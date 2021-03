Lehidalsz: horror áron mérik a mangalicát és a híres magyar gyógyteát Japánban

Újabb magyar termékekre bukkant a Japánban élő magyar vlogger: most egy kisebb üzletben talált rá a Herbária gyógyteáira, amelyekért őrült összegeket kérnek. Tavaly év végén a Zsíros Deszka művésznevű videós egy mangalica húspultot is felfedezett az egyik áruházban. Mint kiderült, a hungarikum sertés húsáért is hihetetlen pénzeket kérnek a szigetországban.

Újabb magyar termékekre bukkat a Japánban élő magyar vlogger: a Zsíros Deszka művésznéven publikáló videós most magyar gyógyteákat talált egy kinti boltban. A videóban látható, hogy eléggé megkérik az árát egy-egy doboz Herbáriának: 459 és 499 jen között kínálják, ami átszámítva 1300 - 1500 forintot jelent.

Ezzel szemben a gyártó webshopjában ennek kb. a feléért lehet itthon hozzájutni egy doboznyi gyógynövényes teához. Tavaly év végén Zsíros Deszka egy mangalica húspultra lett figyelmes az egyik áruházban. Mint kiderült a disznófajta egyre elterjedtebb a japánoknál is, viszont odakint sem olcsó a húsa.

A felvételen látható, hogy 100 gramm sonkáért 864 jent kértek, ami mai árfolyamon kb. 2400 forintnak felel meg. Fél kiló hasaszalonnáért pedig átszámolva több mint 18 ezer forintot kellett akkor fizetni. Egy kiló mangalica-bacon pedig 1620 jenbe, több mint 4500 forintba került a japán húspultban.

2019-ben szintén ez a vlogger mutatta be, hogy még Japánban is kapható a Pick Mangalica téliszalámi és szokott lenni Egri Bikavér, illetve Tokaji bor is. Amin viszont meglepődhettünk, hogy magyar termelői akácméz is akad a japán boltok polcain. Kis kutakodás után kiderült számunkara, hogy a videóban látható termelői méz az Aranynektár Kft. terméke, 1290 japán jenbe került, azaz körülbelül 3300 forintba.

Címlapkép: Getty Images