Egymillió menekültet raknak buszra? Irán kiutasítási hulláma sokkolja a világot

Újabb egymillió Iránban élő afgán menekült kiutasítására kerülhet sor a következő időszakban – figyelmeztetett a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Szövetsége (IFRC). A szervezet szerint ez tovább súlyosbíthatja az amúgy is kritikus humanitárius helyzetet Afganisztánban.

A genfi sajtótájékoztatón Számi Fahúri, az IFRC afganisztáni műveletekért felelős irodavezetője arról számolt be, hogy a kitoloncolásra váró menekültek jelentős része már évek óta Iránban él, sokuknak már nincs is otthona Afganisztánban.

"A legtöbbjüknek nem volt választása. Egyszerűen felszállították őket a buszokra, és elvitték őket a határig" mondta Fahúri, hozzátéve, hogy személyesen is látott ilyen buszokat az elmúlt napokban.

A szakértő hangsúlyozta: Afganisztán már most is súlyos humanitárius válsággal küzd, és ha több százezer menekült tér vissza egyszerre, az végzetes terhet róhat az ellátórendszerre. Ráadásul a visszatérők nemcsak Iránból, hanem Pakisztánból is érkeznek: az utóbbi hónapokban onnan is tömeges kiutasítások történtek.

Az IFRC korábban 25 millió svájci frank (nagyjából 10,6 milliárd forint) támogatást kért a hazatérők megsegítésére, ám ennek eddig csupán 10 százaléka gyűlt össze – jelezte Fahúri.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) adatai szerint az idei évben már több mint 1,2 millió afgánt toloncoltak ki Iránból. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a kitoloncolások száma megugrott azután, hogy áprilisban kirobbant a 12 napos iráni-izraeli konfliktus.

Babar Baloch, az UNHCR szóvivője elmondta: jelenleg naponta több tízezer afgán lépi át a határt Irán felől, és példaként említette, hogy július 4-én egyetlen nap alatt több mint 50 ezren tértek vissza. Baloch külön aggodalmát fejezte ki a családok szétválasztása és a kiszolgáltatott gyermekek helyzete miatt is.