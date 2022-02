Itt a pontos rendelet: fű alatt csökkent az üzemanyagok jövedéki adója

Megejelent a rendelet a benzinárstop új szabályairól. A nagykereskedelmi árakat is 480 forinton fagyasztotta be a kormány, egy részletet viszont nem vertek nagy dobra: ehhez csökkentették a jövedéki adót a benzinen és a gázolajon.

Hétfő kora délután az Innovációs és Technológiai minisztérium közleményben jelentette be, hogy a kormány már az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban rögzíti. A jogszabály meg is jelent a Magyar Közlönyben, és már hatályba is lépett. A rendelkezésben azonban váratlanul az is szerepel, hogy az új árstop-szabályokkal a kormány csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját.

A rendelet szerint ugyanis:

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékek után a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától eltérően az adó mértéke 115 000 Ft/ezer liter.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti termékek után a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjától eltérően az adó mértéke 105 350 Ft/ezer liter.

Az első pont a benzin jövedéki adójáról szól, amely eddig 120 ezer forint volt ezer literenként - ha az olaj árfolyama 50 dollár felett van. Tehát ez literenként ez 5 forintos adócsökkentés. A második pont pedig a gázolajra vonatkozik, aminél eddig ezer literenként 110 350 forint volt a jövedéki adó, az új rendelet tehát ebben az esetben is 5 forinttal csökkentette a jövedéki adó egy literre vetítve.