Indul a dráma a magyar boltokban: nagyot drágulhatnak a karácsony alapélelmiszerei

Az ünnepi asztal alapvető élelmiszerei közül a liszt ára idén 10%-kal magasabb lehet, mint tavaly, de ez a drágulás már részben beépült, így nem okoz jelentős terhet – mondta Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. A dió ára mérséklődhetett volna a növekvő kínálat miatt, de a szezonális kereslet megemeli, míg a mák drágulása a lakosság visszafogott vásárlásának köszönhetően elhanyagolható lesz. A tojás esetében a madárinfluenza és az importált mennyiség emelték az árakat, ám a főszerkesztő szerint jelentős további drágulás nem várható. Pákozd Gergely, a Tojásszövetség alelnöke szerint azonban az év végi kereslet csúcsszezonban további nyomást gyakorolhat az árakra.

Az ünnep közeledtével a karácsonyi menü megtervezése nagyon sokaknak arról is szól, honnan és mikor szerezzék be a legjobb hozzávalókat a boltokból, ha ismét verhetetlen bejglit szeretnének letenni a család asztalára. A folyamatos áremelkedések kapcsán azonban felmerül a kérdés, hogy konkrétan mennyibe fog kerülni, és nem éri-e meg jobban, ha idén már tényleg a boltból vesszük?

Természetesen rengetegen még mindig csak saját magukban bíznak, ősi családi receptek mentén indulnak neki a karácsonyi bejglisütésnek: számukra szóba sem jöhet az, hogy boltban vegyék ezt a régi karácsonyi süteményt. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy aki önerőből tesz bejglit az asztalra, mire kell, hogy számítson a boltokban, ha a hozzávalókat indul beszerezni? Mi drágult az összetevők közül? És aki mégis boltban veszi, mire számíthat 2024 decemberében?

Az árháború már elkezdődött

A Pénzcentrum nemrég írt arról, hogy 2024 decemberének elején már be is robbantották a bejgliháborút a nagyobb áruházláncok: a Lidl, Tesco, Penny polcain már ott sorakoznak a mákos, diós, valamint akár más ízekben is kapható süteményrudak.

Horrorisztikus áron ugyan, de létezik egy igazán új ízű bejgli, mégpedig az idei év végének nagy slágere, a dubai csoki ízével. Ebből egyetlen rúd ugyanakkor 6500 forintba kerül, így aki idén is spórolós ünnepet tervez, vélhetően nem ezt fogja venni.

Írtunk arról is, hogy aki a legendás, Horváth Ilona-féle szakácskönyv klasszikus bejglireceptjét szeretné az idén (is) elkészíteni, bizony nagyokat nyelhet az árak láttán. Ha vajjal készítettük a karácsonyi finomságot, akkor a drágulás mértéke majd 50 százalékos volt, ha viszont margarinnal dolgoztunk, akkor némileg kevesebbel megúsztuk. Ezzel együtt is, hogyha most ugyanannyit szánnánk a bejglire, mint amennyit 4 évvel ezelőtt, akkor a család bizony jó pár rúddal kevesebbet tudnak behabzsolni.

Így áll most a dió és mák ára

Braunmüller Lajostól, az Agrárszektor főszerkesztőjétől először azt kérdeztük, mire kell számítani a liszt árában. Mint válaszolta, a drágulás nagyobb része már lement, de sajnos ez nem jelenti azt, hogy az meg is fog állni karácsonyig.

A liszt esetében a drágulás részben már végbement, de vannak még ebben tartalékok. Összességében a liszt ára idén karácsonykor mintegy 10 százalékkal lehet magasabb, mint egy évvel korábban, de ez az emelkedés részben már beépült az árakba. A liszt ára miatt ez a drágulás várhatóan nem jelent különösebb megterhelést a háztartásoknak

- fogalmazott a főszerkesztő. Ezután rátértünk a dióra és a mákra is: előbbiről azt mondta, hogy a kínálat nagyobb lett, utóbbiról viszont azt, hogy éppen azért nem várható komoly drágulás, mert az emberek kevesebbet vesznek belőle, ugyanis ez sem tartozik a legolcsóbb termékek közé.

A dió esetében az ültetvények területe jelentősen nőtt az utóbbi években, amely nagyobb kínálatot jelent belföldön, ez az áremelkedés ellen hat. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ültetvények fejlesztésre szorulnának, ezzel lehetne növelni a termésmennyiséget és így a kínálatot. A szezonális hatás, vagyis a karácsony előtti fokozott kereslet érezhetően emelheti az árakat, de nem kiugró mértékben. A mák esetében is a szezonális hatás játszhat szerepet, a karácsony előtti fokozott kereslet emelheti az árakat, de itt sem lehet durva drágulásra számítani a visszafogott lakossági fogyasztás miatt

- fogalmazott Braunmüller Lajos. Készítettünk két infografikát, melyen a mák esetében évi-, a diónál pedig havi árakat mutatunk a két termékről. Jól látható: nemigen van arról szó, hogy bármelyik is olcsóbb lett volna.

Tojás, mint az ünnep egyik főszereplője

A klasszikus bejglirecepthez tojásra is szükség van, ráadásul nem is egy, sokkal inkább 3-5 tojással számol egy recept. Emellett persze a tojás nem csak a bejglinél játszik szerepet: számos süteménybe kellhet még, de ha valamilyen formában rántott húst vagy halat is fogyasztunk, akkor a panírhoz elengedhetetlen szükség van rá.

Pákozd Gergely, a Tojásszövetség alelnöke a Pénzcentrumnak elmondta: a tojószárnyasok piacán igen durva veszteségeket kellett eddig leírni 2024-ben, ami nyilvánvalóan kihatással lesz az árra.

Ha az előző évhez akarjuk hasonlítani a tojás mostani árait, akkor egy kicsit előáll az "almát a körtével"-helyzet, ugyanis a tavalyi karácsonynak még úgy mentünk neki, hogy a tojás ársapkás volt, tehát még a kivezetéskor is egy régen nem látott alacsony ára volt a tojásnak. Azóta viszont harcba kellett szállni a madárinfluenzával, ami jelentős pusztítást végzett: a négymillió hazai tojószárnyasnak a tíz százaléka odaveszett, vagyis ez azért jelentősen befolyásolja a tojás árát is

- mondta el Pákozd Gergely. Valóban, ha ránézünk a KSH által kiadott adatokra, jelentős drágulást látunk: amíg tavasszal még csak 700 forint körül volt az átlagos ár, most a legutóbb kiadott októberi adat már 740 forintot mutat tíz tojásra.

Pákozd Gergely ugyanakkor azt is elmondta: a piacon most nyugalom van, csakhogy az év vége hagyományosan csúcsszezonnak számít a tojásfogyasztásban, olyannyira, hogy import is kell belőle - csakhogy az importországok sem állnak sokkal jobban.

Jellemzően Szlovákiából és Lengyelországból szoktunk tojást importálni, csakhogy ezeket az országokat is igen súlyosan érintette a már fentebb említett madárinfluenza. Szlovákiában a hazai helyzethez hasonlóan 400 ezer tojószárnyas veszett oda a betegség miatt, Lengyelországban ez a szám kétmillió volt, tehát az import tojás biztosan drágább lesz a kínálat csökkenése miatt. Ennek ellenére bár emelkedett az ár a piacon, most valamennyire nyugalom tapasztalható - a kérdés az, mi lesz januárban, mennyire esik majd vissza a kereslet

- tette még hozzá a Tojásszövetség alelnöke.

Braunmüller Lajos a tojásról úgy nyilatkozott: szerinte jelentős drágulás ebben a szegmensben már nem lesz, éppen a jelentős import miatt.

A tojás árában érdemi áremelkedés nem várható karácsonyig, aminek hátterében főleg a nagy mennyiségű import áll. Januártól azonban a forintgyengülés beépülhet az árakba, amely drágulást hoz a tojás esetében is.

- fogalmazott az Agrárszektor főszerkesztője.