Tízezreket spórolhatsz, ha ilyen kártyával vásárolsz: a bolondnak is megéri

Bombaüzlet hitelkártyával fizetni, hiszen amennyiben 45 napon belül visszafizetjük az adósságunkat, akkor a bank az év végén visszautalja nekünk a költésünk egy részét. Erről nagyon kevés magyar tud, aki pedig megpróbálja, gyakran kiszalad a kamatmentes időszakból, és akkor jönnek az egészen magas, 40 százalék körüli THM-ek. Az sem mindegy ugyanakkor, hogy melyik banknál igényelünk hitelkártyát - van ugyanis olyan pénzintézet, amelyik egészen magas kedvezményeket ad, a visszatérítést viszont maximalizálja, egy másik pénzintézetnél viszont egyáltalán nincs visszatérítés, vásárlási kedvezmény azonban igen. De ha válogatunk kicsit, akkor bizony olyan bankot is találunk, ahol a visszatérítések is magasak, a limit is magas, és még kedvezményeket is kapunk. Mi most a Pénzcentrum hitelkártya-kalkulátora alapján bemutatunk néhány konkrét hitelkártyát.

Sokszor írunk a méltán népszerűtlen hitelkártyákról. Korábban beszámoltunk róla, hogy a hitelkártyák népszerűsége nem nő jelentős mértékben a bankok válaszai szerint, azt pedig már számtalanszor bemutattuk, hogy a hitelkártya megfelelő használatával akár százezer forint körüli összeget is visszautalhat nekünk a bankunk a költéseink után. Általában 45 nap áll rendelkezésünkre, hogy törlesszük a hitelkártya-adósságunkat, és akkor a bank nem számolja fel a kamatot.

A Pénzcentrum kalkulátora szerint több kategória is van, amelyet beállíthatunk prioritásnak, és aszerint változik a visszatérítés összege. Vannak bankok például, ahol azt is be lehet állítani, hogy melyik költési kategóriára kérjük a visszatérítéseket. Mi most az alábbi kategóriákat néztük meg:

vásárlás

tankolás

nyaralás

közmű

műszaki cikkek

szabadidő, sport.

Az alábbiakban pedig azt nézzük meg, hogy miképp alakul a visszatérítés mértéke, melyik kategóriában mekkora kedvezmény jár, illetve figyelembe vesszük a kártya éves díját is. A Pénzcentrum kalkulátorában 100 ezer forint havi költést állítottunk be, de kalkulátorunkban könnyne személyre szabhatod a hitelkártya-költéseket. A bankok nevére kattintva bővebb tájékoztatás érhető el.

Amennyiben a hitelkártyánkat vásárolgatásra használjuk, akkor kalkulátorunk szerint az Erste Bank 4 százalék visszatérítést ad, ha "divat, barkács, kert, otthon" kategóriákban vásárolunk. Mindemellett a bank 1 százalék visszatérítést biztosít a tankolásból, utazási költésekből, a közműszámlákból, műszaki cikkek vásárlásából és szabadidős és sportolási célú költésekből. A visszatérítés éves limitje 26 400 forint, a THM 39,86 százalék, ha megcsúszunk. A kártya éves díja 5 779 forint.

Az Ersténél ugyanakkor azt is eldönthetjük, hogy mire kérünk 4 százalékot a többi költés helyett. Ha például tankolásra kérjük ezt, akkor az utazásra és a tankolásra is megkapjuk a 4 százalékos kedvezményt, és a maximális visszatérítés ebben az esetben 32 400 forint lesz, ha az utazást választjuk ki, akkor ebben a kategóriában akár 37 200 forint is lehet. Ha a közművet favorizáljuk, akkor a maximális visszatérítés 20 640 forint lesz, de a kedvezmény marad 1 százalék - érdekes módon ebben az esetben azonban megkapjuk a 4 százalékot a műszaki cikkekre és a vásárlásra is. Műszaki cikkeknél szintén marad a vásárlási kedvezmény, és a maximális visszatérítés 33 600 forint lesz. A szabadidőre kérhető 4 százalékot az utazással kombinálhatjuk: ekkor a visszatérítésünk 33 600 forint lesz éves szinten.

A Raiffeisen 1 százalék visszatérítést ad a vásárlásokra, miközben tankolásra nem jár visszatérítés. 5 százalék jár azonban az utazási költésekre, 1 százalék a közműköltésekre, 3 százalék műszaki cikkek vásárlása esetén, 5 százalék pedig a szabadidős tevékenységekre. A maximum visszatérítés 25 200 forint, a THM 37,60 százalék. A kártya éves díja 0 forint lesz. Ha a tankolásra sokat költünk, akkor 24 000 forint visszatérítést kapunk, utazásnál ez 39 996 forintra ugrik. A közműre 24 960 forint visszatérítést kaphatunk, műszaki cikkekre 32 400 forintot, szabadidőre szintén 39 996 forintot.

A Budapest Bank Arany Hitelkártyája egy százalék visszatérítést ad minden vásárlásból, és ugyanekkora visszatérítés jár a tankolásra, műszaki cikkek vásárlására, sportolásra- és szabadidős tevékenységekre, valamint a közműszámlákra. Az utazásra 3 százalék visszatérítés jár ezzel a kártyával. A visszatérítés maximális összege 14 400 forint, 39,88 százalék a THM, a kártya éves díja 14 ezer forint. A bank GO! hitelkártyája annyiban különbözik az Arany Hitelkártyához képest, hogy a kártya éves díja 0 forint, a tankolásból pedig 3 százalék visszatérítést ad a nyaralási költségek helyett, ami így 1 százalék lesz.

Ha sokat tankolunk, akkor akár 18 000 forint visszatérítést is elérhetünk a GO! kártyával, az Arany Hitelkártyánál ez 16 800 forint. Utazásra az Arany fizet jobban: ott 21 600 forint lehet az éves visszatérítés, a GO!-val 14 400. Közműnél 14 880 forint érhető el mindkét kártyával, műszaki cikkeknél 14 400, szabadidőnél szintén 14 400 forintot kapunk GO! kártyával, 16 800-at az Arannyal.

A Cetelem Klubkártya minden kategóriában 1 százalék kedvezményt ad, a kártya éves díja 2 990 forint. A maximális visszatérítés éves mértéke 12 000 forint, a THM 38,01 százalék. A Cetelem Hitelkártya ezzel szemben nem ad visszatérítést, miközben az egyéb paraméterei változatlanok. A Cetelemnél nincs változás annak tekintetében, hogy mire költünk: egyforma mértékű maximális visszatérítés jár minden kategóriában.

A CIB Bank Optimum Hitelkártyája 16 800 forintos maximális visszatérítést adhat évente, a THM 37,15 százalék. A vásárlásból 3 százalék, a többi kategóriában 1 százalék jár vissza. Ugyanakkor választhatjuk azt a megoldást is, hogy a műszaki cikkekből vagy a tankolásból jár vissza 3 százalék. A kártya éves díja 1 400 forint, a műszaki cikkek választása esetén 16 800, a tankolás esetén 14 400 forint a visszatérítés maximális mértéke. Ha sokat tankolunk, akkor a 21 600 forint lesz a maximális visszatérítés, műszaki cikkeknél 24 000 forint, minden más esetben 14 400 forint a maximum.