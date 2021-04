Imádják a magyarok ezeket az autós kütyüket: sok pénzt elköltenek rájuk

A telefoncsatlakozás és a navigációs rendszer a legfontosabb infotainment-rendszerek az autósok számára – derül ki a Vezess legfrissebb kutatásából. A lap olvasói nem hajtanak mindenáron a legújabb technológiákra, de ha a közelükbe kerülnek, szívesen kipróbálják azokat.

Az elmúlt tíz évben elképesztően átalakult a közúti járművek hajtásláncfejlesztése, a dízelmotort temetik, az új irány az elektromos hajtás alkalmazása, hibridként vagy önállóan. Ehhez hasonló mértékben alakult át az autók fedélzeti elektronikájának kínálata is. Miközben nemhogy a kazetta, de már a CD is kihalt az autókból, fontos lett a telefonnal való összekötés, az online kapcsolat. A fedélzeti rendszerek térnyerése kapcsán február elején végzett kutatást felhasználói körében a Vezess: a felmérésben több mint háromezer-háromszázan válaszoltak, 41 százalékuknak van is valamiféle infotainment-rendszer az autójában, ami annak fényében, hogy a hazai autópark átlagéletkora 15 év, remek arány.

A legtöbb válaszadó sokféle fedélzeti rendszert ismer, a használatuk között akad azonban különbség. Nem meglepetés, hogy a legtöbben az általuk használt eszközök közé sorolta a „navigáció vagy online térkép” funkciót (81%), a telefoncsatlakoztatást és -kihangosítást (80%), a tolatókamerát (61%), a multimédia lejátszást (56%). A modernebb funkciókat, mint az Android Auto vagy Apple CarPlay (42%), a telefonról elérhető gépjármű-információk (29%), az internetcsatlakozás (23%) és a hangvezérlés (20%), jelenleg még kevesebben veszik igénybe.

Tízes skálán átlagosan 6,9 pontot kapott az olvasóktól az állítás, miszerint „megpróbálok lépést tartani a technika fejlődésével”, és ennél is magasabb, átlagosan 7,6-os értékeléssel zárt a „szívesen próbálok ki új eszközöket és készülékeket”, ami jelzi, hogy jó úton járnak az autógyártók az autósok igényei tekintetében. Egyértelműnek látszik, hogy a férfiak szívesebben barátkoznak az infotainment-rendszerekkel, mint a nők (válaszadók 42%-a), miután a magát rutinos felhasználóknak vallók 77 százaléka férfi volt, 23 százalékuk nő. Ők azok, akik „akár egy teljesen ismeretlen autóban is gyorsan feltalálják” magukat.

„Ha autót vásárolnál, mennyire lenne fontos szempont számodra, hogy az autó fejlett infotainment-rendszerrel rendelkezzen?” – a többség (61%) előnynek nevezte a modern autós kütyüket, de nem fizetne többet az autóért emiatt, ám a válaszadók 25%-a plusz pénzt is hajlandó lenne adni a modern eszközökért. Legtöbbjük (60%) maximum 200 000 forint felárat tart reálisnak, de sokaqn vannak, akik félmillió (32%) vagy akár 700 000 forintot (9%) is áldoznának rá.

Számukra a navigációs rendszer és a telefon csatlakoztatása a legvonzóbb, a válaszadók 74-74 százaléka jelölte meg ezeket fontos funkcióként. A mobiltelefon képernyőjének megosztása (33%), az Android Auto /Apple CarPlay (36%), az internetcsatlakozás (33%), a hangvezérlés (22%) még kevésbé fontos.

Összességében azt a tendenciát erősíti meg a kutatás, hogy napjainkra az emberek igyekeznek minden pillanatban elérhetők lenni, az információkhoz gyorsan hozzáférni, és ez alól az utazás, így az autó sem lehet kivétel, hiszen viszonylag sok időt töltünk el ott.

Szakmai kompetenciáját kihasználva a lap új videósorozatot indít, amelyben segít a usereknek eligazodni egyes autók infotainment-rendszerében. A videókban támogatást nyújtanak a legfontosabb funkciók alkalmazásához, használatához, de azoknak is érdemes megnézni, akik a menük mélyén megbújó rejtett tudásra is kíváncsiak.