Mi folyik a boltokban? Ezeknek a termékeknek durván elszállt az ára

Mostanra visszafogottá vált a tavasszal és nyáron tapasztalt drasztikus áremelkedés, úgy tűnik, októberre kiheverte a kiskereskedelem a járvány első sokkjait, ám azt egyelőre még nem tudjuk, mit okoz majd a második hullám. A legfrissebb adatok szerint 2020. októberében a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3 százalék volt, amelyen belül az élelmiszerek ára 6,5 százalékkal nőtt. Részletesen bemutatjuk a leggyorsabban dráguló termékeket a Pénzcentrum éves és havi szintű drágulási toplistáin.

A KSH ma reggeli frissen publikált fogyasztói árakra vonatkozó adataiból kiderül, hogy az éves növekedésük üteme 3 százalékra lassult: szeptemberhez viszonyítva 0,2, az elmúlt év azonos időszakához képest 3 százalékkal emelkedtek az árak. A fogyasztói árak nyáron szabadultak el igazán, az elemzőket is jócskán meglepte, hogy 2020. júliusban a fogyasztói árak átlagos emelkedése elérte a 3,8 százalékot éves szinten. Ez azért kiugró érték, mert a júniusi infláció még csak 2,9 százalék volt, és bár várható volt az emelkedés, inkább csak 3,2-3,3 százalékról szóltak a becslések. A 3,8 százalék után augusztusban 3,9 százalékot mértek. Szeptemberben aztán már nem emelkedett tovább az infláció: a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,4 százalék volt, októberben pedig 3 százalék. Az alacsonyabb árdinamikában főként az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk szeptemberinél mérsékeltebb éves áremelkedése, valamint a járműüzemanyagok árcsökkenése játszotta a legnagyobb szerepet.

2019. októberhez viszonyítva, azaz egy év alatt az élelmiszerek ára 6,5 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 15,7, a párizsi, kolbászé 13,4, a cukoré 11,6, a liszté 11,0, a munkahelyi étkezésé 9,3 százalékkal lett magasabb. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 6,1, ezen belül a dohányáruk 9,3 százalékkkal drágultak. A szolgáltatásokért 2,4 százalékkal többet, a járműüzemanyagokért 5,3 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.

A drágulás éves szintű toplistáját - már hónapok óta változatlanul - az alma vezeti.

Ennek oka, hogy 2020 nemcsak a koronavírus, az időjárás szempontjából sem kedvező év, legalábbis azoknak a gazdáknak biztosan nem, akik a gyümölcstermesztésben érdekeltek. Egy jó évjáratban akár 800-900 ezer tonna alma is megteremhet, míg egy rosszabb szezonban 300-400 ezer közt alakul a termés. A FruitVeB szakemberei szerint 2020-ben az országos mennyiség 300-350 ezer tonna közé várható, amely, ha beigazolódik, tízéves összehasonlításban a második legrosszabb eredmény lesz a 2011-es év után, és 15-25 százalékkal rosszabb a tavalyi évnél - számol be a HelloVidék. Nem is csoda, hogy fixen az első helyet szerzi meg az alma az éves szintű drágulási toplistáinkban.

(Fun fact: szeptember és október között 12 százalékot csökkent az ára az almának, ez jól látszik az előző havi elemzésünkkel való összevetésben is, 9 százalékot esett a citrom ára egy hónap alatt - erre azonban még visszatérünk lentebb.)

Második helyen az öblítőszer koncentrátum áll, azonban ez becsapós lehet, hiszen a KSH változtatott atermék átlagár vizsgálatának módszertanán: 2020-tól a 1600-2000 ml-es kiszerelésű öblítő árakat vesz figyelembe, míg 2019-ben még a 700-1000 ml-es kiszerelést vizsgálták. Így nem csoda, hogy ennyivel "drágább", mert a vizsgált kiszerelés közel a duplája. A narancs kilójáért 36 százalékkal kell többet fizetnünk, mint egy évvel korábban, a lista negyedik helyén pedig a sertészsír áll 20 százalékos dráguláson ment keresztül.

Néhány termék ára egy év alatt sem változott, ilyen például a propán-butángáz 11,5 kg palackja, a tanuló havibérlet, a víz köbmétere, vagy éppen a vonaljegy. Csökkent az ára a nyugdíjas havibérletnek, a mosópornak, a benzinnek, a banánnak és az LCD-LED televíziónak (76-82 cm).

Szeptembertől októberig

A fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal emelkedtek szeptember és október között . Az élelmiszerek ára átlagosan nem változott, azonban a száraztészta 2,6, az étolaj 2,3, a cukor 0,7, a sajt 0,5 százalékkal drágult. A péksütemények ára 1,0, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 1,6 százalékkal alacsonyabb, utóbbiak nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal magasabb lett. A szezonváltás következtében a ruházkodási cikkek 1, százalékkal többe kerültek. A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 1,0, ezen belül a dohányáruké 1,6 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagokért 0,2 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára 0,1 százalékkal mérséklődött, főként annak köszönhetően, hogy a telefon- és internetszolgáltatások ára 1,3 százalékkal csökkent.

A nyertese, már ami a drágulását illet tehát ahogy a grafikonon is látszik, a paradicsom lett, második az uborka kilója, harmadik pedig a Magyar Nők Lapja. De a fogkrémért és a gyerekcipőért is többet kell fizetni, mint egy hónappal ezelőtt. A hazai zöldságek drágulása egyértelműen a szezoonális hatásnak tudható be, elfogytak ugyanis a szabadföldi hazai termékek.

Szeptember óta 12 százalékot csökkent az alma, 9 százalékot a citrom ára, 5 százalékot a vöröshagyma, 4-et a késői burgonya. A hazai zöldségek dr

Címlapkép: Getty Images