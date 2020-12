Hatalmas az árzuhanás a játékpiacon év végén: ezt veszi most minden szülő

Hosszú évek óta van bérelt helye a játékboltok toplistáin a LEGO-készleteknek karácsony előtt, annak ellenére, hogy nem tartoznak a legolcsóbb játékok közé. Az ikonikus építőjáték átlagára 1995 óta meredeken emelkedett: 2009-ig megháromszorozódott. A Pénzcentrum azt is megvizsgálta, hogy az utóbbi 10 évben hogyan alakult a készletek átlagára, követte-e a drágulást az átlagkeresetek növekedése és hogy mennyit lehetett a legón spórolni az idei Black Friday akciók keretében.

Karácsony előtt egyetlen játékbolt eladási toplistájáról sem hiányozhat a LEGO, mely évek óta töretlenül az egyik legkeresettebb ajándék ebben az időszakban. Azonban az ára elég borsos: az alapszettek is 5000 forintnál kezdődnek, és a határ a csillagos ég. A közhiedelem is úgy tartja, a LEGO bizony drága ajándék, viszont ha megvizsgáljuk a konkrét számokat közelebbről, máris látható, hogy közel sem olyan drága, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 1995 óta gyűjti a LEGO árakat, átlagolja éves szinten. Ez alapján látható, hogy amíg 1995 még "csak" 2340 forint volt egy készlet átlagára éves szinten, 2009-re 7440 forintra, több mint háromszorosára nőtt. Az utóbbi tíz évben a meredek drágulás azonban megállt: 2019-ben átlagosan 8490 forintba került egy készlet, tehát kb. 12 százalékkal lett drágább. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy 1995-ben a nettó átlagkereset még csak 25 891 forint volt, míg 2009-ben már 124 116 forint - a növekedés 4,8-szoros. 2019-ben pedig már 244 609 forint nettó volt az átlagbér.

Hogyha az éves nettó átlagkeresetet elosztjuk a LEGO-készletek éves átlagáraival, máris látható: míg 1995-ban csak 11 szettre futotta volna a teljes havi keresetből, 2009-ben már 16 dobozra. Ez a LEGO-index. Utána pedig, bár a LEGO-drágulás lassult, az átlagkereset tovább nőtt. Így lehet az, hogy 2019-ben már 28 doboz LEGO-ra is futná egy havi keresetből. Vagyis legalább 2,5-szer jobban élünk LEGO-ban mérve, mint 1995-ben.

A LEGO esete a Black Friday akciókkal

A KSH-tól havi átlagárakat is kértünk az utóbbi évekből, hogy lássuk: karácsony tájékán lejjebb, vagy feljebb mozognak az árak. Azt láthatjuk, hogy a LEGO-átlagár elég változékony havi szinten:

2020-ban még csak novemberig vannak adatok az árakról, azonban így is látható, hogy az év vége közeledtével hatalmas árzuhanás következett be. Utoljára 2018. októberében voltak ilyen alacsonyan a legóárak, és ég az az árcsökkenés is példátlannak nevezhető. Ezzel szemben például 2019-ben októberben és novemberben volta a legmagasabb a készletek ára abban az évben és csak a decemberi leárazások tornászták ezt lejjebb. Idén minden bizonnyal közrejátszott a legóárak zuhanásában, hogy óriási akciódömpinggel készültek a webáruházak a Black Fridayre.

Valószínűleg az idei LEGO-árakra az is kedvező hatással volt, hogy megélénkült az online kereskedelem, és feltehetően általánosságban is nőtt a kereslet. Karácsony előtt az építőjáték egyébként is mindig kapós, a komolyabb készleteket pedig nem is csak gyerekek, hanem felnőttek vásárolják maguknak. Például a több mint 50 ezer forintos NASA Apollo 11 Holdkomp készlet leírása szerint is 16 éven felüliek számára ajánlott. Bár erről nincsenek konkrét adataink, feltételezhető, hogy a korlátozások, home office, digitális oktatás - és hogy általában sokkal több időt töltöttünk a négy fal között - sokakat ösztönzött rá, hogy építő készletekbe ruházzanak be.

Az árak tehát a nagyobb kereslet hatására is lejjebb mehettek. Idén átlagásan kb. 1000 forintot lehetett megspórolni, ha valaki várt év végéig a LEGO vásárlással, azonban valószínűleg minél drágább volt a kiszemelt készlet, annál többet lehetett lefaragni az őszi akciók során a vételárból.

Befektetésnek sem utolsó

Hosszú távon egy jól megválasztott LEGO-készlet pedig magas hozamot biztosító befektetéssé is alakulhat. Nem viccelük: a képlet ugyanaz, mint bármilyen befektetés esetén: a befektető megvesz valamit, aminek az ára várhatóan nőni fog, majd mikor ez bekövetkezik, eladja. Fontos, hogy csak akkor számít befektetésnek egy-egy készlet, ha később valóban meg tudunk válni tőle, különben pusztán gyűjtőszenvedélyről, felhalmozásról lenne szó. A LEGO-befektetésekről bővebben itt írtunk:

A legfontosabb tanácsok kezdő LEGO-befektetőknek:

Olyan szetteket vásároljunk, amelyek ritka, egyedi darabokat tartalmaznak, ez fel fogja piszkálni később a gyűjtők fantáziáját.

Mindenképp limitált kiadású, sokdarabos szettekbe fektessünk. Az évek során ezek tartják, illetve növelik leginkább az értéküket.

Bármit vásárolunk, lehetőleg a már említett nagy franchise-okból válasszunk. A későbbiekben ezek térülnek meg leginkább, ha bővül a franchise, megnő a kereslet a régebbi LEGO-készletek iránt.

