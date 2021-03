Alattomos pénztárca-gyilkos fosztogatja a magyarokat: a boltok is simán lehúznak vele

Az élelmiszer-költségvetés sokaknak jelent problémát Magyarországon. Pedig a költekezésnek ez a része képes egyúttal a legkönnyebben és a legészrevétlenebbül megkopasztania az embert. Szakértők éppen ezért egyetértenek abban, hogy az élelmiszer-költségvetés optimalizálása minden háztartásnak kritikus, nem mindegy azonban hogyan csinálja az ember. Mutatjuk, hogyan vágj bele az élelmiszervásárlás közben megtakarításnak, ahogy azt is, milyen trükkökkel tarthatod a zsebedben a pénzed, ahelyett, hogy a boltoknak adnád azt.

Az ételek és italok megvásárlása az egyik legnagyobb kiadása a magyar háztartásoknak, amik arányosan nézve ráadásul az egész EU-t tekintve is igen magasnak számítanak. A magyar családoknak tehát bevételük nagy része élelmiszerre és alkoholmentes italokra megy el. Probléma viszont, hogy sokan nem is veszik figyelembe, mennyit költenek a szuper-, hipermarketekben vagy a diszkontokban, hiszen az élelmiszer szükségszerű kiadás.

Ez persze igaz is, viszont rendkívül sok olyan vásárló van, aki egy-egy bevásárlás során biztosan többet költ annál, mint amennyit kellene. Nem is csoda, hogy van pénzügyi tanácsadó, aki az élelmiszer-költségvetést

a költségvetések csendes gyilkosának nevezi.

És mivel az élelmiszer mindenki életében kritikus helyet foglal el, ezért nem is érdemes egyik napról a másikra teljesen átalakítani a vásárlási szokásokat, hiszen az óriási gyötrelemmel járni, emiatt valószínűleg hosszú távon nem is lenne sikeres. Éppen ezért az élelmiszer-költségvetés újratervezését érdemes apró léptekben elkezdeni. Elsőre elég a teljes havi élelmiszerkiadásunk 7-8 százalékos lefaragása is, hogy eztán már erről a szintről tudjuk hasonló léptekben folytatni a megtakarítást.

Hogyan spóroljunk az élelmiszeren?

Első a lista!



A legfontosabb, hogy ne vásároljunk soha jól átgondolt, előre megírt bevásárlólista nélkül. De tényleg, enélkül soha nem lépj be a boltba. Ugyanis egy ilyen lista segít tartani magunkat a tervhez, nem csábulunk el vele egyes akciókért, és a többi. Az is fontos szempont, hogy vásárlás előtt jól gondoljuk át, mit akarunk enni, érdemes böngészni a boltok akciós újságjait is, ezekben ugyanis a listánkhoz éppen kapóra jövő akciókat is találhatunk.

A lista elkészültekor, de legkésőbb mielőtt elindulsz a boltba, mindenképp fusd át az otthoni éléskamrádat, lehet elfelejtetted, hogy amit igazából meg akarsz venni, az ott lapul a spájzodban. Sokszor rájön az ember, hogy mindig eltesz egy konzervet vagy egy paradicsompurét a polc mélyére, hogy legyen otthon, aztán amikor felkutatja ezeket, rájön, hogy mindegyikből 4-5 is sorakozik a fiókokban.

Maradj otthon!

Igen, ez a Covid-kampány egyik jelszava is, de az élelmiszer-költségvetésre is jó hatással lehet, ha betartja az ember. A lista önmagában ugyanis nem elég, annak a tartalmához ugyanis ragaszkodni is kell. Ez pedig személy vásárláskor sokszor igen nehéz tud lenni. Fogalmazzunk úgy, sok minden elterelheti az ember figyelmét. Ellenben az online vásárlás segít nyomon követni a listánkat, nehéz elcsábulni, mert ahhoz hogy valamit csak úgy megtaláljunk, rengeteg oldalt kell átböngészni ami fárasztó. Sőt, az elemek törlése is sokkal könnyebb egy virtuális kosárból, mint egy igaziból.

Ráadásul a pénztáraknál általában lévő csokikákra, rágóra, cukros üdítőkre sem kell számítanunk akkor, amikor online vásárolunk. Persze az online vásárlásnak van szállítási költsége, de sok, Magyarországon működő üzlet ezt általában 1000 forint alatt tartja, és egy bizonyos szint fölött el is engedi, ami nagybevásárlásokról lévén szó, sokaknak simán összejön.

Ne csak az árat nézd!

Ne csak az árak alapján vásárolj! Próbáld mindig az egyes termékek egyésgárát megnézni, az mutatja meg ugyanis igazán, hogy mi mennyibe kerül. Sokan hajlamosak például megfeledkezni arról, hogy egy olcsóbb termék, lehet hogy kisebb kiszerelésben van, mint egy másik, hasonló termék, és az ára igazából drágább. Ez apróságnak tűnhet, mégis sokakat átejthet a dolog. Másfelől az sem biztos, hogy jó taktika, hogyha csak a legolcsóbb termékeket vásárolja az ember, hiszen azok lehet (nem féltetlenül!) rosszabb minőségűek, mint a drágábbak.

Spórolni például úgy is lehet, hogy a feltétlen szükséges élelmiszerekből a számunkra elérhető legjobb minőséget vesszük, akár magasabb áron is mint szoktuk, ezzel párhuzamosan azonban akár teljesen le is mondunk olyan termékekről, amik drágák, és voltaképpen nincs is szükségünk rá. Ez utóbbiak jellemzően egészségtelen, megszokáson alapuló termékek, amiknek az elhagyásával nem csak a pénztárcánk, de az egészségünk is jobban jár, hosszú távon legalábbis biztosan.

Dolgozz meg a pénzért!

A kényelemnek ára van, az előfőzött, mirelit, a félkész vagy akár készételek használata valóban kényelmes és időtakarékos, de hogyha a költségek csökkentése az elsődleges cél, akkor ezekről a kényelmi dolgokra sajnos le kell mondani. Ökölszabályként azt lehet mondani, hogy minél közelebb van egy termék a valóságos mivoltához, annál olcsóbb. 10 kiló krumpli egységára biztosan fényévekkel olcsóbb, mint a cikkcakkban felszeletelt mirelit társáé. Persze több is vele a macera, viszont hogyha az élelmiszer-költségvetésünk kritikus állapotban van, akkor sajnos nem engedhetjük meg magunknak ezeket a kényelmi pluszokat.

Hűség-kártyák

A hűség sok esetben kifizetődik, és nincs ez másképp a boltokkal sem. Érdemes kihasználni a boltok egyre burjánozó hűségprogramjait, amiknek egy jelentős része ma már digitálisan biztosan elérhető. Az itt található kuponokkal ugyanis olyan egyedi ajánlatokat, akciókat találhat az ember, amivel a kedvenc élelmiszerei megvásárlása során is spórolhat. És ehhez nem is kell semmilyen erőfeszítést vagy lemondást tennie.

Szerezd vissza a pénzed!

Egyes hitelkártyák sok esetben tartalmaznak valamilyen visszafizetési záradékot, amik voltaképpen jutalmazzák a vásárlót a hónap vagy az év végén. Ezeknek érdemes utánamenni és kihasználni, hiszen így úgy kapunk vissza pénzt a vásárlásainkat követően, hogy azért semmi nem kell tennünk. Persze a hitelkártyára figyelni kell, annak az egyenlegét mindig időben vissza kell tölteni, mert ha az ember elfelejti, csúnya kamatokat varrhatnak a nyakába. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen kártyákat a keretünkhöz megfelelően, maximális belátással kell forgatni.

Címlapkép: Getty Images