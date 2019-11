Tízezreket húzhatsz le a bankról, ha így fizetsz vásárláskor: bolondnak is megéri

Alig van olyan magyar, akinek a zsebében ott lapul egy hitelkártya, pedig igazán zsíros összegeket is le lehet húzni vele a bankunkról. A pénzintézetnek azonban még így is megéri, mert ezzel az ügyfelek lojalitását növelik. Persze az sem utolsó szempont, hogy sokan csúsznak meg a hitelkártyatörlesztésekkel, és akkor bizony jönnek a horrorkamatok. De mennyien esnek bele ebbe a csapdába? Ezt mutatjuk be alábbi cikkünkben a hazai bankok válaszaira alapozva.

Magyarországon nem annyira divatos a hitelkártya, mint például az Egyesült Államokban, ahol a legtöbb költésüket ezzel finanszírozzák a lakosok. Ezt meg lehet érteni, hiszen - bárhogy is nézzük - a hitelkártya is egy fogyasztási hiteltípus, és a rettentően magas, 40 százalék körüli (egyébként ennyi a törvényileg maximált mérték) THM sokakat elriaszt. Legutóbb például 49,4 milliárd volt az újonnan értesülő hitelkártya-tartozások összege az MNB adatai szerint.

De miért érné meg bárkinek is hitelkártyával fizetni, ha személyi hitelben akár egyszámjegyű kamattal is finanszírozhatja a jövedelmét meghaladó kiadásait? Semennyire - ebben az esetben. Ha ugyanis a hitelkártyát valóban kölcsön céljából használjuk, akkor meglehetősen helytelenül alkalmazzuk - ha túlszaladunk a havi keretünkön, ott a folyószámlahitel, ha pedig előre tervezett, nagyobb összegű kiadásunk lesz, a személyi hitel a jó megoldás (esetleg a szabad felhasználású jelzáloghitel).

De akkor mire jó a hitelkártya? Hát arra, hogy a mindennapi kiadásainkat azzal fizessük - és ne bankkártyával. A hitelkártyával történő költéseinknek egy részét ugyanis visszafizeti a bank nekünk.

Azért nem kell meglepődni, ez a költéseink 1-2 százalékát jelenti, és sokszor csak bizonyos termékkategóriára terjed ki (például elektronikai eszközök). Ráadásul sokszor van ennek egy plafonja, ami bankonként jelentőse eltér. Így például az egyik banknál lehet 24 000 forint, a másiknál 96 ezer. Élni azonban még így is érdemes vele: ki ne örülne, ha év végén hozzávágnak százezer forintot? A kamatok miatt sem kell aggódni, hiszen a hitelkártyáknál mindig rendelkezésre áll egy kamatmentes időszak: ha ezen időszakon belül fizetjük vissza a tartozásunkat, a bank nem számol fel nekünk kamatot. Ez a legtöbb esetben 45 nap.

A helyes gyakorlat tehát így néz ki: minden hónapban a hitelkártyámmal fizetem az összes kiadásomat (a készpénzfelvétel nem ajánlott hitelkártyáról!), aztán a hónap végén a teljes havi fizetésemet (hiszen ezt érintetlenül hagytuk) tartalmazó bankkártyáról egyszerűen csak átutaljuk a pénzt a hitelkártyára, és nem volt negatív pénzáramlásunk a természetes költésünk felett, míg a visszatérítés jóváíródott. De miért éri ez meg a banknak? Nagyon egyszerű: ha megcsúszunk a törlesztéssel, akkor már pereg is a 40 százalékos kamat időarányos része a tartozásra. Márpedig sokszor megcsúszunk - ha a hitelkáryakeretünk egymillió forint, miért is ne vegyük meg ezt a tévét, nem igaz? És itt kezdődnek a bajok.

Ráadásul ha tömegesen használnák a bankkártyát helyesen, akkor a bankok ezen jelentős összegeket buknának, és a kedvezmények és visszatérítések szépen kezdenének eltűnni - hiába, nincs ingyen ebéd. Az élelmes vásárló azonban a többiek hanyag magatartását kihasználva nagyot kaszálhat a bankján a hitelkártyával, ha helyesen használja azt. A mesedélutánnak azonban itt a vége: megkérdeztük a magyar bankokat, hogy milyen kedvezményeket nyújtanak, egyáltalán miért éri meg kedvezményt nyújtani, és azt is meg mertük kérdezni tőlük, hogy mennyien csúsznak meg. Persze ez utóbbit egyik bank sem árulta el, de ez teljesen természetes. Nézzük a választ bankonként.

Budapest Bank

A bank azt írja válaszában, hogy a hitelkártyákkal történő vásárlást kívánják ösztönözni a kedvezményekkel és visszatérítésekkel. A kedvezményekről azt írták, hogy a pénzvisszatérítési kedvezmények a legjellemzőbbek, de promóciós jelleggel ajándékutalványt, tárgyi ajándékot is ad a bank. Vannak partnerspecifikus kedvezmények is, ahol a partnernél történő vásárlásokra nagyobb visszatérítés jár. Ezek mértéke havonta 1-2 százalék között mozog. Azt nem árulták el, hogy van-e növekedés az igénylésben, de rákérdeztünk arra is, hogy mennyire jellemző ma a hitelkártya a magyarok körében, ezt a választ kaptuk:

A hiteltermékek kapcsán hosszú ideig jellemző volt egyfajta elutasító magatartás az ügyfelek részéről, azonban az évek során a bankok nagy hangsúlyt helyeztek az edukációra, hogy az ügyfelek jobban megismerjék ezeket a banki termékeket. Ennek köszönhetően a hiteltermékek, ezen belül pedig a hitelkártyák kapcsán is egyre csökken az ellenérzés, mivel az ügyfelek megismerték a termék előnyeit: például akár 53 napig is kamatmentesen használhatják a hitelkeretüket, illetve a költéseik után pénzvisszatérítésben is részesülnek.

Cetelem

A Cetelem a tudatos kártyahasználatot szeretné támogatni válasza szerint, ezért alkalmaz kedvezményeket. A kedvezményekről azt írták, hogy időszakos és állandó kedvezményt is nyújtanak, és gyakran állnak elő új lehetőségekkel (példaként a Joker Részletfizetést említették, ahol 20 ezer forint feletti költések esetén az ügyfél akár részletekben is törleszthet, 0 százalékos THM-mel).

A Cetelem azt is elárulta, hogy a késedelemmel rendelkező mügyfelek száma folyamatos, lassú mérséklődést mutat. Ehhez hozzájárul a bank elmondása szerint, hogy az ügyfelek egyre tudatosabban használják a hitelkártyát, illetve a hagyományos postai csekk helyett egyre többen fizetik utalással a törlesztőrészletet, és így gyorsabban beérkezik a pénz.

CIB

A CIB-nél a visszatérítés plafonja 50 ezer forint. A bank az ügyfélnek minden hónapban küld számlakivonatot a költéseikről, és ha azt teljes egészében visszefizetik 15 napon belül, akkor nem számolnak fel kamatot - így jön ki a 45 napos határidő. A CIB is azt írta válaszában, hogy a céljuk a visszatérítésekkel az, hogy növeljék a kártyahasználatot.

K&H

A bank azt írja, hogy a kedvezménnyel szeretnék jutalmazni az ügyfeleket a termékhasználatért, és ez a hosszú távú banki kapcsolat során térül meg, nem feltétlenül a hitelkártya használatából kifolyólag. A kedvezmények a banknál kártyánként eltérőek, Visa hitelkártyánál 1 százalék visszatérítés jár élelmiszer kategóriában, minimum 20 ezer forint összes havi vásárlás esetén, de maximum csak 1000 forint mértékben. MasterCardnál 3 százalék a visszatérítés ruházat és szórakozás (mozi, színház, étterem), és 1 százalék élelmiszer és üzemanyag költések után, havi maximum 4000 forint mértékben, minimum havi 20 ezer forint költés esetén. mastercard World esetén utazásra 5 százalék jár, külföldi költésre (ha az nem esik az előző kategóriákba) szintén 5 százalék, havi maximum 5000 forint értékben. Ezen kívül egyéb kedvezményeket is nyújt a bank, a legtöbb hitelkártyához kapcsolódik például asszisztencia-szolgáltatás.

A maximális visszatérítés Visa esetén 12 ezer, Mastercardnál 48 ezer, MasterCard Worldnél pedig 60 ezer forint. Ennek átlagosan 50 százalékát használják ki az ügyfelek. Őket is megkérdeztük a megcsúszásokról, és azt írták, hogy átlagosan az ügyfelek 35 százaléka fizet valamilyen kamatot a hitelkártya-használat után. A K&H saját bevallása szerint a piaci átlag alatt határozza meg a kamatot: náluk ez 0,99 százalék és 1,75 százalék körüli havi értékben mozog (tehát nem éves!). Természetesen náluk is rákérdeztünk, hogy miért nem jellemző az, hogy a magyaroknak hitelkártyájuk van. Ezt a választ kaptuk:

Magyarország egyik sajátossága a magas készpénzfizetési arány. A hitelkártya egy nagyon kényelmes és hasznos megoldás a mindennapi pénzügyek rendezése során és okos kártyahasználattal minimális költséggel jár. Nem egy megszokott hiteltermék, hiszen nincs fix havi törlesztése, ezért sok ember számára ijesztő az a gondolat, hogy nem a saját pénzét költi és nem tudja előre meghatározni, hogy mekkora havi teher lesz mindez számára. Rulirozó hitel, tehát, minden hónapban fel lehet tölteni az elhasznált, de korábban jóváhagyott hitelkeretet valamilyen saját forrásból, hogy utána újra felhasználható legyen. A megfelelő tájékoztatás és edukáció segít, hogy mindez az ügyfelek számára is érthető és tapasztalható legyen.

A bank hitelkártya portfóliója lassú ütemben, évről-évre folyamatosan növekszik, az új igénylések éves szinten nagyságrendileg ugyanolyan ütemben érkeznek.

MKB

A bank a hitelkártyával az ügyfelek lojalitását és elégedettségét igyekszik növelni. A kedvezmények között megemlítették, hogy az Energia Plusz kártyával 10+10 százalékot takaríthat meg az ügyfél az NKM Energia Zrt. földgáz- és áramszolgáltatására leadott csoportos beszedési megbízások után, de szolgáltatásonként maximum 1000 forint összegben. Ezen felül 1 százalék jár külföldi és belföldi vásárlások után maximum 5000 forint értékben. A jóváírás minden hónapban automatikusan történik.

Az MKB EasyCard hitelkártya használatával mindenféle regisztráció nélkül a vásárlások és csoportos beszedések után 1 százalék pénzvisszatérítés (havonta maximum 10 000 Ft értékben) jár, szintén minden hónap jóváíródik. Ezen kívül különféle kedvezményeket kínál még az MKB Miles&More és MKB Plaza is. Pontos információt a visszatérítések mértékéről nem árult el a bank, de havi 100 ezer forint költés mellett éves szinten 12 ezer forint jár vissza. Azt nem írta meg a bank, hogy mennyire jellemző a csúszás.

A Magyar Nemzeti Bank által negyedévente publikált pénzforgalomra vonatkozó adatok alapján 2019 II. negyedév végén 1 285 328 darab hitelkártya volt forgalomban, amely a teljes bankkártyaállomány 13,6 %, ami nemzetközi összehasonlításban valóban alacsonynak mondható, ennek okai elsősorban a bankkártyahasználat hazai elterjedésének sajátosságaiban keresendők. A kezdeti időszakban feltételezhetően a nem megfelelő pénzügyi edukáció okozta hitelkártyával kapcsolatos negatív tapasztalatok miatt számos kártyabirtokos inkább a betéti bankkártyát részesíti előnyben.

- írta a bank arra a kérdésünkre, hogy miért nem jellemző a hitelkártyával történő fizetés Magyarországon.

OTP

Az OTP azt írta, hogy a hitelkártyahasználatból a banknak bevétele származik, ebből pedig lehetősége van visszatérítést adni az ügyfeleknek. OTP Bonus kártyával évi 30 ezer, OTP Bonus Gold esetén évi 50 000 forint visszatérítés járhat. 3 százalékot kap vissza az adott évszakban kiemelt kategóriában történő vásárlás esetén, 1 százalék (BonusGold kártya esetén 3 millió Ft éves költés felett 2 százalék) jóváírást kap bármely más vásárlása után, valamint ha szolgáltatói számláit hitelkártyájáról csoportos beszedéssel fizeti, és 2 000 Ft Belépési bónuszt kap, ha a szerződéskötést követő 45 napon belül teljesíti az előírt feltételeket. Ha a szerződéskötést követő 45 napig lekönyvelt vásárlás összege eléri az éves kártyadíj mértékét, a főkártya első éves díját a bank jóváírja.

Az átlagos visszatérítésra a bank azt írja, hogy ez alapvetően a vásárlási szokásoktól függ, de az adatokból az látszik, hogy egyre több ügyfél használja ki és éri el a havi és éves szinten meghatározott maximum összeget. Emiatt a csúszások is egyre ritkábbak. Az OTP nem érez növekedést a hitelkártyák iránti keresletben. A bank - kérdéseinken túl -hasznos tippeket is szolgáltat a hitelkártya-használathoz:

Csak vásárlásra használjuk hitelkártyánkat és a fizetési határidőig fizessük vissza a teljes tartozásunkat, így nem fizetünk kamatot és nem halmozódik fel tartozás a számlán.



Az SMS értesítés segítségével tájékoztatást kapunk a bank a minimum fizetendő összegről, a teljes tartozásról és a fizetési határidőről, így könnyebb fejben tartani a visszafizetés dátumát.

Tartozásunkat bankszámlánkról csoportos beszedéssel is fizethetjük, így választásunk szerint a minimum összeg, vagy akár a teljes tartozás összege automatikusan a hitelkártyaszámlánkra kerül. Ebben az esetben nem kell figyelni a fizetési határidőt, elkerülhető a késedelmes fizetés. Figyelni kell azonban arra, hogy a tartozás beszedéséhez mindig elegendő összeg álljon rendelkezésre a bankszámlán.

UniCredit

A bank tapasztalatai szerint a visszatérítések növelik az ügyfeleik lojalitását. A banknál minden vásárlási tranzakció után a tranzakció lekönyvelt összege alapján 100 forintonként 1 forint a pénzvisszatérítés összege. abban az esetben, ha a vásárlási tranzakciót a kártyabirtokos a születésnapján hajtja végre, akkor a vásárlási tranzakció után a tranzakció lekönyvelt összege alapján 100 forintonként további 3 forint a pénzvisszatérítés összege. A kalkuláció során a bank a tranzakció könyvelt forintösszegét veszi figyelembe. Egyéb információt az UniCredit nem árult el.