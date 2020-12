Kegyetlen: ennyivel költ többet élelmiszerre egy magyar, mint egy osztrák család

Az Eu-ban óriási különbségek mutatkoznak a háztartások átlagos kiadásai között. Megfigyelhető például, hogy a Kelet-Európában, illetve a Balti országokban élő háztartások arányait tekintve sokkal többet költenek élelmezésre, mint a klasszikus "nyugati" országok. A különbség ráadásul meghökkentő, 2-3 szoros is lehet. Nem meglepő, hogy Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, ahol az EU-átlagénál jóval nagyobb szeletet hasít ki az élelmezés a családok kiadásából, mint tőlünk nyugatabbra.

Az Eurostat legfrissebb, éves kiadványából kiderült, hogy a magyar háztartások kifejezetten sokat költenek élelmiszerre, és alkoholmentes italokra. De ne szaladjunk ennyire előre. Az egész Európai Uniót nézve az állampolgárok több mint 956 milliárd eurót költöttek élelmiszerre és alkoholmentes italokra 2019-ben. Ez az összeg az EU GDP-jének 6,8 százalékával megegyező adat.

Ez is érdekelhet! Elképesztő pénzeket pazarolnak a magyarok: tízezreket szórnak a kukába 2020 elején szinte egyik pillanatról a másikra változott meg a Föld lakosainak élete.

Mindez azt jelenti, hogy az EU-ban élő háztartások összes kiadásából átlagosan, országokon átívelően mintegy 13 százalékot csíp ki az élelmezés. Összességében ez a harmadik legmagasabb költési kör a háztartási, (23,5%) és a közlekedési kiadások (13,1%) után. Óriási ugyanakkor az egyes országok között a szakadék azt illetően, hogy a nemzeti háztartások teljes kiadásukból mire égetik el a legtöbb pénzt.

Így például míg egy áltagos román háztartásnak a teljes kiadási tortájából 26 százalékot szakít ki az élelmezés, azaz több mint a kiadások negyede (!) erre megy. Addig Írországban csupán 8,6 százalékos ugyanez a kiadási szektor.

Arányait tekintve tehát kiadásukból a románok 3-szor annyit költenek élelmezésre, mint az írek.

Az pedig ésszerűen vélelmezhető, hogy ez nem azért van, mert az ír emberek ennyivel kevesebbet ennének... Románia mellett ugyanígy nagyon sokat költenek élelmezésre a litvánok és az észtek is, akiket a listán sorrendben Horvátország, Lettország, Szlovákia és Magyarország követi.

Arányaiban tehát a magyar háztartások költik a 8. legtöbbet élelmiszerre az EU-ban.

Százalékban kifejezve mindez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar háztartás összes kiadásából 5 százalékkal hasít ki nagyobb részt az élelmezés (17,3%), mint az Európai Unióban átlagosan.

Ha viszont a lista végén tanyázó írekkel hasonlítjuk össze a magyar háztartások adatait. Azt látjuk, hogy egy átlagos magyar háztartás 2-szer annyit költ élelmiszerekre, mint egy ír háztartás.



Érdemes azt is megnézni, hogy például egy átlagos magyar háztartás egy osztrákhoz képest is majdnem kétszer annyit költ élelmezésre (1,8-szoros a különbség). Ugyanígy feltűnő az is, hogy a lista élén, azaz az élelmezésre legtöbbet költő országok között csak kelet-európai országokat, illetve a Baltikum tagjait találjuk. Az EU-átlag fölött is gyakorlatilag csak olyan "nyugati" országok található, akik azért inkább Európa déli részén helyezkednek el.

Erre itt jóval több megy

A magyar élelmezési kiadások mértékét látva nem meglepő, hogy idehaza, szemben az EU-s átlaggal, arányosan jóval több megy élelmezésre, mint közlekedésre. Igaz ami igaz, a magyar háztartások körében is a háztartási kiadásokra megy el a legtöbb, ám koránt sem annyival több, mintha az EU átlagát néznénk.

Ha mindent összevetünk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy átlagos magyar háztartás kiadásának 37 százaléka megy el a lakhatásra és élelmezésre, amihez ha még hozzávesszük a közlekedést akkor máris 49,7 százaléknál járunk. És akkor ezek még csak a konkrét életben maradás költségei.

Csak érdekességképp, az osztrák háztartások második legnagyobb kiadása az éttermi és hotelszolgáltatások. Erre összesen 13,9 százalékot költenek, azaz alig több mint 3 százalékkal kevesebbet, mint a magyarok pusztán élelmezésre.

Címlapkép: Getty Images