Keményen üzent a terrortámadás után Puytin: meglepő dolgot állít az orosz elnök

Beszédet intézett az oroszokhoz Vlagyimir Putyin. Az elnök azt állította, a moszkvai merénylet elkövetői Ukrajna felé akartak menekülni. Március 24-ét gyásznappá nyilvánította.

Ukrajna felé tartott az a négy elfogott terorrista, aki elkövette a pénteki moszkvai merényletet, számukra már egy átjárót is előkészítettek a határnál – állította beszédében Vlagyimir Putyin orosz elnök. Bejelentette azt is, hogy március 24-ét nemzeti gyásznappá nyilvánítják, a terroristáknak "nincs jövőjük", a terrortámadás mögött állókat pedig mind megbüntetik.

A Portfolio közölte az orosz elnök beszédét, nem hivatalos fordításban:

"Oroszország polgárai! A véres, barbár terrorcselekmény kapcsán fordulok Önökhöz, amelynek áldozatai több tucat békés, ártatlan ember - honfitársaink, köztük gyerekek, tizenévesek és nők - voltak.

Az orvosok most az áldozatok életéért küzdenek, azokért, akik súlyos állapotban vannak. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtesznek, ami lehetséges, sőt lehetetlen, hogy megmentsék az összes sebesült életét és egészségét. Külön köszönet a mentők és a légi mentők, a különleges erők katonái, a tűzoltók, a mentők, akik mindent megtettek, hogy megmentsék az emberek életét, kihozzák őket a tűz alól, a tűz és a füst epicentrumából, és elkerüljék a még nagyobb veszteségeket.

Nem hagyhatom figyelmen kívül az egyszerű polgárok segítségét, akik a tragédia utáni első percekben sem maradtak közömbösek, és az orvosokkal és a különleges szolgálatokkal együtt elsősegélyt nyújtottak, kórházakba vitték az áldozatokat....

Mély, őszinte részvétemet fejezem ki mindazoknak, akik elvesztették szeretteiket. Az egész ország és egész népünk önökkel együtt gyászol. Március 24-ét nemzeti gyásznappá nyilvánítom.

Moszkvában és a moszkvai régióban, az ország valamennyi régiójában további terrorista- és merényletellenes intézkedéseket vezettek be. Most az a legfontosabb, hogy megakadályozzuk, hogy azok, akik e vérfürdő mögött állnak, újabb bűncselekményt kövessenek el. Ami a bűncselekmény kivizsgálását és az operatív nyomozati cselekmények eredményeit illeti, jelenleg a következőket lehet elmondani.

A terrortámadás mind a négy közvetlen elkövetőjét, mindazokat, akik lövöldöztek és embereket öltek, megtalálták és őrizetbe vették. Megpróbáltak elrejtőzni és Ukrajna felé mozdultak, ahol az előzetes adatok szerint ukrán oldalról átjárót készítettek elő számukra az államhatár átlépésére. Összesen 11 embert vettek őrizetbe.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat és más bűnüldöző szervek azon dolgoznak, hogy azonosítsák és leleplezzék a terroristák teljes támogató bázisát: azokat, akik biztosították számukra a szállítást, megtervezték a helyszínről való menekülési útvonalakat, előkészített rejtekhelyeket, fegyver- és lőszerraktárakat.

Már most nyilvánvaló, hogy nem csupán egy gondosan és cinikusan megtervezett terrortámadással állunk szemben, hanem békés, védtelen emberek szervezett tömeggyilkosságával. A bűnözők hidegvérrel és céltudatosan akarták megölni, közvetlen közelről lelőni polgárainkat - gyermekeinket.

A nácikhoz hasonlóan, akik egykor a megszállt területeken mészárlásokat hajtottak végre, demonstratív kivégzést, véres megfélemlítést terveztek. Az összes elkövető, szervező és az ezt a bűncselekményt megrendelők igazságosan és elkerülhetetlenül megbűnhődnek. Akárkik is ők, akárki is vezeti őket. Ismétlem, azonosítani fogunk és megbüntetünk mindenkit, aki a terroristák mögött áll, aki előkészítette ezt az atrocitást, ezt a csapást Oroszország, népünk ellen.

Tudjuk, hogy mi a terrorizmus veszélye. Itt számítunk az együttműködésre minden olyan állammal, amely őszintén osztozik fájdalmunkban, és kész valóban egyesíteni erőit a közös ellenség - a nemzetközi terrorizmus - elleni harcban, annak minden megnyilvánulása ellen. A terroristák, gyilkosok, akiknek nincs és nem is lehet nemzetiségük, egyetlen irigylésre nem méltó sorsra számíthatnak - a megtorlásra és a feledésbe merülésre. Nincs jövőjük.

Közös kötelességünk most, a fronton harcoló bajtársainknak, az ország minden polgárának, hogy egy alakzatban legyünk együtt. Hiszem, hogy így lesz, mert senki és semmi nem tudja megrendíteni egységünket és akaratunkat, elszántságunkat és bátorságunkat, Oroszország egységes népének erejét. Senki sem lesz képes elvetni a viszály és a pánik mérgező magvait a mi soknemzetiségű társadalmunkban. Oroszország nem egyszer átment a legnehezebb, olykor elviselhetetlen megpróbáltatásokon, de még erősebbé vált. Így lesz ez most is."

