Timofij Milovanov, neves ukrán közgazdász és volt fejlesztési miniszter éles kritikát fogalmazott meg Elon Musk legfrissebb intézkedésével kapcsolatban. A Donald Trump elnök alatt működő DOGE hivatal vezetőjeként Musk olyan lépéseket tesz, amelyek Oroszország tetszését nyerik el, ami aggodalomra ad okot.

A vita középpontjában az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésért Felelős Ügynökségének (USAID) tervezett megszüntetése áll. Ez a bejelentés különösen érzékenyen érinti Ukrajnát, hiszen az ügynökség 2022 óta jelentős szerepet vállalt az ország támogatásában. A döntés várhatóan legalább rövid távon negatív hatással lesz az orosz agresszió ellen küzdő országra.

Milovanov, aki jelenleg a Kyiv School of Economics (KSE) közgazdaságtudományi magánegyetem elnöke, Twitter-oldalán fejezte ki felháborodását. "Amikor Elon Musk és Dmitrij Medvegyev egyesíti erőit, a lehetetlen is lehetségessé válik. Az Egyesült Államok most öngyilkosságot próbál elkövetni?" - írta provokatív bejegyzésében.

Az ukrán szakember reakcióját az váltotta ki, hogy Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke Telegram-csatornáján üdvözölte a USAID megszüntetésére irányuló terveket. Ez a fejlemény tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy az Egyesült Államok külpolitikája olyan irányt vehet, amely kedvez Oroszország érdekeinek.

A helyzet összetettségét mutatja, hogy egy olyan kulcsfontosságú szervezet, mint a USAID megszüntetése, messzemenő következményekkel járhat a nemzetközi fejlesztési együttműködések terén. Az ügynökség szerepe különösen felértékelődött az utóbbi időben Ukrajna támogatásában, így megszűnése jelentős űrt hagyhat maga után a régió segélyezési rendszerében.