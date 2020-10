Árhullámvasút a húspultokban: koronavírus, sertéspestis... mi jöhet még?

Az elmúlt hónapokban a húspiac teljesen kiszámíthatatlan lett, a koronavírus, az afrikai sertéspestis, az éttermi és a közétkeztetési fogyasztás visszaesése, valamint a legnagyobb piac, vagyis Kína hektikus döntései miatt össze-vissza pattognak az árak. Ilyenkor a gyártóknak, a kereskedőknek, de még a fogyasztóknak is nehezebb tervezni.

Semmi sem állandó, csak a változás - így jellemezhető a hazai és a nemzetközi húspiac az elmúlt félévben - írja a Telex. A koronavírus eleve megváltoztatta a fogyasztási szokásokat, a drágulás pedig elkerülhetetlen volt a járvány, az afrikai sertéspestis miatt tiltólistára vágóhidak miatt, illetve a legnagyobb sertéshúspiac, Kína kiszámíthatatlansága miatt. A legfontosabb változást mégis HoReCa szektor (szállodák, éttermek, kávéházak/catering) fogyasztásának szinte teljes kiesése jelentette Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint.

A turizmus visszaesése miatt a vendéglátásban keletkező hiány, lecsökkent kereslet nagy hatással volt a fogyasztói árakra is. A karanténidőszakban sem éheztek otthon az emberek, azt a húsmennyiséget viszont, amit nem vásárol meg a közétkeztetés, vagy az éttermek, azt nem pótolta az otthoni fogyasztás. Ennek egyik oka lehet, hogy például kevesebb a maradék, a hulladék, otthon jobban és óvatosabban tervezünk, másnap maradékot fogyasztunk, nem úgy, mint a menzákon és a restikben.

A hazai gyártók elmondása szerint a kiskereskedelmi (bolti) forgalom nőtt a gasztro kiesésével. A boltokban változott a termékszerkezet: kicsit eltolódott az alacsonyabb árú készítmények felé, nőtt a szeletelt (előrecsomagolt) termékek aránya a csemegepultos készítményekkel szemben, javult a nagyobb láncok saját márkás (mérsékelt árú) készítményeinek az értékesítése, viszonylag jól tartották magukat a nevesebb, jól brandelt tartós húskészítmények. Otthon kevesebbet eszünk az értékesebb marhahús-részekből (steak), szűzérméből, kacsából, libából, (libamájból), de még halból is.

Nem csak a fogyasztás kavart be



A baromfi- és a sertéságazatban is itt volt velünk a koronavírus mellett egy-egy súlyos betegség, a baromfi-influenza, illetve az afrikai sertéspestis (ASP), ezek is állandóan befolyásolták a piacot, az árakat. Egyes termőterületek, vagy éppen vágóhidak kiestek, majd újra beléptek. Ha egy-egy nagy német, lengyel, vagy holland vágóhídnak a nyakán maradt a termelése, akkor ők Európában dömpingáron is szabadultak volna a portékájuktól, ez a hatás is jelentősen dobálta az alapanyagárakat.

A nagy európai gyártók számára azonban szomorú fejlemény volt az is, hogy miközben másról sem szól a világkereskedelem, mint az amerikai - kínai kereskedelmi háborúról, az élelmiszeriparban (kukorica, gabona, szója, sertés) a kínaiak az európai beszerzés rovására még növelték is az amerikai vásárlásaikat a Phase One szabadkereskedelmi megállapodás keretében.

A sok hatás miatt olykor az európai sertésárak nagyon lezuhantak, máskor megemelkedtek.

Pontos árakat azért nehéz a húsiparban rögzíteni, mert az euróban megadott német tőzsdei árak különböző termékekre vonatkoznak. Ahogy a szakmában mesélik, a 70-es hús, vagy a 80-as hús alapvetően azt jelenti, hogy a termékben 70-30, vagy éppen 80-20 százalék a hús és a zsír aránya.

A sok vegyes hatás ellenére a gyártók nem pesszimisták, roham, felvásárlási láz ugyan már régen nincsen, de a sok bizonytalanság ellenére azért azt nem érezni a hazai piacon, hogy a gazdasági kockázatok miatt a magyarok megvonnák maguktól a húsfogyasztást.

Címlapkép: Getty Images