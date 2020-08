Tényleg rákot okozhat a sérült teflonserpenyő? Meglepő eredményre jutottak kutatók

A statisztikák szerint a magyarok számottevő pénzt költenek lakberendezésre, illet háztartásvitelre. Arra azonban sokan nem gondolnak, mennyire könnyű tönkretenni a legdrágább konyhai főzőeszközöket is. Mutatjuk, hogyan előzd meg, hogy a csúcsdrága teflonserpenyőd, - edényed tönkre menjen. Illetve, hogy hogyan állítsd vissza a tapadásmentes eszközök tapadásmentességét akkor, ha azok már - látszólag - elveszítették ezt a képességüket. Ezen felül mutatjuk azt is, a tudomány jelenlegi állása szerint, károsak-e egyáltalán a teflonserpenyők.

A legfrissebb statisztikák szerint a magyar háztartások egy főre jutó kiadásiból összesen 4,2 százaléknyit tesz ki a lakberendezés, illetve háztartásvitel. Ezek között természetesen rengeteg olyan tárgy van, ami sokáig bírja, ilyen a szekrény vagy a kanapé is. Más eszközök viszont hamar elhasználódhatnak, pláne ha nem vigyázunk rájuk.

Az egyik ilyen gyorsan amortizálódó eszközkör a konyhai eszközök egy része is, mint például azok az edények, amiket gyakran használunk ételkészítésre. Igen ám, csakhogy ezek az edények, legalábbis a modernebb, tapadásmentes felülettel rendelkező serpenyők például elég horroráron kaphatóak, így jó eséllyel sok család maximum 1-2 ilyet engedhet meg magának a szekrényben.

Ezek azonban amennyire praktikus eszközök, olyannyira sérülékenyek is. A baj pedig hamar bekövetkezhet, aminek a végeredménye gyorsan az lehet, hogy a drága, tapadásmentes edényünk, már nem is lesz tapadásmentes, és a sok pénzért vásárolt eszköz gyakorlatilag funkcióját veszíti. De ne csüggedj, mutatjuk, hogyan óvhatod meg a drága, teflon eszközöket, illetve azt is, hogy már egy tapadásmentességét vesztett felületet is, hogyan hozhatsz vissza az élők sorába.

Megéri odafigyelni

A tapadásmentes edények természetesen nagyszerűek, persze csak addig, amíg el nem veszítik ezt a képességüket. Ha ezzel a problémával találkozol, akkor itt a helyed, most ugyanis megmutatjuk neked, hogy nyerheted vissza a tapadásmentes edényed tapadásmentességét, ha az elveszett útközben valahol. Illetve mutatunk praktikát arra is, hogyan előzheted meg, hogy ezek az eszközeid elveszítsék tapadásmentességüket.

Miért ragad le az étel, ha nem szabadna neki?

Először is, a tapadásmentes edényeket általában könnyű tisztítani és főzni is bennük, mert ahogy a nevük is mutatja, nem ragad le bennük az étel. Csakhogy a folyamatos használt foltokat, apró karcolásokat ejthet ezeken az edényeket, és bizony ezen a helyeken idővel az apró élelmiszer-részecskék felhalmozódhatnak, amik ragacsossá teszik a serpenyőt.

Nem kérdés, hogy ezek a részecskék hátrányosan befolyásolják a tapadásmentes felületek hatékonyságát. Még szerencse, hogy ezeket a problémákat lehet orvosolni, amihez nem is kell mást tennünk, mint egyszerűen összekeverni 1 csésze vizet, 2 evőkanál szódabikarbónát és fél csésze fehérecetet, majd az így kapott keveréket beleönteni a tapadását elveszetett serpenyőnkbe, és forráspontig felhevíteni azt.

Ezután el kell mosni hagyományos módon az edényünket, majd valamilyen növényi olajjal be kell dörzsölni a felületét, hogy az visszakapja tapadásmentességét. A dörzsölést úgy végezzük el, hogy az olajunk langyos, szobahőmérsékletű legyen. Ilyen edények esetében a dörzsöléses fázist nem helyettesíti az, ha csupán sütés előtt némi olajat vagy vajat teszünk a serpenyőnkbe.

Tojás a serpenyőn

Van itt egy nagy tojástrükk is, amit érdemes lehet megfogadni, ha a tojásokat tapadásmentes edényben készíted el. Ilyenkor embertelen nehéz lehet a különböző tojásrészek leoldása a felületről főzés után. Pedig a megoldás szuperegyszerű. A lényeg, ezeket a maradékokat mindig hideg vízzel mosd el, ugyanis ha meleggel - forróval - állsz neki a munkafolyamatnak, akkor a hő miatt a tojásmaradék fehérjéi elkezdenek kötődni a tapadásmentes felülethez, amit így rémálom eltakarítani. A tojás okozta szennyeződéseket tehát csak hideg vízzel kezeljük!

Keményebb szennyeződések eltávolítása

A teryaki csirke bármilyen este jó kis vacsorának számít, de az édes, cukros szószok szörnyű fekete égést, foltokat tudnak hagyni a tapadásmentes edényeken. Hogyan szabaduljunk meg ezektől? Először is szórjuk meg a serpenyőt negyed vagy fél csésze szódabikarbónával, és töltsük fel az edényt félig vízzel. Forraljuk fel így az edény, és az égett darabok szépen elkezdenek majd oldódni. Ez sokkal jobb praktika mint súrolni a felületet, mint egy őrült. A víz forralása utána spatulával segíthetjük az oldódási folyamatot. Ha megaszabadultunk a makacs részektől, akkor öntsük ki a vizet a serpenyőből, majd a szokásos módon mossuk el azt.

Így óvd a felületet

A lényeg, mindig műanyag eszközöket használj "kaparáshoz", soha nem valamilyen fémet, azokkal ugyanis pillanatok alatt megvan a baj, és a sérülés. Illetve az is nagyon fontos még, hogy mindig áztass, mielőtt makacsabb szennyeződéseknek esel.

Tárolásnál pedig arra érdemes figyelni, hogy a tapadásmentes edényekre tegyünk valamilyen papírtörlőd, esetleg konyharuhát, ha abból van bőven, hogy ezzel is óvjuk azok felületét. Így ráadásul egymásba is tornyozhatjuk az eszközöket anélkül, hogy megsérülnének.

Rákot okoz a teflon?

Szerencsére nem. De sokan hihetik ezt, ugyanis az utóbbi években egyre több ilyen városi legenda kapott szárnyra. Nemrégiben elvégzett tesztek azonban egyértelműen bizonyították, hogy rengeteg tapadásmentes edény extrém körülmények között sem bocsátott ki magából az egészségre káros anyagot. Sőt, a felpattogzott teflondarabok sem fognak megölni senkit, de miért is enné meg ezeket bárki. Arról nem is beszélve, hogy ha nagyon elharapódzik a dolog, akkor gyakorlatilag használhatatlan lesz a tapadásmentes edényünk. Ilyenkor inkább cseréjük ki.

A rák-legenda alapja egyébként PFOA-nevű vegyület, ami tényleg káros az egészségre, és valóban egy olyan anyag (PFC) bomlásterméke, amit korábban az USA-ban használtak a teflonbevonatú edények gyártásánál. Igen ám, csakhogy a gyártók az egyik gyártási munkamenet során, ha használnak is ilyen anyagot, olyan hőmérsékletre hevítik az edényeket, hogy megszabaduljanak a káros PFOA-tól. Máshol pedig már egyáltalán nem használják ezt az anyagot. Úgyhogy igazából az American Cancer Society (Amerikai Rákellenese Liga) hivatalos állásfoglalása szerint sem kell senkinek aggódnia!

Címlapkép: Getty Images