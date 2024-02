Drogbizniszéről vallott a magyar rapper, Kolg8eight: "multimilliomos lettem, abbahagytam"

Telex Link a vágólapra másolva

A magyar rapper, a 22 éves Csákó Norbert, akit a legtöbben Kolg8eight néven ismernek, tavaly két lemezzel is jelentkezett, és év végére ledobta a védjegyeként szolgáló maszkját is. A Telex After adásában a zenész most beszélt szerhasználatról, és drogdíler múltjáról, meg számaiban is megjelenik.

A rapper Kecskeméten született és ott is nőtt fel, először producerkedéssel foglalkozott. Egy 17 éves korában bekövetkező kábítószerekhez köthető tragédia kellett ahhoz, hogy Kolg8eight elkezdje komolyan venni a rappelést, amibe zenészbarátai unszolására vágott bele. "Azon a nyáron besokalltam, elvitt a mentő. Én nem emlékszem semmire, de ott volt egy változás bennem, hogy vegyük komolyan a zenét, nem is volt másom" - mondta az adásban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A műsorból az is kiderült, hogy Kolg8eight fiatal korában folyton kint volt az utcán a barátaival, ahol rendőrök elől bujkáltak és kábítószert fogyasztottak. Hangsúlyozta: a zenéiben feldolgozott hasonló élmények mind igazak, és csak olyanról rappel, ami tényleg megtörtént vele. Ugyanakkor nem akarja a zenéjén keresztül propagálni a szerhasználatot a rajongói körében, főként mert sokan közülük 18 év alattiak. Őszintén, nem akarok egy ilyen drogfüggő, onlyfanses, közösségi médián függő társadalmat arra motiválni, hogy azt csinálják, amit mi csinálunk. Legyetek menők csak azzal, hogy engem hallgattok. Én erről rappelek, mert megéltem, de kurvára nem jó dolgok ezek. Úgy vegyenek rólam példát, hogy szeressék a családjukat, szeressék a barátaikat, az életüket alapozzák meg jó dolgokkal és jó tettekkel, higgyenek Istenben és szarjanak le mindenkit, aki meg akarja nekik mondani, hogy mit csináljanak. Ezen felül meg amit én csináltam és amiket én éltem meg, az csak az önkifejezésnek az egyik formája - mondta az interjúban. "Literálisan a szemem előtt történt meg ez az egész és nekem kellett a pénz. (...) Ott volt nálam egy kis kápé, elkezdtem forgatni, azt multimilliomos lettem" - mondja a drogdílerkedésről. "Én X időben elkezdtem, X időben abbahagytam" - teszi hozzá magyarázatként.

Címlapkép: Getty Images

