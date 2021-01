Felpörgött decemberben az étel házhozszállítás: a vendéglátás még így is gyenge lábakon áll

Kisebb lett a vendéglátás visszaesése a vártnál decemberben, úgy látszik, jobban bejött a házhoz szállítás és az elvitel. A novemberi piacvesztés a statisztika szerint 50%, a becsülhető decemberi 60% közeli. Áprilisban 76% volt. Még az áfakulcs csökkentés egy részét is átengedték a vendéglátósok az otthon fogyasztó vendégeknek.

November 14-től 5%-ra csökkent az áfakulcs az elviteles kiszolgálásnál és a házhoz szállításnál a vendéglátásban (előtte csak a helyben készített ételféleségeknél és alkoholmentes italoknál volt 5% az áfa, de le is kellett ülni elfogyasztani, ami így most már nincs helyben ücsörgéshez kötve). Ez a blokkk-com korábbi számításai szerint 12 milliárd forintot jelenthetett volna, kétharmados piacvesztést feltételezve novemberben és decemberben.

Azonban kisebb lett a piacvesztés, így több lett az áfacsökkentés maradványa, friss becslés szerint 15-16 milliárd forint, amit nem tettek zsebre a vendéglátósok: a novemberi friss statisztika már ezt is jelzi. Ez azért is fontos, mivel ekkora piacvesztés mellett gyakorlatilag veszteséges az iparág és az áfakulcs csökkentése éppen ezt ellensúlyozhatja, legalább részben. Tekernek is a vendéglátósok az elvitellel és a netes rendeléssel, a szó szoros értelmében is.

Sok étterem ugyanakkor teljesen lehúzta a redőnyt, nem vág bele az elvitelesdibe, vagy a netes rendelésbe, sőt, akad, aki az áprilisi zár után már ki sem nyitott. Nem volt könnyű 2020, hiszen a tavaszi korlátozásokat követően november 11-től a vendéglátóhelyek nem fogadhatnak vendéget. Nem ott dolgozó személy csak akkor léphet be, ha el is viszi az elemózsiát és az innivalót. Helyben fogyasztás állva sincs. Előtte szeptember 21-től jött a 23 órás zárás. A munkahelyi vendéglátósok maradhattak a régi formájukban, ott le lehet ülni, de hát ők a kisebb szeletét adják a vendéglátásnak.



A hagyományos vendéglátás áfakulcsa 5% (helyben készítés és fogyasztás, valamint az alkoholmentesség a feltétele), de van egy 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás mellette. Az elviteles vendéglátás viszont termékértékesítésnek minősül, így ebben az esetben 27% az áfakulcs, ez ment le 5%-ra. (De például ha az elviteles étek például zömében lisztből készül, mint a kenyér, akkor csak 18% az elviteles áfa, ilyen például a pizza, ha nincs a veszélyhelyzeti kedvezmény.) A munkahelyi vendéglátásban viszont sehogyan sem akar az áfakulcs lejjebb csúszni, ők mindebből korábban is, most is kimaradtak, ami annyi mint 27%.

Jobban ment a vártnál a december

A legfrissebb heti monitoros statisztika szerint a vendéglátás árbevétele az online kasszaadatok alapján decemberben (1-25 között) 45,3%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez sokkal kisebb a korábban várt piacvesztésnél, hiszen a szerényebb drágulást is hozzácsapva a korábbi évhez képest a felét azért így is elfogyasztották a vendégek annak, amennyit korábban. Elvitelre, vagy házhoz szállítással (és a szerényebb szeletett jelentő munkahelyi étkezdékben).

A december azért rosszabb vendéglős hónap a novembernél a visszaesés mértékeit nézve, mivel a vendéglőzár már a teljes hónapra kiterjedt, mellette pedig a szilveszteri mulatságok lefújása is tetemes veszteség, a korábbi külföldi vendégek elmaradásával együtt. A céges év végi bulik is elmaradtak, tehát sajnálatos módon lesz kiesés, de úgy tűnik, kevesebb, mint amire korábban számítani lehetett.

A vendéglátás nagy szelete az úgynevezett kereskedelmi, egyszerűbben a hagyományos vendéglátás kényszerül szembenézni a durvább eséssel (ebben a vendéglő, a büfé, vagy éppen a cukrászda is benne van). 2019-ben a teljes 1.463 milliárdos vendéglátó forgalomból 1.331 milliárd forint volt ez az ág, mellette tizedrésznyi a munkahelyi vendéglátás.

