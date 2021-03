Lebuktak a boltok: ezekkel a trükkökkel vesznek rá, hogy többet költs

Valószínűleg veled is megesett már, hogy a parkolóban döbbentél rá, többet vásároltál a kelleténél. Ne csöggedj, ez nem a te hibád: rengeteg trükk van a boltok tarsolyában, amivel rávesznek, hogy többet költs. Ezekből a stratégiákból mutatunk be párat.

Vélhetően te is jártál már úgy, hogy jóval több cuccal jöttél ki a boltból, mint amennyivel terveztél. Eszerint te is bedőltél a boltok trükkjeinek, rengeteg olyan stratégia létezik ugyanis, amelyekkel rávesznek, hogy több pénzt költs náluk.Most mutatunk 9 trükköt, hogy legközelebb már te is rájöjj a turpisságra, és több pénz maradjon a zsebedben!

Ingyenes termékminták, kóstolók



Alapvetően mindenki úgy hiszi, hogy ha valamit ingyen adnakaz csakis jó lehet, ám ez korántsem így van. A harapásnyi kóstolók éppen elegendőek ahhoz, hogy eltérítsenek az eredeti bevásárlólistádtól, és megvedd a kínált terméket.

Óriási bevásárlókocsik

Az élelmiszerboltok szépen lassan megnövelték a bevásárlókocsik méretét, hogy több cuccot pakolj be anélkül, hogy észrevennéd, ez már sok lenne! Annak érdekében, hogy a következő bevásárlás során ne ess túlzásba, próbálj inkább kézi bevásárlókosarat használni, hogy korlátozd a megvehető cuccok számát.

Nem véletlenül látod ezeket a pénztárnál

Minden pénztárnál tele vannak a polcok cukorkával, üdítővel, magazinokkal és egyéb apróságokkal, amelyeket amúgy nem biztos, hogy megvennéd. Az élelmiszerboltok jellemzően kis mérető, könnyen levehető termékeket helyeznek el a pénztárak közelében, hogy gondolkodni se legyen időd, egyszerűen felülsz az impulzusra, és megveszed.

Szemmagasságban minden drágább



Az első hely, ahol a valamit keresel a boltban, az a szemmmagasság, ezt a boltok is tudják, így ide helyezik a legdrágább cikkeket. Ha spórolni szeretnél, mindig nézd meg az alsó és felső polcokat is, itt olcsóbb termékeket találsz.

Eldugják a lényeget



Észrevetted már, hogy az összes alapvető terméket, például a kenyeret és a tejet, a bolt hátsó részében találjuk meg? Ez nem véletlen: a boltok ezeket az árucikkeket direkt az üzlet hátsó részébe teszik, így át kell sétálnod a teljes bolton, könnyebben elcsábulsz például chipsnek, üdítőnek, avgy bárminek, mire eljutsz ahhoz a termékhez, ami tényleg keresel.

Állandó átrendezés

Az elrendezés megváltoztatása is egy taktika is: az elv ugyanaz, mint az előbb, több időt tölts a polcok között. Így nagyobb esély van rá, hogy megveszel valami olyasmit is, amire amúgy nincs szükséged.

Ingerek tárháza

Nem véletlen, hogy helyben sütő pékség üzemel a boltokban! Az illatoktól megéhezel, aminek következtében többet vásárolsz, így pedig több pénzt hagysz a kasszában.

Nyugtató zene

Az élelmiszerboltokban mindig megnyugtató zene szól, amíg vásárolsz. A pénztárcájádnak nem tesz jót a nyugalom, hiszen a zene hatására lassítassz a tempón, és tovább maradsz a boltban, több eséllyel veszel meg olyasmit is, amit amúgy nem akartál.

Az árak 9-esre végződnek

A legtöbb helyen 9-esre végződnek az árak, ahelyett, hogy kerekítenék. Ez is egy zseniális módszer arra, hogy minél több pénzt költs el. Hiszen, ha nem kerek számra végződnek az árcédulák, a vevő bele sem gondol, hogy mennyibe kerül valójában a termék, amit vesznek.

Címlapkép: Getty Images