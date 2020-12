Igaza lett Zacher Gábornak: durva, mennyit költenek a magyarok alkoholra évente

Az, hogy egy országban az egyes háztartások mire költik el bevételeiket, sokat elárul nem csak a gazdaság, de a társadalom szerkezetéről is. A legfrissebb elérhető statisztikák alapján pontos képet kaphatunk arról az Európai Unió egyes tagállamai milyen arányban költenek lakhatásra, élelmiszerre, ruházkodásra, kultúrára és alkoholos italokra. A számokat elemezve kiderül, hogy a lakhatási költségeink alacsonyak az EU-n belül, viszont sok pénzünket viszi el az élelmiszer, az alkohol és a cigaretta.

A legfrissebb statisztikák szerint szeptemberben Magyarországon az átlagkereset kedvezmények nélkül 260 900 forint volt, majdnem 16 ezer forinttal több, mint 2019-ben. Papíron tehát jobban élünk, de vajon mire költjük mi magyarok ezt a pénzt, és mire költik a többi európai ország lakói? Pontosabban milyen arányban fizetünk ebből rezsit, mekkora hányadából veszünk élelmiszert, fogyasztási cikkeket, alkoholt?

Az Eurostat 2019-es statisztikáiból kiderül, a tavalyi évben az Unió egyes tagállamaiban arányaiban mire költötték el a háztartások a bevételeiket. 12 fő kategóriába osztják a kiadásokat a statisztikusok, ez alapján 2019-ben az EU-27 háztartásainak kiadásainak csaknem egynegyedét lakás, víz, villany, gáz és egyéb fűtőanyagra fordították. Közlekedésre a teljes bevétel 13,1 százaléka, élelmiszerre és alkoholmentes italokra 13 százalék, egyéb árukra és szolgáltatásokra 11,2 százalék - ez tette ki a kiadások csaknem felét. Az alábbi grafikonom ábrázoljuk az Unió költési átlagát, alatta Magyarország és 3 szomszédos ország számait.

Ahogy az alsó "tortán" is jól látszik hazánk költési szokásaiban bizonyos pontokaon eltér az unió átlagától. Lakhatásra például kevesebbet költünk, a bevételeink durván ötödét: 19,7 százalékát. A finnek, a szlovákok és a dánok állnak a lista élén, ők 28,4, 28,4, illetve 27,9 százalékát. A lista utolsó helyén Málta áll (12,3%). A közlekedésre fordított költségek tekintetében is az EU átlaga alatt vagyunk, igaz csak 0,3 százalékkal, élelmiszerre és alkoholmentes italra viszont a bevételeink nagyobb hányadát költjük.

Éttermi és szállodai szolgáltatásokra is több megy el, mint az unió 27 tagországában átlagosan - ez feltehetően a SZÉP kártyák népszerűségének tudható be. Ruházkodásra valamennyivel kevesebb jut a fizetésünkből arányosan, mint ahogy kultúrára is. Elképesztően sok jut azonban alkoholra és cigarettára: majdnem kétszer akkora hányad, mint az unió 27 tagországában átlagosan. (És ez nem feltétlenül amiatt van, mert drágábbak lennének itthon ezek a termékek - tudjuk jól, mekkora problémát jelent a magyar népesség körében az alkoholizmus. Meg persze az átlagfizetéseket is nagyon különböznek országonként). Átlagosan majdnem 1 százalékkal több megy el kommunikációra, sőt, oktatásra is itthon, mint az Unió többi országában.

Szomszédaink mellett

A második tortán a magyar adatok mellett megismerhetjük az osztrákok, a szlovének és a szlovákok költési szokásait. Érdemes összevetni saját számainkat az osztrákokéval: bevételeink majdnem kétszer akkora hányadát költjük élelmiszerre, mint ők. Európában amúgy fizetésük legkisebb arányát a britek (8%), legnagyobbat a románok (26%) hagyják ott az élelmiszerboltban. Hazánk a 8. a sorban. Az alkoholra költött összeg arányában viszont a harmadikak vagyunk, Luxemburg és Csehország előz minket csak meg. A z utolsó helyen a hollandok vannak: ők bevételeik mindössze 3 százalékát költik alkoholra és dohánytermékekre.

Címlapkép: Getty Images