Filléres kedvenceiktől búcsúzhatnak a magyarok: itt a teljes terméklista

Egyelőre nem derültek ki részletek a kormányzat környezetvédelmi akciótervéről, Orbán Viktor csak annak pontjait ismertette évértékelőjében. Ám egy tavaly elfogadott EU-s szabályban megtalálhatjuk, hogy milyen termékeket tilthatnak be Magyarországon.

Vasárnapi évértékelőjén hirdette meg a környezetvédelmi programot Orbán Viktor. A miniszterelnök a többi mellett az egyszer használatos műanyagok kivezetését is célul tűzte ki. Határidőt ugyan nem mondott, de így is nagyjából ki lehet következtetni, hogy mikor lesz vége ezeknek a termékeknek Magyarországon. Ugyanis az EU már tavaly elfogadta azt az irányelvet, amely szerint 2021-től tilos lesz ilyeneket használni: az új szabályok konkrétan megtiltják az olyan eldobható műanyag termékek használatát, amelyek alternatív termékekkel helyettesíthetőek.

Arról sem tudni még, hogy pontosan miket tiltana be a magyar kormány, de ehhez is mankót adhat az uniós szabályozás, amely a következő termékeket vezeti ki 2021-től:

egyszer használatos evőeszközök (villák, kések, kanalak és pálcikák),

egyszer használatos tányérok, poharak,



szívószálak,

fülpiszkálók,

léggömbök pálcikái, és

oxidatív úton lebomló műanyagok, ételtartók és expandált polisztirolból készült poharak.

Vasárnap a miniszterelnök pontjai között az is szerepelt, hogy visszaválthatók lesznek az üveg- és műnyagpalackok, valamint a fémdobozok. Erre sem neveztek meg egyelőre konkrét határidőt, de a tavaly elfogadott EU-szabály is rendelkezik a hulladékok újrahasznosításáról. A tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, a műanyag palackoknak 2025-re legalább 25 százalékukban, 2030-ra pedig már 30 százalékukban újrahasznosított anyagból kell állniuk.

Lápnek a cégek is

A kormányok és az EU mellett a nagyvállalatok is belátták, valamit tenni kell a szeméthegyek ellen. Nemrégiben a Coca-Cola jelentette be, hogy szemléletformáló kampányt indít a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás mellett. Ennek részeként valamennyi üdítőitaluk kupakját lecserélik: az adott márka logója helyett a palack újrahasznosítására buzdító grafikát helyezünk el a záróelemeken. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség is emellett tett hitet: a magyarországi élelmiszergyártó ágazatok közül elsőként tettek fenntarthatósági vállalásokat. A szövetség indokoltnak tartja, hogy uniós és kormányzati segítséggel egy PET palack újrahasznosító üzem is létrejöjjön Magyarországon, amelynek termékeit ismét italpalackok gyártására lehetne felhasználni. 2030-ra már a műanyagok felét hasznosítanák újra.

Az IKEA január elseje óta kivonta a kínálatból az egyszer használatos műanyagokat, így vásárlók nem fognak már olyan termékekkel találkozni, mint az egyszer használatos műanyag szívószálak, tányérok, poharak, evőeszközök, italkeverők, fagyasztótasakok, szemeteszsákok, valamint a műanyaggal bevont papírtányérok és poharak.

A nagy fesztiválok is elbúcsúztak az eldobható poharaktól, helyettük visszaváltós rendszert vezettek be. A rendszerrel egyre több futballmeccsen, stadionban is találkozhatunk.

A boltok sem tétlenek: egyre több helyen vezettek be környezetbarát szatyrokat például. A Tesco novemberben jelentette be, hogy a házhozszállításhoz csak a legszükségesebb termékeket csomagolja műanyag zacskóba, a megrendeléseket pedig alapesetben csomagolás nélkül teljesíti. A vásárlók ugyanakkor eldönthetik, hogy kérik-e a megrendelt árukat papírtáskába csomagolni. Az online vásárláshoz kapcsolódóan így közel 60 százalékkal kevesebb műanyaghulladék keletkezik.

Ugyanakkor, ahogy a Pénzcentrum korábban megtudta a boltoktól, az áruházláncok nyitottak lennének a környezetbarát megoldások felé, de amíg a jogalkotó álláspontja ismeretlen, addig tehetetlenek. Így a legtöbb üzletben egyelőre nincs lehetőség arra, hogy zacskók és fóliák nélkül vásárolhassunk például hús- és hentesárut. Talán a miniszterelnök vasárnapi bejelentése meggyorsíthatja a folyamatokat.

Címlapkép - MTI/Szigetváry Zsolt