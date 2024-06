Komoly korlátozást vezet be az Erste Bank: ez minden ügyfelet érint kivétel nélkül

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A korlátok néha jók, főleg, ha csalók akarják ellopni a pénzünket. Az Erste Bank ezért személyre szabott, az egyéni költési szokásokhoz igazított átutalási limitet állít be lakossági ügyfeleinek - olvasható a bank közleményében. A Magyar Nemzeti Bank ajánlása nyomán mindenkinél kötelező lesz beállítani a számlát védő korlátot: ez képes megakadályozni, hogy a csalók azonnal minden pénzt el tudjanak vinni. A limitet persze mindenki szabadon saját maga is beállíthatja, módosíthatja, valamint ideiglenes, legfeljebb 12 óráig élő időzáras limitet is megadhat, ha mégis többet szeretne költeni.

Az egyéni költési szokásokhoz igazodó, napi maximális limitet állít be lakossági ügyfeleinek az internet- és mobilbankos (George Web és George App) átutalásokhoz az Erste. A bank a következő hetekben folyamatosan alakítja ki az új utalási korlátokat, az ügyfelek levélben kapnak tájékoztatást arról, hogy esetükben mikortól és mennyire változik a számlájukhoz kapcsolódó napi limit. Ez a korlátozás segít a bankszektorban egyre nagyobb számban elkövetett csalások megakadályozásában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Eddig is javasoltuk ügyfeleinknek, hogy a saját vásárlási, utalási szokásaiknak megfelelően határozzanak meg maguknak limiteket. Ez ugyanis az egyik leghatásosabb módja a csalások elleni védekezésnek. Így a pénzünk nagyobb részét akkor is megvédhetjük, ha esetleg a bűnözők hozzáférkőztek a bankszámlánkhoz. Az Erste most a rizikót úgy is csökkenti, hogy az egyéni igényekhez igazodó maximális napi korlátot állít be az utalásoknál – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) biztonsági ajánlásával összhangban – mondta el Harmati László, a bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. A bank ügyfelei költési szokásait vizsgálva hatféle napi átutalási limitet határozott meg: a legalacsonyabb 600 ezer forint, míg a legmagasabb 25 millió forint. A bank a napi korlátok meghatározásánál modern adatelemzési módszereket használva, több évre visszamenően tekintette át az ügyfelek online utalásait. Ennek során az átlagos használatot és a kiugró értékeket is vizsgálta, valamint alacsonyabb utalási aktivitás esetén az átlagos számlaegyenleget is figyelembe vette. A pénzintézet ezen adatok alapján minden lakossági ügyfélnek egyedi limitet határozott meg, amelyeket aztán az említett egységes sávokba csoportosított. Az intézkedéssel az a célunk, hogy nagyobb biztonságot nyújtsunk ügyfeleinknek. Az átutalási limiteket a jövőben folyamatosan felülvizsgáljuk, hogy egy esetleges csalási kísérlet esetén az ügyfélnek minél kevesebb pénze kerüljön veszélybe – hangsúlyozta Harmati László. Természetesen az ügyfelek továbbra is szabadon átállíthatják a számlájukhoz tartozó állandó napi átutalási limitet – ha például éppen nagyobb értékben költenének, vagy csak ennél kisebb kiadásokat terveznek. Emellett rövidebb időszakra ideiglenes, legfeljebb 12 órán át tartó időzáras korlátot is beállíthatnak. Az átutalási limitet bankfiókban vagy call centeren keresztül módosíthatják. Az ügyfelek a call centerben az azonosítást követően (legegyszerűbben a George Appból indított, azonosított hívással) az automata menürendszerben akár önállóan is megváltoztathatják beállításaikat, vagy igénybe vehetik a bank munkatársainak segítségét. A napi limiteket azért lehet bankfiókban vagy call centeren keresztül módosítani, mert így biztosítható az ügyfelek azonosítása a megfelelő biztonsági protokollok mellett – vagyis biztosan az ügyfél maga állítja át a limitet, nem pedig egy csaló. A bank az elmúlt hónapokban honlapján, közösségi oldalain, George Appban és George Weben, valamint ügyfeleinek küldött külön körlevélben hívta fel a figyelmet arra, hogy a bankkártyás költéseknél már ismert napi limitet érdemes beállítani az átutalásoknál is. Azok az ügyfelek, akik már megadtak bankszámlájukhoz utalási korlátot, vagy még azelőtt beállítanak maguknak egyedi limitet, hogy a bank által javasolt napi maximum élesedik, az általuk kért limit már nem változik, azt a bank nem változtatja meg az általa meghatározott összegre. Az első tapasztalatok szerint az ügyfelek általában elfogadják a bank választotta átutalási limitet. A bank eddig néhány tízezer ügyfelének küldte ki a változtatásról szóló tájékoztatást, ám egyelőre csupán néhány százalékuk módosította a beállított határértéket: többségük még szigorúbbra szabta azt. Az ügyfelek valós költési szokásaihoz igazodó napi átutalási limitek bevezetésére azért van szükség, mert tavaly ugrásszerűen nőtt a pénzügyi csalások, adathalász támadások, internetes és telefonos visszaélések száma, valamint az okozott károk összege. Az MNB adatai szerint 2023-ban a nem kártyás elektronikus pénzforgalomban (átutalás, beszedés) több mint 18 ezer esetben összesen 23 milliárd forintot meghaladó kárt okoztak a bűnözők a hazai pénzintézetek ügyfeleinek. Az Erste folyamatosan fejleszti monitoring tevékenységét, amellyel a csalások 90 százalékát ki tudja szűrni. A bank ezzel tavaly is több milliárd forint ellopását akadályozta meg. A pénzintézet számításai szerint önmagában már azzal is évi több százmillió forint ellopását lehet megakadályozni, ha az ügyfelek a valódi költési szokásaiknak megfelelő átutalási limitet használnak. Az Erste éppen ezért arra buzdít mindenkit, nem csak a saját ügyfeleit, hogy éljenek a limitállítás lehetőségével és gondoskodjanak a pénzügyi egészségükről.

