Ezt jobb, ha tudod a munkahelyi drogtesztekről: ehhez van joga a munkáltatódnak

Sokan érdeklődnek arról, mi a jogi helyzet Magyarországon az úgynevezett munkahelyi drogtesztekkel. Nos, a törvény egyértelműen fogalmaz, a munkáltatóknak nincsenek ellenőrzési jogosultságai. Akkor sem írhatja elő, ha rögzítette a munkaszerződésben.

Meglepő módon sokan érdeklődnek azzal kapcsolatban, mi a jogi helyzet Magyarországon az úgynevezett munkahelyi drogtesztekkel - közli friss TikTok videójában dr. Kószás Attila Gábor. A jogász az esetekkel kapcsolatban leszögezi, hogy ilyen konkrét esete még nem volt, amiből arra következtet, hogy ezt a vörös vonalat valószínűleg nem vagy csak nagyon ritkán merik átlépni a munkáltatók. Ami meglátása szerint nem véletlen.

Mint mondja, a drogteszt alkalmazása ugyanis szigorúan tilos Magyarországon, tehát sem a munka törvénykönyve, sem az ahhoz kapcsolódó jogszabályok ezt nem teszik lehetővé a munkáltatónak. Azt is hozzáteszi, hogy jókora tévhit, amikor arra hivatkoznak, hogy ez is benne van a munkaszerződésben. Mint azt kifejti, a munkajogban a hozzájárulás nem értelmezhető. Ahhoz, hogy hozzájárulásnak lehessen tekinteni, szükséges elemnek kellene lennie, hogy önkéntes legyen.

A munkaviszonyban azonban, az alá és fölérendeltség miatt ez sosem lehet önkéntes - fűzi hozzá. Így szerinte hiába is írja alá a munkavállaló, ez a passzus érvénytelen kikötés lenne. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a munkahelyi drogtesztekkel kapcsolatban nincs megfelelő jogszabályi környezet, így joggyakorlatra sincs igazán példa. Mindössze egy 20 évvel ezelőtti ombudsmani állásfoglalás foglalkozik a kérdéssel, e szerint mivel a munkáltató nem avatkozhat be a magánéletbe.

Az a probléma ezekkel a tesztekkel, hogy súlyosan beavatkozik a magánéletbe azért, mert nem feltétlenül a munkára képtelen állapotot mutatja, hanem azt, hogy valaki korábbiakban kábítószert fogyasztott.

- áll a korábbi ombudsman, Péterfalvi Attila állásfoglalásában.

A videóból kiderül még az is, hogy a másik probléma ezekkel a tesztekkel, hogy nem feltétlenül megbízhatók. Álpozitív eredmények is születhetnek, akár egy antidepresszáns is jelentkezhet úgy, mintha az illető amúgy kábítószerfogyasztó lenne. Végezetül dr. Kószás Attila Gábor leszögezi, hogy egy ilyen munkahelyi drogteszt durván sérti a személyiségi jogokat is, így emiatt sincsenek a munkáltatóknak ellenőrzési jogosultságai. Íme a teljes videó: