Bevásárolnak neked és haza is cipelik: megjelentek a kereskedelmi ügynökök

Nemrég tett bejelentést az egyik hazai élelmiszerdiszkont, hogy belevág az online kereskedelembe, de mint kiderült, nem a saját weboldaláról, hanem a Weshop, a Roksh weboldalán keresztül. Ez a modell nagyjából úgy működik, hogy te válogatsz, mások pedig bevásárolnak helyetted a boltban, majd házhozviszik, amit kértél. Miben más ez, mint az Auchan, Spar, Príma, Tesco házhozszállítás, vagy a Fagyifutár? Egyáltalán érdekes-e a vásárló szempontjából hogy a háttérben csomagküldő vagy ügynöki kereskedelem zajlik?

Vásárlás előtt tanácsos megnézni, pontosan honnan vásárolunk és milyen feltételekkel, főként ha ezt online tesszük. Hogyha online kereskedelemről beszélünk, akkor a legtöbbeknek egy webshop ugrik be, amikor a kereskedő saját termékei közt válogatva vásárolhatunk. Ez a hivatalos szakzsargonban a csomagküldő kereskedelem: amikor egy webáruház közvetlenül köt szerződést a vásárlóval a saját áruja eladásáról. Ez nem csak élelmiszerboltok, hanem ruhaboltok, elektronikai termékeket árusítók, drogériák, patikák stb. esetén is már bevett gyakorlat.

Egyre elterjedtebb ugyanakkor, hogy egy weboldalon sok-sok áruház kínálja portékáját: ez a marketplace. Ilyen például nálunk az eMAG, vagy az Alza: sok kereskedő egy kupacban, összehasonlítható termékek, sokféle márka. Viszont, hogy ilyenkor kivel is szerződik a vevő vásárláskor, az az általános szerződéses feltételekből derül csak ki.

Létezik egyébként a kereskedelmi jogban az üzleten kívüli kereskedés, amikor a kereskedő, vagy a nevében, a javára eljáró személy a vásárlót - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén keresi fel, hátha vesz tőle valamit. Ez már a házaló kereskedés, viszont egyre ritkább, hogy ilyen "porszívó-ügynökkel" találkozna az ember.

Bevásárol a boltban helyetted...

A WeShop üzletmenetének a lényege, hogy felajánlja, bevásárol a vevő helyett, aki kiválaszthatja a neki tetsző boltot, és válogathat a termékek között. Hogyha pedig megbízást ad neki erre a vásárló, el is megy a boltba, megveszi a termékeket és kiszállítja. Ennek előnye a kereskedő szempontjából, hogy nem kell saját boltot üzelmeltetnie, sem raktárt, sem árukészletet fenntartani - ami tetemes költségekkel járna. Viszont így a kínálata is csak azoknak a boltoknak a kínálatára korlátozódik, amelyekkel szerződik.

Ez egyrészt kereskedelmi ügynöki tevékenység: a kereskedő, a WeShop más, most éppen a vásárló javára megbízás alapján szerződést köt egy áruházzal. Másrészt a vásárló a WeShop weboldalán keresztül köt szerződést a vásárlásról. Ez a két tevékenység keveredik, mindeközben azt az érzetet kelti a vásárlóban, mint amit egy marketplace nyújt. (A WeShop a kereskedelmi nyilvántartásban, mint csomagküldő vállalkozás).

... és haza is cipeli?

Arra, ki fogja kiszállítani az árut, kétféle lehetőség van. Vásárolhatunk partnertől és kereskedőtől is a weboldalon keresztül. Az előbbi esetében a vásárló eldöntheti, hogy a WeShop vagy a partner vigye ki a termékeket. A kereskedő viszont nem szállít ki, a bevásárlást és a szállítást is az ügynök végzi. A vevő azt is megteheti, hogy a nézelődés után átkattint az elérhető boltok valamelyikének weboldalára, és ott folytatja a vásárlást.

Kinek és mennyit kell fizetni?

A vásárlót általában a háttér, hogy kivel szerződik, pontosan kitől vásárol, ki hozza az ajtóig, nem nagyon szokta érdekel. Ami leginkább érdekes számára, hogy melyik megoldással jár a legjobban. Amikor a közvetítő oldalnál leadja a vevő a megbízást, akkor az fog a nevében eljárni a partnereknél, akikkel már előre leszerződött erre a lehetőségre. Viszont az ár csak tájékoztató jellegű, nem biztos, hogy annyiba kerül majd a végén a kiszemelt áru, mint a vásárlás leadásának időpontjában, ugyanis a kiszállítás napján érvényes árat kell a végén megfizetni.

A vásárló a WeShopnak fizet, aki elszámol ezek után a partner áruház felé. A kiszállítás minimum 999 forint.

Címlapkép: Getty Images