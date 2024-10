Hoppá! Óriási bejelentés jött az Alditól: ennek örülhetnek majd a magyar vásárlók

Folytatja a napelemek telepítését az ALDI Magyarország: az áruházlánc a már 18 üzleténél működő napenergia-rendszerek mellé országosan további 46 áruházánál alakít ki naperőműveket. A fenntartható forrásból megtermelt energia az üzletek 2-3 havi villamosáram-igényét fedezi majd. A vállalat éves termelése várhatóan meghaladja majd az 5 GWh-t, a 178 tagú üzlethálózat éves energiaigényének 7%-át biztosítják majd a naperőművek.

2018-ban kezdte el üzleteinél a napelemes rendszerek telepítését az ALDI Magyarország: először egy soproni és egy budaörsi áruházánál helyezett üzembe 50 kWp teljesítményű háztartási naperőművet. Az áruházlánc 2021-ben bővítette a napelemes rendszerei számát, és további 16 üzleténél épített ki ugyanilyen teljesítményű napenergia-rendszereket. Az eddigi 18 kiserőmű a tapasztalatok szerint az érintett üzletek mintegy kéthavi áramfogyasztását biztosította, a diszkontlánc éves szinten 1 300 000 kWh (1,3 GWh) energiát termelt meg fenntartható forrásból.

Az áruházlánc most tovább bővíti a háztartási naperőművel ellátott üzleteinek számát, és országszerte további 46 áruházánál helyez el az üzletek tetején napelemeket. A korábbiakhoz hasonlóan ezek a rendszerek is 50 kWp teljesítményűek lesznek. A vállalat számítása szerint mindegyik naperőmű az adott üzlet legalább két-, de üzlettől függően akár háromhavi elektromosáram-igényét is képes lesz megújuló forrásból fedezni. A telepítések helyszíneinek kiválasztása során figyelembe vették az adott ingatlanok tájolását és elhelyezkedését, illetve a szerkezeti adottságait is, jelenleg vármegyénként jellemzően 2–4 üzletet jelölt ki erre a cég. Pest vármegyében Budapesten kívül 9 bolt bővül majd napelemes rendszerrel. A telepítéseket 2024 szeptemberében kezdték el, és várhatóan 2025 tavaszán fejezik be. A munkálatok nem befolyásolják az érintett áruházak működését, mindegyikük a megszokott nyitvatartással várja a vásárlókat. Az üzembe helyezés után a 178 áruházból álló magyarországi hálózatának több mint harmadánál működnek majd naperőművek, amelyek éves szinten várhatóan több mint 4,5 GWh áramot állítanak elő. Az üzlethálózat éves energiaigényének mintegy 7%-át biztosítják majd a vállalat saját tulajdonában lévő napelemes rendszerek.