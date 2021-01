50 százalékos áresés a boltokban 2021-re: ez kerül most feleannyiba, mint 2010-ben

Van olyan termék Magyarországon, aminek az ára feleződött 10 év leforgása alatt. És emellett még akadnak olyanok is, amik ha nem is lettek igazán olcsóbbak, de tartották azt az árszínvonalat, amit 10 évvel ezelőtt is. És igen, ezek között a termékek között van egy élelmiszer-kategória is, mégpedig nem is akármilyen. Tévé, csirke, közüzemi szolgáltatások, összegyűjtöttünk mindent, amiért forintban is kevesebbet kell ma fizetni, mint 10 évvel ezelőtt.

Ahogy arról 2020 év végén beszámoltunk, 2021-re meghökkentő drágulás következett be jó néhány termék kapcsán. Főleg az élelmiszerekben. Ahogy írtuk, a KSH hivatalos, mindenki által elérhető, körülbelül 100 terméket, szolgáltatást tartalmazó listájából 6 olyan termék is akadt, aminek több mint a kétszeresére emelkedett az ára 2010-2020 között.

Az évtized legjobban dráguló termékének a címét az alma nyerte. A magyarok kedvenc gyümölcse 2020-ban 2,4-szer annyiba került, mint 2010-ben. De több mint kétszeres árra emelkedett többféle cigarettának és a szombat esti multiplex mozijegynek az ára is. Ahogy végigtekintettünk a top 10-es drágulási listán, az láttuk, hogy a mögöttünk hagyott évtizedben a

legbrutálisabban dráguló termékek 50 százaléka, azaz a lista fele élelmiszer volt.

Ehhez képest azonban akadtak olyan termékek, szolgáltatások, amiknek az ára olcsóbb lett 10 év leforgása alatt. Sőt, egyes termékek ára egyenesen beszakadt, feleződött a mögöttünk hagyott évtized alatt. De melyek voltak ezek?

A legnagyobb áresések

Ha végignézzük a KSH 100-as listáját, akkor azt találjuk hogy tíz év alatt 3 termék vagy szolgáltatás ára esett 20 vagy annál több százalékkal 10 esztendő alatt. Ezek közül a termékek közül azonban volt egy abszolút csúcszuhanó, méghozzá az LCD-LED televízió (76-82 cm), aminek az ára

44 százalékot esett 2010-2020 között.

Ez pedig azt jelenti, hogy míg egy ekkora átmérőjű tévét 2010-ben 123 439 forintért lehetett megvásárolni, addig 2020-ban ugyanezért a termékékért már csak 68 633 forintot kell kifizetni. A csúcsesők soraiba tartozik még a televízió mellett a vezérelt, illetve általános villamos energia (kWh), amik sorrendben 20, illetve 21 százalékkal voltak olcsóbbak 2020-ban, mint 2021-ben.

Ahogy az a listánkon látszik, a tévé és a villamos energia mögött olcsóbb lett a vezetékes gáz, és a vízdíj is. Ahogy egy másik elengedhetetlen háztartási gép, a hűtőszekrények átlagára is zuhanást mutat. Élelmiszerek közül azonban csak két termék, a csirkecomb és a bontott csirke kilója az, ami áresést mutat 10 év távlatában. Előbbi 11 (!) százalékkal olcsóbb most, mint 2010-ben, míg utóbbiért 2 százalékkal kell kevesebbet fizetni.

A két áreső csirkerész mellé érdemes még azt is megjegyezni, hogy a csirkeszárny 10 év alatt csupán 1, míg a csirkemellfilé 9 év alatt, 2011-hez képest csupán 2 százalékkal lett drágább 2020-ra. Azt lehet tehát mondani, hogy aki aktívan fellépne az infláció ellen, az például a csúcsdráguló felvágottak helyett válasszon inkább valamilyen csirkerészt. Azok ugyanis gyakorlatilag nem drágultak 10 év alatt, sőt, egyes részeik még olcsóbbak is lettek.

Verdikt

Ahogy látjuk, 10 év alatt nem sok termék vagy szolgáltatás lett olcsóbb Magyarországon, de azért így is találni olyanokat, amik jóval kevesebbe kerülnek most, mint 2010-ben. Ezek közül is a csúcs a 76-82 cm-es LCD-LED tévé, ennek a terméknek az átlagára majdnem a felére esett. De ne feledjük, 10 éve ez a képátló még igencsak jónak volt mondható, a 100-120 centis darabok ára akkor 200 000 forint körül mozgott. Ma viszont már jószerivel alig van ember, aki 120 centi alatt új tévét vásárolni, és ez az árakon is meglátszik. Csoda (!) egyáltalán, hogy gyártanak még ekkora tévéket.

Az árzuhanás, ártartás másik nagy dobogósa a közüzemi szolgáltatások volta, az áram, a gáz, a víz, mind olcsóbbak most, mint 2010-ben. Ez teljesen mértékben a hatósági árazás miatt lehetséges. Élelmiszerek közül azonban kizárólag a csirke termékek voltak azok, amik gyakorlatilag ugyanannyiba vagy kicsit kevesebbe kerülnek most, mint 2010-ben. Éppen ezért ezek a legjobb helyettesítői például az igencsak megdráguló, másfajta húsféléknek, húskészítményeknek. Ja, és a hűtőszekrények is olcsóbbak lettek! Az okok pedig itt is a televízióhoz hasonlóak lehetnek, már ami a méreteket érinti.

Címlapkép: Getty Images