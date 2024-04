Új ételekkel készülnek Magyarország leggyorsabb éttermei: ezekkel nem árt számolni áprilistól

Áprilistól az étkezőkocsikban új ízekkel várja vendégeit az Utasellátó. A szezonális koncepciót követve frissült az ételkínálat, egyúttal szem előtt tartották a speciális étkezési renddel élők igényeit is, ezért már számos vegetáriánus és vegán ennivaló is megtalálható az étlapon.

A jelenlegi kínálat a tradicionális magyar konyha elemeit öleli fel, ezáltal is népszerűsítve a magyar gasztronómiát a nemzetközi viszonylatokon. A székelykáposzta oly népszerűnek mutatkozott az értékesítési adatok alapján, hogy mostantól már az állandó kínálatban is elérhető - írja közleményében a MÁV.

Áprilistól kezdődően az étkezőkocsik fedélzetén újdonságként megjelent a zellerkrémleves, a zöldborsófőzelék, amely opcionálisan kérhető tükörtojással vagy vegán zöldségpogácsával, valamint a paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával. A desszertek között is van újdonság: a tejberizs, ami kérhető kakaóval vagy fahéjjal, valamint – a gyümölcsös ízek kedvelőire gondolva – akár áfonyalekvárral is. Bővült az utazás alatt választható rágcsálnivalók köre is, így váltak elérhetővé gyulai kolbászos és szarvasgombás ízben a székely pityókából készült csipszek.

Az étkezőkocsikban is rendelhetők már a lepények, melyek korábban a bisztrókocsikban és a Batthyány téri Utasellátó falatozóban váltak népszerűvé. Jelenleg a lepények négyféle variációban szerepelnek az étlapon, melyből három húsos és egy vegetáriánus. Mindezek mellett átalakult a sörkínálat, és elérhetők lettek új, frissítően gyümölcsös üdítőitalok is - írják.