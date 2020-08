Megszólalt Ördög Nóra balatoni botrányuk kapcsán: Mindig akad, akinek valami nem jó!

A brutális közúti forgalom miatt kiakadtak a balatonakarattyai lakók Ördög Nóra és Nánási Pál Nekem a Balaton néven futó kisboltjára. Az üggyel kapcsolatban most megszólalt a népszerű műsorvezető is.

Mint arról tegnap mi is beszámoltunk, durván kiakadtak a balatonakarattyai lakosok és nyaralótulajdonosok Ördög Nóra és Nánási Pál idén megnyitott kisboltjára. A Nekem a Balaton néven futó boltban nyitástól zárásig folyamatos a forgalom, naponta több százan tódulnak be egy kávéra, péksütire, vagy egyszerűen a celebházaspár miatt. A legtöbben viszont autóval érkeznek, amire az apró balatoni település még apróbb utcácskája, ahol a bolt található, nincs felkészülve. Így nem is annyira meglepő, hogy

mindebből mostanra elege lett a lakóknak és az ott állandó nyaralóval rendelkezőknek, és amellett, hogy a közösségi médiában tiltakoznak a forgalom ellen, az önkorményzatnál is bejelentést tettek.

Arról, hogy Ördög Nóra és férje, Nánási Pál hogyan is áll az ügyhöz, eddig csak annyit tudtunk, hogy már számtalanszor kérték vásárlóikat, hogy legyenek szívesek lerakni az autóikat a mintegy 300 méterre, a főút mellett található nagy parkolóban. Most viszont a Bors felkereste telefonon Nórát az üggyel kapcsolatban. A közismertműsorvezető a lapnak elmondta, hogy folyamatos egyeztetésben vannak a rendőrséggel, önkormányzattal, minden szervvel, akikkel csak kell az ügy kapcsán.

Azt gondolom, az itt lakók 90 százalékának a világon semmi gondja sincs a kisbolt népszerűségével, de mindig akad, akinek valami nem jó. Igyekszünk megoldani a problémát!

- tette hozzá a Ördög Nóra.

