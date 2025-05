Őrült térkép jelent meg Oroszországban: Magyarország határát is érinti

Az egykori orosz elnök, Dmitrij Medvegyev egy olyan Kelet-Európa térképet osztott meg a közösségi médiában, amely radikálisan átrajzolja a jelenlegi határokat. A térképen Ukrajna területének döntő hányada "pufferzónaként" jelenik meg, míg az országból csupán egy keskeny sáv maradna meg a lengyel határ mentén.

A feltételezhetően orosz ellenőrzés alatt álló pufferzóna közvetlenül érintkezne Magyarország és Románia határaival is. Medvegyev a közzétett anyaghoz fűzött kommentárjában egyértelművé tette álláspontját: "Ha folytatódik a Bandera-rezsimnek nyújtott katonai segítség, a pufferzóna így nézhet ki".

Russia's Medvedev:



If military aid to the Banderite (Ukraine) regime continues, the buffer zone could look like this. pic.twitter.com/zSO3l5XR07