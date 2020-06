Készüljön, akinek kertes háza, üdülője van: ilyen bolti akciók csak most vannak az évben

Rengeteg nyári teendő vár most a családi, kertes házban lévő magyarokra, illetve azoknak is, akiknek nyaralójuk van. Nem árt lassan beizzítani a szerszámokat, esetleg a régiek helyett újakat venni. A szezonban már bőven benne vagyunk, és lassan a csapadékos időjárás is alábbhagy. Ezt a ziccert pedig a legnagyobb magyar boltláncok sem hagyhatták ki. Összegyűjtöttük tehát a legnagyobb 25. heti akciókat, lesz itt minden, fűnyíró, metszőolló, csavarozó, fűkasza, láncfűrész, de magasnyomású mosó, grilleszközök és még mélykút szivattyú is.

Az idei nyár változékony időjárása eddig nem sok esélyt adott kerti sütögetésre, vagy a ház körüli kinti teendők beiktatására. Azonban hiába lesz felhős, borult a továbbiakban a június, már csapadékmentesebb idő lesz, így le lehet porolni a fűnyírókat, sövényvágókat, el lehet kezdeni a faaprítást, és még rengeteg más teendőre, szerelési munkára is lesz lehetőség. Ehhez már csak a megfelelő szerszámoknak kell rendelkezésre állni. Szerencsére a nagyobb áruházláncok éppen erre a hétre időzítették a gigaakcióikat, így most nyomott áron szerezhetik be a vásárlók a szerszámokat, kisgépeket, ketyeréket.

Júniusban számos ház körüli és kerti teendő akad, jellemzően ebben a hónapban teremt időt az ember a kisebb-nagyobb javítások elvégzésére is. A sok eső hatására a fű, a sövény, a díszfák mint burjánzásnak kezdett, és számos gyümölcs esetében eljött a szüret ideje is. A ház körüli teendők elvégzésében nagy segítségére lehet az embernek egy-egy eszköz, szerszám, gép, amelyeknek széles választékát kínálják jelenleg az áruházláncok. Érdemes kihasználni ezeket a hatalmas akciókat, hogy ne legyen kínszenvedés a kerti munka, barkácsolás, felújítás a régi, rozsdás, életlen, rozoga eszközökkel.

Ezek a legjobb fogások

Lidl

A diszkontban a férfi rövid munkásnadrág 2 990, az akkus munkalámpa 5 990, míg az akkus rúdcsavarozó 5 999 forintos darabáron kapható. Emellett most vásárolhatunk kampókészletet 1 499, univerzális satut 3 799, falhoronymarót 24 999, elektromos gyalut 12 999 forintért. Egy munkapad 5 999, fúró- és menetfúró készlet 3 599, míg egy univerzális szállítókocsi 3 999 forintba kerül. Literes fémvédő lakkot már 1 999 forintért is bedobhatunk a kosarunkban, de beton- és padlóbevonat 5 literes kiszerelésben már 6 999 forintos áron is elérhető.

Aldi

Az Aldi címoldalon hirdeti különböző szerszámait, így például az "akkus-termékcsalád" fúró-csavarozója 9 999, a fűszegélynyírója 11 990, a sarokcsiszolója 11 990, a láncfűrésze 24 990 forintba kerül. A kisebb darabokba behelyezhető kisebb aksi 6 9000 forint, a nagyobbakba a nagyobbaké pedig 15 990 forintba kerül. Kompresszor- és pumpakészlet is van a boltokban, ezek 9 990 forintba kerülnek. A HSS-fúrószárkészlet 92 részes 8 999 forintba, míg a lyukfűrészkészlet 4 999 forintba kerül.

A kerti munkák szerelmesei vásárolhatnak fűnyírót 44 990-ért, kapálógépet 39 990-ért, fűkaszát 29 990-ért, láncfűrészt 24 990-ért, valamint kerti fűrészt is 9 99 forintért. És igen, ezekhez ugyanúgy a kisebb vagy nagyobb aksit még meg kell vásárolni. De behuppanhat a bevásárlókosárba egy metszőollókészlet is 1 999 forintos áron, vagy akár egy függőágy álvánnyal is 15 990-ért. Ezen felül az ultrahangos állatriasztóért 4 999, míg a napelemes vakondriasztóért 3 999 forintot kell kiperklálni.

Spar, Interspar

A Sparban a 45 centis szeletsütő vastárcsa 5 999, a gömbgrill 8 999 forintba kerül. Az Interspar üzletekben azonban már kapni Töltényszmókert 99 999 forintért is. A boltban cirkálva lecsaphatunk egy Bosch magasnyomású mosóra is, ez 27 999 forintba kerül, míg egy CrossTools benzines láncfűrészt 21 999 forintért vihetünk haza, illetve benzines áramfejlesztőt vásárolhatunk 34 999 forintért.

Auchan

A hipernél vásárolhatunk gázgrill 39 990 forintért, de a pavilonok árából is elengednek 15 százalékot a 25. héten. Sőt, teleszkópos fűszegélynyírót 20 százalékkal olcsóbban, 7 490 forint helyett 5 990-ért szerezhetünk be. Egy Hyundai fűkasza szett egyébként 28 900 forintba kerül, miközben egy elektromos fűnyíró 25 990, míg egy benzinmotors fűnyíró 47 990 és 74 990 forintos ár között mozog. Egy Bosch magasnyomású mosót pedig 34 990 forint helyett 21 990 forintért lehet hazavinni.

Praktiker

A barkácsban a talicska 10 990 forint helyett 8 999-ért, a szegélyvágó 8 799-ért, a benzines fűkasza 29 900ért, míg ennek az expert változata 33 990 forintért kapható. Az elektromos sövényvvágó 18 990 és 19 900-es áron érhető el, de házi vízművelt beszerezhetünk 45 990 forint helyett 37 900-ért is. A mélykút szivattyú most 19 990-ről 12 990-re van leárazva, fűnyírót pedig meghajtástól, illetve típustól függően vásárolhatunk 44 990-ért, 69 990-ért, 88 990-ért, de akár 119 990-ért is. A grill-lokomotív "Tennessee 100" fantázianévre hallgató grillt pedig 59 900 helyett 49 990-ért szerezhetjük be.

Fő a biztonság

Lapunk korábban megkereste a nagy biztosítótársaságokat, hogy megtudjuk, melyek a leggyakoribb ügyek, amelyekkel felkeresték őket az ügyfelek. Elmondásuk szerint már a karanténidőszakban, de főleg tavasz végén-nyár elején megszaporodnak az otthoni balesetek - főként kerti munkákkal, barkácsolással összefüggésben.

A legtöbben könnyebb sérüléseket szenvednek, de gyakori a csonttörés is, és előfordulhat veszélyes szerszámokkal végzett munka során olyan baleset is, amelynek amputáció a vége. A biztosítók a létrákról való leesés gyakoriságát is kiemelték ebből az időszakból.

Előfordult már flexelés közbeni sérülés, kutyasétáltatás közben szerzett bokaficam, macskaharapás, lábujjtörés a kanapé lábába rúgva vagy éppen olyan súlyos sérülés is előfordulhat, mint medencetörés létráról leesve

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Schaub Erika, a Generali Biztosító személybiztosítási területéért felelős igazgatósági tagja. Ezért azt javasoljuk, hogy akármilyen szerszámmal is dolgozunk, akármilyen kerti teendőt is végzünk a nyár folyamán, ügyeljünk a biztonságra, és az sem árt, ha van balesetbiztosításunk - ha bekövetkezik a baj, legalább anyagi kártérítésben részesülhessünk.

