Így hódította meg Európát a rettegett drogbáró: kegyetlen dolgokat művelt a hatalomért

Európa legrettegettebb drogbáróját, Ridouan Taghit, aki egy brutális és halálos erőszakot alkalmazó bűnszervezet vezetőjeként volt ismert, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy holland bíróság a Marengo-perben, amely során több gyilkosságért és a kábítószer-kereskedelem irányításáért tették felelőssé - jelentette a Daily Mail.

Európa egyik legfélelmetesebb drogbáróját, Ridouan Taghit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy holland bíróság. Taghi a holland drogháborúban szerepet játszó, gyilkosságokról és bosszúakciókról ismert csoport vezetőjeként vált ismertté. A Marengo-perben összesen 17 gyanúsítottat ítéltek el, közülük hármukra, beleértve Taghit is, életfogytiglani büntetést szabtak ki.

Taghi azzal vált hírhedtté, hogy rekordmennyiségű kokaint csempészett Európába, ezzel mintegy 1 milliárd dolláros vagyonra tett szert. Az ügyészség szerint részt vett egy brutális gyilkológépezet működtetésében. A tárgyalás során kiderült, hogy Taghi egyszerű, de hatékony szabályt alkalmazott: "Ha beszélsz, meghalsz", ezzel félelmet keltve az árulókban.

A tárgyalást követően erősen felfegyverzett rendőrök biztosították a bíróság környékét. Taghit összesen öt gyilkosságban találták bűnösnek. Az ítélet szerint ő volt felelős egy Hakim Changachi nevű férfi téves azonosítása miatt történt meggyilkolásáért is.

A bírók megjegyezték, hogy Taghi módszerei rendkívüli mértékű szenvedést okoztak az áldozatoknak és hozzátartozóiknak. Az elnöklő bíró kiemelte, hogy Taghi tevékenysége bomlasztó hatással volt a társadalomra.

A per során több olyan esemény is napvilágot látott, amely rávilágított a holland kábítószer-kereskedelem sötét oldalára. Többek között egy levágott fejet helyeztek el egy rivális banda törzshelye előtt megfélemlítés céljából.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ügyészek szerint a vádlottak részesei voltak egy teljesen gátlástalanul gyilkoló szervezetnek. A védelem felmentésért folyamodott, de a bíróság elutasította érveiket és megbízhatónak találta Nabil B., az egyik koronatanú vallomását.

A per alatt több olyan személy is életét vesztette, akik közvetlenül kapcsolódtak az ügyhöz, köztük egy ügyvéd és egy újságíró is. A bíróság döntése szerint Nabil B. vallomása kulcsfontosságú volt több megoldatlan gyilkosság felderítésében. Az ítéletek ellen fellebbezés nyújtható be.