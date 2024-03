Friss videó a moszkvai terrortámadás helyszínéről: már száznál is több áldozatról tudni

Az interneten megjelent információk szerint már több mint százan veszthették életüket a moszkvai terrortámadásban. Az X-en publikáló NEXTA azt is közölte, hogy 121 sebesültet, köztük öt gyereket ápolnak kórházban.

A NEXTA közreadta az orosz TASZSZ hírügynökség egyik videóját, amely a merénylet helyszínén készült:

❗️More than 82 people have been killed in a terrorist attack in the Moscow region. 121 people are in hospital, among them - 5 children. pic.twitter.com/vQU7c991ve