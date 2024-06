Aggódnak a magyar vásárlók, hogyha interneten vásárolnak: ez tényleg félelmetes, sok pénz elmehet rá

Egyre több vevő aggódik amiatt, hogy a vásárláskor megadott adatai kiszivárognak, ami a kereskedőket is lépésre kényszeríti - mutat rá egy friss kutatás.

Megnehezíti a kereskedők dolgát, hogy a vásárlók az elmúlt egy évben egyre kevésbé érzik biztonságban az adataikat. A fogyasztóknak már közel a kétharmada (61%-a) attól fél, hogy ellopják a személyazonosságát, több mint felük (54%-ra) pedig tart tőle, hogy a cég, amellyel megosztja az információkat, kibertámadás áldozata lesz - mutat rá az EY friss felmérése.

„Minden cégvezető prioritási listájának az élén kell, hogy álljon, hogy megerősítse szervezete információbiztonságát. Ez a saját, jól felfogott érdeke. Erre ráadásul most az Európai Unió úgynevezett NIS2 irányelve is ösztönzi többek között az 50 fő munkavállalói létszám feletti digitális szolgáltatókat. Konkrét intézkedéseket kell tenniük kibervédelmi szintjük növelése érdekében” – hangsúlyozta Zala Mihály, az EY Magyarország kibervédelmi üzletágának vezetője.

A válaszadók közül sokan örülnének, ha a weboldalakon a látogatók adatait gyűjtő úgynevezett sütiktől (cookie) egyszer és mindenkorra megszabadulhatnának. Úgy vélik, hogy az online pénztárnál előre megadott személyes adatok (36%) a felhasználók mozgását nyomon követő honlapok (30%) és a böngészési, illetve vásárlási előzmények alapján személyre szabott hirdetések (22%) nagyban rontják a vásárlói élményt.

„A minőségi adat kulcsfontosságú ahhoz, hogy a megfelelő célcsoportokat releváns üzenetekkel és ajánlatokkal érjék el a vállalatok. Azt azonban egy vezető sem felejtheti el, hogy a vásárlók egyre tudatosabbak, és automatikusan már nem sokan fogják megosztani a személyes adataikat. Kritikusan fontos, hogy a vállalatok tudatosan edukálják és informálják mind a vevőiket, mind a belső dolgozóikat arra, hogy mit és miért tesznek az információkkal, hogyan védik azokat. Aki ugyanis ezt elhalasztja és képtelen lesz az ügyfelei igényeit kielégíteni, az villámgyorsan le fog maradni a kiélezett kereskedelmi versenyben” – hangsúlyozta Palincsár László, az EY Customer & Growth területének vezetője.

Óriási a probléma

Az emberek félelme természetesen nem alaptalan, sőt a hivatalos adatok is azt mutatják, hogy rendkívül sok a lopás és a csalás Magyarországon, aminek jókora része az online térben történik. Nem véletlen, hogy ez lépésre kényszeríti a szereplőket is, friss hír például, hogy az Erste Bank személyre szabott, az egyéni költési szokásokhoz igazított átutalási limitet állít be lakossági ügyfeleinek