáltatási platformon is, ügyfélkapun le lehet kérdezni), utána te eladod ugyanazt a kocsit 180 ezerrel, a kutya nem fog megbüntetni amiért visszatekertél 200 ezer kilométert, mert nem értek tetten. Pedig a szituáció egyszerű, nálad volt a kocsi, amikor tolatott 200 ezer kilométert, akkor csak te lehettél a hunyó. Ezzel szemben gyakorlatilag senkiről nem hallottunk, akit megrángattak volna óratekerés miatt.

Ha azt mondaná a jogalkotó, hogy jól van srácok, akkor 2022. január 1. után, amelyik autó utazik az időben, azt nem írjuk át, onnantól kezdve nem lehetne eladni ezeket a kocsikat, nem tekernék meg az órát. Szándék és ész kéne hozzá, akkor nagyon egyszerű eszközökkel lehetne nagyon sokat javítani a helyzeten.

Az a baj, hogy akik jogszabályokat írnak, törvényeket hoznak, azok jogászok, nem ismerik a területet semmilyen szinten, így pedig nem is tudnak olyan jogszabályt írni, ami működne. Már többeknek felajánlottam, hogy segítek, de semmi válasz, én csak egy nepper vagyok, nem tudhatom. Ebben a tekintetben szerintem semmi nem fog javulni itt még jó ideig.

Korábban az volt a közvélekedés, hogy neppertől nem szabad autót venni. Hogy látod, ez kikopott az emberek fejéből?

Ez már akkor is butaság volt, és most is az. Nagyon üdvözítőnek tartom, hogy a szakma elkezdett tisztulni – és ebben lehet, nekem is volt egy kis szerepem. Egyre több a normális kereskedő, aki korrektül áll a dolgokhoz, nem tekeri az órát, becsületesen dolgozik, de azért itt is jegyezzük meg, hogy ehhez kéne egy olyan jogszabályi környezet is, ami rákényszeríti a kereskedőket, hogy tisztán dolgozzanak.

És mi a helyzet a magyarországi honosítással? Nemrégiben jelent meg, hogy jócskán lerövidültek a várólisták, mert már a Magyar Autóklub telephelyei is beszálltak az ügyintézésbe. Tényleg fellélegezhet, aki külföldről hozna be autót?

Aha, hogyne, minden nagyon jól megy… Általában 8-9 hét, mire eljut egy-egy autó a vizsgára és a honosításra itt Gödöllőn, úgyhogy nem értem, mire ez a hurráoptimizmus. Az a probléma, hogy az Autóklubnak, ha jól tudom, van összesen 19 darab telepe az egész országban, és nem mindenkinek éri meg elautókázni, nem mindenki tudja megoldani, hogy ott várakozzon, ameddig kész nem lesz az autó adminisztrációja.

Nagyjából az a helyzet, hogy van egy süllyedő hajóm, ahol az utasok reklamálnak, hogy bizony süllyedünk. A hajón van húsz lyuk, nekem van öt matrózom, azok be tudnak fogni öt lyukat. Hozok egy hatodik matrózt, és büszkén felnézek az utasokra, hogy tettem valamit, nem tizenöt lyukon tör be a víz, csak tizennégyen, de a hajó így is el fog süllyedni, csak lassabban. Vicc az egész, ami Magyarországon folyik.

Ez az NKH nevű erőszakszervezet (tudom, már kormányhivatalnak hívják, de a köznyelvben még mindig NKH-ként él) alkalmatlan a feladatának az ellátására. Persze, lehet az Autóklubhoz is menni, van megyénként egy, nagyon szuper...

Csak az a baj, hogy például négy autónk volt bejelentve vizsgára a múlt héten. Ilyenkor, ha az Autóklubhoz visszük őket, akkor ehhez nekem el kellene szállítanom mind a négyet trélerrel, vagy valahogy – ha próbarendszámmal megyünk, akkor ahhoz kell még egy ember. Ha négy autót Pestre be kell vinnem, akkor nekem az előtte való nap is erről szól, utána egy ember ottmarad a kocsikkal, hogy tudja mozgatni őket az Autóklubnál, majd elkezdjük hazahozni őket, ahogy jönnek ki a vizsgáról. Ez így két-három napos program.

Sokaknak ehhez nincs türelme, kapacitása, úgyhogy inkább kivárják a két hónapot. Az én esetemben az a vicc, hogy a telephelyemtől 200 méterre van az NLH vizsgaállomás, ha az működne rendesen, akkor csak le kéne gurulni, otthagynám az autót, ők meg szólnak, ha elkészültek.

A magyarországi vizsgarendszer nagyon messze van az ideálistól. Lenne megoldás, hogyan lehetne ezt megcsinálni, a kapacitás megvan rá, csak hát a szándék hiányzik, illetve a hivatal emberanyagában is nagyon komoly problémák vannak, főleg vezetői szinten.

Sok az ilyen kommunizmusból ott maradt veterán, akik ki is nevelték a következő generációt, akik ugyanabban a komcsi szellemben irányítják az egész szervezetet. Ők képtelenek megfelelni a mai kor követelményinek, nem tudnak alkalmazkodni a világ változásának dinamikájához.

Mi az oka annak, hogy 8-9 hétre tudnak csak időpontot adni?

Hát ezt kérdezem én is… Az a probléma, hogy nálunk Gödöllőn van két vizsgasor, de csak az egyik megy, mert nem találnak embert. 2011-ben, a gazdasági válság után az autópiac sem ment úgy, mint előtte, mi is veszteségekkel működtünk, ekkor ki lett rúgva az NKH állományának durván fele, akiket felszívott a magánszektor. Most, hogy magára talált a gazdaság, jönnek be az autók, lényegesen kevesebben dolgoznak ezeken a helyeken, nekik kellene elvégezni a sokkal több munkát.

Erre még ráerősített a pomázi botrány, a váci, a Mozaik utca, ezek eléggé lerombolták a szakma renoméját, egyszerűen nem jön senki a szervezethez dolgozni, pedig ők vennének fel dolgozókat. Így pedig folyamatosan torlódik fel a behozott autómennyiség, nem tudja lekezelni a rendszer.

A megoldást a maszek vizsgabázisok jelenthetnék, legalább a honosítást adnák ki nekik. Ilyenkor azonnal felmerül, hogy csalások lesznek, kenőpénzért roncsokat, lopott autókat engednének forgalomba, de erre is nagyon egyszerű lenne a megoldás. Az az ember, aki a papírokat aláírja, felelősséggel tartozna azért, hogy az az autó tényleg rendben van.

Ha ez a műszaki vizsgán is így lenne, akkor megszűnnének az életveszélyes roncsok az úton, mert az az ember, aki lepecsételi a vizsgapapírját, annak felelősséget kéne vállalnia, ő pedig nem kockáztatná az életét, a munkáját. A mostani rendszerben felelősséget valahogy nem akar senki ezekért vállalni…

Van itt megoldás, csak használni kéne az eszünket. A másik, ami nagyon szép ebben az egészben, hogy az állampolgárt bűnözőnek nézik, az az alapvetés, hogy a polgár úgyis csalni fog, ergo minden marad a régiben.

Egy régebbi videódban rugót fújtál át, mert a piros színűt nem engedték át a vizsgán, de a feketét már igen. Tényleg ennyire szőröznek?

Rugó volt, de mindegy is. Belekötnek mindenbe. Az a baj, hogy a vizsgabiztosok egyik felének nincs típus ismerete nincs típus ismerete, fogalmuk sincs róla, mi gyári, mi nem. Az átfestett rugó nem volt ültetett, gyári magasságon volt az autó, de az nem volt jó, mert piros volt. Ha a gyári rugót átfestem rózsaszínre, mert nekem úgy tetszik, akkor már nem jó, pedig sem az autó, sem a rugó mechanikai tulajdonságait nem változtattam meg.

A vizsgabiztosok másik fele bele van fásulva az egészbe, megint be kellett jönni, megint jönnek ezek a szemét nepperek, hozzák az autókat, legyek túl ezen a napon is, már nem sok van nyugdíjig, azt kell kibírnom anélkül, hogy kirúgnának. Sok összetevős ez a dolog. A korábban kirobbant botrányok miatt pedig félnek, mind be vannak tojva. Ha odaviszek egy átlagostól eltérő autót, nem mernek határozatot hozni, elutasítani hivatalosan nem tudja, mert nincs meg a jogszabályi ismeret, nem tudja megindokolni miért, átengedni nem meri, mert mit szólnak a főnökei, inkább vigyem el a kocsit. A szervezeten egyszerűen túl nőttek a feladatai és elhaladt felette az idő.

Azt az összeesküvés-elméletet is gyakran hallani, hogy a lassú, kacifántos ügymenettel akarják visszaszorítani az autóimportot. Te erről mit gondolsz?

Nem tudom, hogy így akarják-e, de szerintem szimplán ennyit tud a rendszer. Az, hogy 2022-ben az Európai Unióban két hónapot kell várni egy vizsgára, az nevetséges, Magyarország szégyene. Ennek úgy kéne működnie, hogy 2-3 napon belül rendszám van a kocsin, ez lenne a normális. Persze, az ügyfelek, meg mindenki megszokta már, hogy ez van. Ilyenkor megérkezik az autó Magyarországra, és a vizsgáig hátralévő hetekben általában megcsináltatják rajta a kisebb hibákat, szervizeléseket, de ettől még ez egy rohadtul elkeserítő helyzet.

Németországban például úgy megy, hogy simán odamész a vizsgapontra, és levizsgáztatod az autódat. Azaz, most a járvány miatt mindenhová időpontot kell egyeztetni, de kapsz, és maximum pár napon belül odajutsz, el van intézve. Nem két hónap múlva... Amikor ezt elmesélem a kinti kereskedőknek, akkor mindig visszakérdeznek, hogy „biztos két hónap, nem két nap?” De megerősítem, hogy igen, 8-9 hét. Ők meg néznek kikerekedett szemekkel, mert el nem tudják képzelni, hogy ez egyáltalán lehetséges. Senkiháziak kezében van a popszakma...

