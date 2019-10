Kiderült a C-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról

Ősszel érdemes még az előtt feltölteni szervezetünk vitamin raktárait, mielőtt az influenza és a nátha terjedni kezdene, a súlyosabb betegségeket okozó vírusokról és baktériumokról nem is szólva. Az immunrendszer erősítésére leginkább a C-vitamin hatásos. Azonban nem mindegy, hogy a párszáz forintos tablettát vesszük meg a kisbolt kasszájában, vagy a gyógyszertári ellenőrzött készítményeket. A Pénzcentrum most utána járt a titoknak: Milyen C-vitamint érdemes szedni?

Az OGYÉI adatbázisában 40 darab aszkorbin sav, vagyis C-vitamin tartalmú gyógyszernek minősülő készítmény található, ebből 9 filmtabletta, 5 tabletta, 3 rágótabletta. Ezen túl találunk pezsgőtablettát (5), szopogató tablettát (1), kemény kapszulát (4), cseppeket (3), és italporokat (9) is. Viszont ez a szám is becsapós, hiszen külön terméknek számít pl. a BÉRES C-VITAMIN 100 mg filmtabletta, de a 200 és az 500 mg-os kiszerelés is. Ugyanígy az EUROVIT és az EGIS is forgalmaz két külön tablettát, melyek csak hatóanyag mennyiségben térnek el. Tehát elmondható, hogy abból a rengeteg termékből, amely C-vitamin tablettaként a piacon van, csak nagyon kis szeletét képezik a valóban gyógyszernek minősülő termékek.

Étrendkiegészítőkből ezzel szemben 720 tabletta, 651 kapszula, 150 rágótabletta, 84 filmtabletta és 7 kapszula+tabletta, tehát összesen több, mint 1600 termék lehet elviekben forgalomban az adatsorok szerint, míg gyógyszerekből ezekbe a kategóriákba csupán 21 darab termék esik! Ez azt jelenti, hogy az összes C-vitamin tartalmú pirula, tabletta, kapszula 1,3 százaléka minősül csak gyógyszernek. Ahogy ezt csak 5 pezsgőtabletta mondhatja el magáról, míg C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítőből, amely pezsgőtabletta kiszerelésben kapható 175 darab van a nyilvántartásban. Arányaiban 2,78 százalék.

A Pénzcentrum a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége szakmai elnökének, dr. Marjai Tamásnak a véleményét kérte arról, hogy mindenképp érdemes-e a gyógyszernek minősülő, tehát ellenőrzött készítményeket választani, milyen hatásai lehetnek az étrendkiegészítőknek, és milyen formában javallott bevinni a C-vitamint a szervezetbe.

PC: Őszi időszakban megnő a kereslet a C-vitamin tartalmú tabletták, pirulák, kapszulák (stb.) iránt?

Dr. Marjai Tamás: A hideg idő beköszöntével menetrendszerűen megjelennek a szokásos enyhe légúti fertőzéses megbetegedések is. Ezek az orrfolyással, tüsszögéssel járó náthás, megfázásos betegségek emlékeztetik az embereket, hogy jobban odafigyeljenek az egészségükre és a megelőzésre. Ennek részeként kezdik el az emberek a vitaminok fokozottabb bevitelét is.

PC: Milyen kiszerelésű és típusú (pl. retard vagy nem retard) C-vitamint érdemes venni az egészséges pácienseknek, és hogy érdemes szedni?

Dr. M. T.: A C-vitaminról érdemes tudni, hogy a folyamatos bevitelére azért van szükség, mert az emberi szervezet nem képes előállítani azt. A másik lényeges tényező, amit a C-vitamin szedésénél figyelembe kell vennünk, hogy egy vízben oldódó vitaminról van szó, melyet a szervezet nem képes hosszabb időn keresztül tárolni.

Ennek következtében az egyszerre nagyobb mennyiségben bevitt C-vitamin kevésbé hasznosul, egy jelentős része egyszerűen a veséken keresztül kiürül a szervezetből.

A szükséges C-vitamin mennyiségét számtalan tényező befolyásolja. Ezek közül a legfontosabbak a nem és az életkor. Emellett például a szoptatás ideje alatt is nő a szervezet szükséglete, valamint többet kell bevinniük a dohányosoknak is.

A nemzetközi ajánlások egy olyan minimum beviteli mennyiséget adnak meg, melynek fogyasztása esetén a hiánytünetek biztosan nem alakulnak ki. Ez felnőtt férfiaknál 90 mg, míg felnőtt nőknél 75 mg. Egy kiegyensúlyozott, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrenddel ezt a mennyiséget teljes mértékben biztosítani tudjuk a szervezetünknek. Ennek további előnye, hogy a C-vitamin mellett sok más hasznos anyagot is magunkhoz veszünk, ezért ez az elsődlegesen javasolt módja a vitamin bevitelnek.

Ha úgy gondoljuk, hogy ezt szeretnénk még kiegészíteni, akkor alapesetben napi 250-500 mg-nál több plusz bevitelre nincs szükség.

A nagymértékű veszteség elkerülése, és a megfelelő hasznosulás érdekében két lehetőség áll előttünk. A kényelmesebb megoldás az, ha nyújtott hatású (ún. retard) készítményt választunk, melyből a hatóanyag hosszabb időn keresztül szabadul fel. Ezt a szervezet folyamatosan tudja hasznosítani, így kevesebb vitamin vész kárba.

Így elegendő naponta egyszer, reggel 500 mg aszkorbinsavat bevenni.

Ha nem retard készítmények mellett döntünk, akkor pedig naponta többször javasolt bevennünk kisebb mennyiségű vitamint. Ezzel egyenletesebbé tehetjük a bevitelt, ami jobb hasznosuláshoz vezet. Nem retard készítményből vegyünk be reggel és este egy-egy szem 250 mg-os adagot.

Bármelyik megoldást is választjuk, azt tartsuk szem előtt, hogy a nemzetközi szakirodalmi ajánlások alapján egészséges felnőtteknek napi 1000 mg-nál nagyobb mennyiségű C-vitamin pótlásra nincs szüksége.

A nagyobb dózisok bevitelével nem nyerünk több egészséget, csak a pénztárcánkat terheljük meg vele.

PC: Milyen kiszerelésű és típusú C-vitamint érdemes venni nátha, influenza esetén, és hogy érdemes szedni?

Dr. M. T.: A C-vitamin fokozottabb bevitele bizonyítottan segíthet csökkenteni az enyhe légúti megbetegedések tüneteit. A szakirodalomi ajánlások alapján betegség esetén napi 500-1000 mg-ra emelhetjük az aszkorbinsav adagját. Retard készítményekkel ezt napi egyetlen kapszulával vagy tablettával megoldhatjuk, nem retard készítményeknél vegyünk be reggel és este 250-500 mg-os adagokat.

Fontos megjegyezni, hogy a betegség ideje alatt sem tanácsos a napi C-vitamin kiegészítés szintjét 2000 mg fölé emelni.

PC: Vannak gyógyszernek minősülő és étrend-kiegészítő besorolású C-vitaminok. Melyiket érdemes választani és miért?

Dr. M. T.: Általánosságban elmondható, hogy a gyógyszerek minőségét a hatóságok sokkal szigorúbban ellenőrzik, mint az étrend-kiegészítőkét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének jó minőségű C-vitamin étrend-kiegészítő készítmények a piacon.

A gyógyszerkészítményeket mindenképpen tudjuk ajánlani, az étrend-kiegészítők közül pedig érdemes a jól ismert és megbízható gyártókat keresni.

Lehetőleg kerüljük az ismeretlen forrásból származó, gyanúsan olcsó készítményeket.

PC: Inkább a gyógyszer, vagy az étrend-kiegészítő C-vitamin a népszerűbb a betegek körében? Miért lehet ez?

Dr. M. T.: Pontos piaci adatokkal nem rendelkezünk, de azt elmondhatjuk, hogy mind a két típusú készítményt keresik a betegek. A gyógyszerek alapvetően régóta bevált, jó minőségű és megbízható készítmények.

Az étrend-kiegészítőknek pedig az az előnye, hogy több más hatóanyaggal kombinálják a C-vitamint, így összetettebb hatást érnek el.

PC: Melyiket javasolják inkább a betegeknek és miért?

Dr. M. T.: Minden beteg esetében igyekszünk a személyes igényekhez és szükségletekhez megtalálni a megfelelő készítményt. Épp ezért nem lehet kiemelni egyetlen készítményt sem. Általánosságban még talán annyit jegyeznénk meg, hogy

a nagy mennyiségű C-vitamint tartalmazó készítményeknél előnyben részesítjük a retard készítményeket a jobb hasznosulás miatt.

PC: A tablettákon is túl rengeteg fajta étrend-kiegészítő tartalmaz C-vitamint, (italporok, szirupok, pezsgőtabletták stb.) még gumicukorból is találunk ilyen terméket. Érdemes ezeket alkalmazni, ha a páciens az őszi influenzaszezonra az immunrendszerét szeretné erősíteni?



Dr. M. T.: A C-vitamint elsősorban kiegyensúlyozott, sok zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó étrenddel érdemes bevinni a szervezetbe. Ha ezt szeretnénk kiegészíteni, akkor válasszuk a nekünk kényelmes és megfelelő beviteli formát. Vannak például, akiknek nehézséget jelent a nagyobb tabletták lenyelése, nekik ajánlhatunk pezsgőtablettát. Külön termékpaletta áll rendelkezésre a gyermekek részére is.

A készítmények kiválasztásánál arra törekedjünk, hogy a mi saját igényünknek megfelelő, jó minőségű terméket válasszunk.

Vegyük figyelembe a nemzetközi szakirodalom ajánlását a napi beviteli értékeknél, és kerüljük a túlzott mennyiségű bevitelt. Ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor ezeket a készítményeket nagy biztonsággal lehet alkalmazni.