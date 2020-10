Kevesebb krizantém termett idén: drágábban is adják a kereskedők

A halottak napi, mindenszenteki időszak legnépszerűbb virága a krizantém. A nagyvirágú fajták iránt a legnagyobb a kereslet, 70 százalékban ezt vásárolják, de a - teniszlabda nagyságú - közép-nagy virágúak iránt is folyamatosan nő az igény. Októberben és november elején az éves krizantémmennyiség 60 százalékát adják el a kereskedők - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. Míg harminc évvel ezelőtt szinte csak a cserepest vásárolta a magyar lakosság, az utóbbi években már 70 százalékban a vágott krizantém a kelendő.

Idén a koronavírus gazdasági kockázataitól tartva kevesebb krizantémot ültettek a termelők, de így is - a megszokott 20 millióhoz képest - 17 millió szál virág kerülhet a piacra. A megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint ennek ellenére is elegendő lesz a hazai virág: a piacon minden típusból van bőven, cserepes és különleges virágú vágott fajtákból is.

Egy átlagos évben a nagyvirágúakból (Palisade, Creamis stb.) becslések szerint 12-13 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál fogy.

Emellett a csokros - amely egész évben kelendő - és a cserepes fajták is választhatóak. Míg korábban a fehér színű volt a "divat", manapság a zöld és a kétszínű (piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín stb.) a legkelendőbb. Országrészenként is eltérő a trend: Nyugat-Magyarországon a pompon típusúak, az Alföldön, Tiszántúlon a napraforgóra hajazó Eleonóra dívik. Az utóbbi években az előre gyártott kisebb koszorúkra is nőtt az igény, amit az urnás sírhelyek megnövekedett aránya is okoz.

Szakemberek szerint idén az is befolyásolja a vásárlásokat, hogy a koronavírus miatt sok idős ember nem, csak fiatalabb családtagjaik mennek ki a temetőbe, akik kisebb, kevesebb virágot vesznek. Valamint míg hagyományosan sokan előre jelezni szokták a virágüzletekben vételi szándékukat, ez most mérséklődött, az utolsó napokban veszik a növényeket.

Halottak napjához közeledve vegyes a kép az országban: a főváros vonzáskörzetében és a nyugati országrészekben drágábban megy a krizantém, de például Szeged környékén - ahol jelentős a termesztés - alacsonyabbak az árak, illetve Nyíregyháza térségében a fehér, nagyvirágúból hiány van, az ott termesztett krémfehérből pedig túlkínálat. Idén az előállítási költségeket a magas euróárfolyam jelentősen befolyásolta: mind a dugványok, mind a szükséges vegyszerek többe kerültek. Ugyanakkor az esős időjárás alapvetően kedvezett a termesztésnek, nem kellett több hetes augusztusi kánikula miatt extrém lefedési költséget finanszírozniuk a termelőknek.

Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést és feszes időzítést igényel. A vágott virágot több napos pulton tartásra felkészítve kell átadni a boltosoknak. A termesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző, de kiemelhető jelentős termőterületként Dabas, Lajosmizse, Kecskemét térsége, Nyíregyháza és Szeged környéke. Mindemellett az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával.

A krizantémtermesztés alapvetően szezonális munka, mintegy 3000 családnak jelent plusz bevételt, közülük 800-an foglalkoznak jelentősebb mértékben krizantémmal, de ők is a tavaszi dísznövények termesztését egészítik csak ki ezzel. A tapasztalatok szerint 2020-ban nem csökkent a termesztők száma, de sokan kevesebb dugványt vásároltak tavasszal a megszokottnál, tartva a koronavírus miatti bizonytalan helyzettől.

Címlapkép: Getty Images