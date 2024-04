Őrületes órabért kereshetsz heggesztőként Alaszkában: kemény meló, de nagyon megéri

Justin Peterson, egy 41 éves aranybányász, aki Oregonból költözött Alaszkába körülbelül 20 évvel ezelőtt, sikeres karriert futott be a TikTokon, több mint 20 000 követővel, akikkel megosztotta az aranybányászat és más bányászati munkák terén szerzett tapasztalatait. Peterson a csatornáján bemutatja az alaszkai bányászat kihívásait és előnyeit, beleértve a rotációs munkarendet és a fizikai megpróbáltatásokat, miközben betekintést nyújt saját életébe és karrierútjába is - tudósított a Business Insider.

Justin Peterson, egy 41 éves alaszkai aranybányász, aki Oregonból költözött Alaszkába körülbelül két évtizeddel ezelőtt, jelentős TikTok-követői bázist épített ki immár több mint 20 000 felhasználóval. Alaszkában az aranybányászaton túl cink-, ólom-, ezüst- és platinabányák is működnek, amelyek fontos részét képezik a helyi gazdaságnak.

Peterson a TikTokon megosztotta tapasztalatait a bányaiparban végzett munkáról, bemutatva annak előnyeit és kihívásait egyaránt. A rotációs munkarendről elmondta, hogy Alaszkában ez akár egy hétig tartó folyamatos munkát is jelenthet szünet nélkül, ami hasonló az Ausztráliában alkalmazott "fly-in-fly-out" rendszerhez. A bányavállalatok Anchorage-ból vagy Fairbanksből repítik a dolgozókat az állam különböző telephelyeire. Az építkezési kempingekkel kapcsolatban Peterson elárulta, hogy kosárlabdapályát és a szaunát is biztosítanak számukra kényelmi szolgáltatások gyanánt.

A Wasillában élő Peterson arra is rámutatott, hogy Alaszkában magasak a megélhetési költségek, ami korlátozza az utazási lehetőségeiket, így sokan lovaglással, vadászattal és horgászattal töltik pihenőidejüket. A kemény fizikai munka mellett az alaszkai tél extrém hidege is komoly kihívást jelent: a hőmérséklet akár -40 fok alá is süllyedhet.

Peterson a karrierje során többféle bányászati munkát végzett, beleértve egy olyan módszert is, amely során fagyos vízbe merülve kellett felhoznia a mederben lévő rögöket. Egy sérülés következtében elvesztette egy ujját, hamarosan pedig az állását is, röviddel azután, hogy elkezdte első rotációs munkaciklusát.

Jelenleg hegesztőként dolgozik heti hat-hét napot, napi 12 és fél órában, óránként több mint 30 dollárért.

Peterson azt tervezi, hogy még két évig folytatja jelenlegi munkáját, hogy megtakarítást szerezhessen. Hosszabb távon szeretne visszatérni a rotációs munkarendhez és minél több időt tölteni szabadidős tevékenységekkel. Arról álmodik, hogy egyszer majd egy olyan távoli bányásztábort vezet, mint a Skookum Gold Camp vagy az alaszkai Chicken Gold Camp, ahol az emberek valódi aranyat találhatnak és haza is vihetik azt.