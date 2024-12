Nem semmi, amivel a Lidl, Penny előrukkolt: egy éve volt utoljára ilyen akció ennyire korán

Máris berobbantották a bejgliakciókat a legnagyobb hazai láncok: Lidl, Penny, Tesco, Spar - mutatjuk a 49. legfrissebb bejgliajánlatait.

Három hét van karácsonyig, viszont a legnagyobb hazai láncok nem nyugszanak. A Lidl például nem várt tovább, nem elég, hogy messze még a karácsony, sőt a karácsonyi tételek is már jó korán kikerültek a polcokra, most ott tartunk, hogy máris akciózzák a bejglit. Ráadásul nem is akárhogy.

A 49. heti akciók között második, egész oldalon hirdetik a bejgli akciót, aminek keretében 20 százalékkal lesz olcsóbb a magyarok kedvenc karácsonyi csemegéje. A 300 grammos (1kg=2050 forint) mákos, diós, és gesztenyés bejgli így 769 forint helyett 615 forintba fog kerülni. Viszont az akció csupán csütörtöktől vasárnapig, azaz december 5-8. között lesz elérhető.

Lidl, akció, bejgli, karácsony, karacsony

A nagy bejgliakción felbuzdulva kíváncsiak voltunk arra, hogy a többi láncnál is ilyen korán kezdik-e. Úgyhogy végig lapoztuk az újságokat, és ha bejgliakciót nem is, egy-egy karácsonyi édességakciót azért hoztunk.

Az Aldiban például 21 százalékkal lehet majd olcsóbban kapni a Nürnbergi süteményt, az ára 1399 forint helyett 1099 forint lesz.

A Tescóban találtunk bejgliakciót, igaz egy fagyasztott termékről van szó. A hiper a Pantastico! mákos, diós termékeit (400g) árazta le, Clubcarddal 1090 forint helyett 899 forintra.

A Spar „különleges ajánlata” szerint a mákos, diós vagy gesztenyés bejgli náluk 599 forintért lesz megvásárolható.

A Penny az akciós újságjának első oldalán hirdeti 50 százalékos töltelékaránnyal a saját bejglijét, mákos és diós ízben. A termék 23 százalékkal lesz olcsóbb december 5-11. között, így 1299 forint helyett 999 forintot kell érte kiperkálni.