Tartós árcsökkentéseket jelentett be a PENNY: ezt alaposan megérzik majd a vásárlók

A PENNY 2025 januárjától közel 100 termék árát csökkentette - olvasható a lánc közleményében. Az érintett termékek akár 40%-kal lettek kedvezőbbek, ami átlagosan 8%-os, azaz infláció feletti árcsökkenést jelenthet.

A PENNY üzleteiben január óta a tojások, a húskészítmények, a tejtermékek ára is tartósan csökkent, valamint a vásárlók kedvezőbb áron juthatnak hozzá több szezonális zöldséghez és gyümölcshöz.

Csökkentett áron szerezhetők be a konzerv kutya- és macskaeledelek is, a mindennapi higiéniai termékek közül pedig többek között mosógélt és különböző tisztító- és tisztálkodó szereket is érint az árváltozás. A tartósan alacsony áraknak köszönhetően átlagosan 8%-kal marad több a pénztárcákban az érintett fogyasztási cikkek esetében, ez termékenként akár 40%-ot is jelenthet.