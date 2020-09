Mi az IBAN szám és hol található? OTP IBAN szám kereső, IBAN szám Erste és más bankok esetén

Mi az IBAN szám OTP és más bankok esetén: IBAN szám Erste, OTP IBAN szám hol található? Milyen számokból áll egy nemzetközi bankszámla, az IBAN szám melyik része?

Habár a bankkártya használata hétköznapi rutinfeladat, a banki átutalás sokunk számára már annál nagyobb kihívás, főleg, ha külföldi számlaszámról van szó. Ilyen esetben jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogyan épül fel egy nemzetközi magyar bankszámlaszám, a számsor melyik része mit takar. Ismerkedjünk meg olyan kifejezésekkel, mint az IBAN szám, GIRO-kód és a SWIFT kód, más néven BIC kód! Cikkünkben elmagyarázzuk, mi az az IBAN szám, mi célt szolgál, mi az IBAN szám OTP, Erste, CIB és más bankok esetében, illetve hogyan ellenőrizzünk le egy bankszámlaszámot IBAN szám kereső segítségével.

Mi az az IBAN szám? Mi az IBAN szám célja?

Az IBAN szám rövidítés jelentése International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám), amely egy betűkből és számokból álló, és nemzetközileg egységesített számsort takar. A nemzetközi bankszámlaszám maximum 34 karakter hosszúságú lehet, különböző kódok és ellenőrző számok határozzák meg, így a tévhitekkel ellenben a bankszámlaszám nem egy véletlenszám-generátor alkotta kombináció.

Az IBAN szám célja, hogy nemzetközi átutalásnál pontosabb célt adjunk meg és ne keveredjen el az elutalt pénzösszeg a bankok világában. IBAN szám minden bankszámlához tartozik, amelyet könnyen ellenőrizhetünk a netbankban, banki papírjainkon, vagy bankunk ügyfélszolgálatán. Érdemes utánanéznünk, hol mi az IBAN szám, nehogy eltévesszük.

Miből áll egy IBAN szám, avagy nemzetközi bankszámlaszám?

Először is térjünk ki arra, hogy mit jelent a GIRO-kód, amely gyakorlatilag az a számkombináció, amiből egy tipikus magyar bankszámlaszám áll: 2x8 vagy 3x8 számjegy, utóbbi esetén az utolsó számsor karakterei mindig nullák! Erre a GIRO-kódra épülnek rá további, azonosítást szolgáló kódok, míg végül létrejön az IBAN szám, aminek a segítségével könnyen utalhatunk külföldre.



1. ISO-kód: Az ország kódja + két ellenőrző szám.

2. A bank háromjegyű azonosító kódja (117 - OTP);

3. Négyjegyű fiókazonosító;

4. Az első számnyolcas utolsó számjegye egy ellenőrző szám;

5. A többi szám az ügyfélazonosítást szolgálja, az utolsó számjegy mindig ellenőrzőszám (2x8 és 3x8 esetén is az utolsó);

Az IBAN szám más részei: SWIFT-kód, BIC kód

Nemzetközi átutalásnál, a SWIFT kódot (BIC kód) is megadjuk; a bankok ennek segítségével azonosítják be a pénzintézetet, emellett olcsóbb és gyorsabb útja is egy-egy összeg külföldre juttatásának. A következő sorrendet kell észben tartanunk, ha egy bankszámlaszám felépítését vizsgáljuk:

1. SWIFT kód (BIC kód)

2. IBAN

3. GIRO

Mi az IBAN szám OTP, CIB, Erste és más magyar bankoknál (banki azonosító kódok)?

Így, hogy tudjuk, az IBAN szám mi az, nézzük meg, mi az eltérés bankonként egy IBAN szám felépülésénél. Fontos, hogy az IBAN szám egy kiterjesztett, ISO kóddal ellátott magyar bankszámlaszámot takar, nem pedig olyan különálló kódot, mint a SWIFT. A bankok háromjegyű azonosítókódjában keressük a különbséget, amelyet illusztrációnkon zölddel jelöltünk! Egyszerű IBAN szám kereső programokkal bármelyik bankszámlaszám helyessége leellenőrizhető, de mi is könnyedén lenyomozhatjuk, hogy egy OTP IBAN szám vagy Erste bankos IBAN szám van-e előttünk, ha tudjuk, hol keressük a megfelelő kódot!

OTP azonosító - 117

Erste Bank azonosító - 116

CIB Bank azonosító - 107

Magyar Nemzeti Bank - 190

UniCredit Bank - 109

Cofidis Magyarország - 180

Magyar Államkincstár - 100

Magyar Cetelem Bank - 167

Magyar Takarékszövetkezeti Bank - 115

Raiffeisen Bank - 120

K&H Bank - 104

MKB Bank - 103

Budapest Hitel és Fejlesztési Bank - 101

Sberbank - 141

