Vásárlási-vihar tombol Magyarországon: semmi nem lesz már olyan, mint régen

A magyar emberek nagy hányadának vásárlási szokásait változtatta meg a pandémia alapjaiban: az online vásárlók harmada mondta, hogy a jövőben már soha nem fog ugyanúgy vásárolni, mint 2020 előtt - mutat rá egy friss kutatás.

Az e-kereskedők többnyire előnyt kovácsoltak a vírushelyzetből, azonban, akik nem alkalmazkodtak időben a fogyasztói és keresleti változásokhoz, azok idén óriási lemaradásokkal indulnak. Hazai e-commerce szakértők szerint, míg 2020 a tanulás és az alkalmazkodás éve volt, 2021-ben a vizsgázásra kerül a sor - írja közleményében a LogiNet Systems.

Drogéria, házhoz szállítva

Mivel a járványügyi korlátozások miatt a tanulás és munkavégzés helye elsősorban az emberek otthonára szűkült, ezért számos, korábban boltban vásárolt termék új szereplőként került be a virtuális kosarakba: a koronavírus és e-kereskedelem összefüggéseit vizsgáló kutatás szerint elsősorban a drogéria/háztartási cikkek voltak azok, amelyeket korábban kevésbé vásároltak a magyarok online, ebben a kategóriában szignifikánsan nőtt a vásárlások száma (20%).

Egészséggel és wellnessel kapcsolatos termékek is sok embernek (16%) először kerültek az online kosarába a járvány közvetett hatásai miatt. Az idősebb, 60+os vásárlók igazi újítók voltak a Reacty Digital felmérése szerint; 83%-uk vásárolt olyan terméket tavaly online, amit korábban nem, leginkább könyvet vagy egészséggel kapcsolatos cikket.

Mennyire volt fontos a hazai termék?

Egy másik, tavaly év végi felmérés szerint a magyar vásárlók többsége még a pandémia idején is kiemelten fontosnak tartotta, hogy vásárlásával segítse a magyar gazdaságot: a megkérdezettek több mint fele rendelt magyar terméket 2020 második felében legalább egyszer. A LogiNet Systems és a Reacty Digital felmérése szerint emögött tudatosság is van, hiszen a 18-79 évesek többsége úgy vélte, hogy a magyar termékek vásárlásával támogathatják a gazdaságot. Az emberek 63 százaléka számára vált fontosabbá, hogy magyar terméket rendeljen.

Hibrid a jövő

A kutatás adatai szerint azonban az online vásárlás nem marad egyeduralkodó. Nagyon sokan várják, hogy újra üzleteket, áruházakat járva, korlátozások nélkül vásároljanak; a megkérdezettek fele online és offline is fog vásárolni a járvány lecsengése után, egyharmaduk inkább a boltok, 16 százalékuk inkább az online vásárlás mellett teszi le majd a voksát. Az online vásárlást preferálók inkább a fiatalok és a felsőfokú végzettségűek közül kerülnek ki, míg boltba az idősebb (60-79 év) és az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók vágynak az átlagnál jobban.

Szakértők szerint a járványhelyzet utáni “új kereskedelmi normákat" az új vásárlási szokások formálhatják, a piaci igények alapján a legtöbb iparágban online és offline térben is jelen kell lenni. Hasonlóan az offline kereskedőkhöz, akik fejlődési ütemük részeként létrehozták e-commerce csatornáikat, most az online kereskedőknek is át kell gondolniuk, milyen formában akarnak és tudnak élni az offline boltok előnyeivel.

Alaposabb informálódás indulás előtt

Életkortól és jövedelemtől függetlenül megfigyelhető trend, hogy a bolti látogatások előtt egyre többen gyűjtenek információt interneten egy kiszemelt termékről, mert szeretnék tudni, hogy néz ki, milyen funkciókkal rendelkezik, milyen véleményeket írtak róla.

Aki továbbra is fél a járvány következményeitől, ő minimalizálni szeretné a boltban töltött időt, ezért vásárlás előtt, vagy akár közben, mobil applikáció segítségével gyűjt a döntéséhez információkat. Épp ezért a részletes, ugyanakkor élményszerű, akár online videókkal, tutorialokkal bővített termékleírások felé tart a piac

- mondta a Máriás Zsigmond, a LogiNet Systems Kft. ügyvezetője.

Kiaknázatlan területek

Az e-kereskedelem lendülete a tavaly májusi csúcs után visszaesett, majd az év végére a legtöbb iparágban stabilizálódott, de potenciál még számos területen van: nemzetközi statisztikákból kiolvasható, hogy a korlátozások miatt a magasabb jövedelmű háztartásoknál szemmel jól látható jövedelem halmozódhatott fel, amit ezek a háztartások korábban utazásra, étteremre, sportra költöttek, de a pandémia miatt nem került felhasználásra - írják a közleményben. A szakértők szerint a magyar piacon is jelen van ez a vásárlói réteg. Megfelelő célzással és prémium termékkínálattal meg is lehet őket találni.

Nincs hátradőlés, fejleszteni kell

Mobil applikáció, augmented reality, 5G, hangvezérelt megoldások, adatbiztonság, testreszabott marketingmegoldások, chatbotok - iparági szereplők, és szakértők szerint ezek lehetnek 2021 kulcsszavai az e-kereskedelemben. Olyan fejlesztések, amelyek a megváltozott vásárlási igényekhez idomulnak.

A válllat belső felmérése szerint tavaly közepes és nagyvállalati partnereinek leggyakrabban a megszakadt ellátási lánc és a növekvő kereslet kielégítése jelentették a legnagyobb problémát, de sok helyen kihívást jelentett a készletkezelés, az ügyfélszolgálat leterheltsége, illetve a kiszállítási kapacitási korlátok menedzselése is. A jövőben többségük a webes infrastruktúra fejlesztését, az online marketing-költségvetés növelését és e-kereskedelmi jelenlétük bővítését tervezi.

E-kereskedelmi partnereink túlnyomó többsége optimista az idei év bevételeit illetően. Az elmúlt év fogyasztói és piaci változásaira reagálva több egyedi fejlesztést terveznek a digitális csatornákon. Ennek sikere attól is függ, mennyire képesek helyesen reagálni ezekre a trendekre. A 2021-es év a vizsgázás éve lesz: kiderül, kik azok, akik sikeresen tudják majd alkalmazni 2020 tapasztalatait

- tette hozzá Máriás Zsigmond

Címlapkép: Getty Images