Színt vallott a Primark-vezér a budapesti boltnyitás előtt: ezzel nyomnák le a H&M-et, Pepcót

„Szeretnénk megváltoztatni az üzletekben történő vásárlásról alkotott képet” – mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Maciej Podwojski. A Primark közép-kelet-európai vezetőjével a magyarországi terjeszkedésről, az egyre feszesebb munkaerőpiacról, de arról is beszélgettünk, miben hoz mást a Primark annál, mint amit a legnagyobb versenytársai tudnak. Mindezek mellett a vezetőt kérdeztük arról is, fast fashion cégként milyen válaszaik vannak az iparágat gyakran ért vádakra, úgy mint a környezetszennyezés vagy éppen a gyártó országokban sok esetben tapasztalható sanyarú munkakörülmények.

Pénzcentrum: Május 27-én, hétfőn nyílik meg az első Primark Magyarországon. Milyen specifikus piacelemzés alapján döntöttek úgy, hogy Magyarországon nyitnak üzletet? Miért éppen most?

Maciej Podwojski: A magyarországi terjeszkedés a Primark folyamatos befektetését és elkötelezettségét mutatja a közép- és kelet-európai régió iránt, a sikeres szlovéniai, lengyelországi, csehországi, romániai és szlovákiai üzletnyitások után. 2019 óta markánsan jelen vagyunk a közép-kelet-európai régióban, a magyar piacra lépés pedig természetes lépés volt hosszú távú fejlődésünkben. Nagy potenciált látunk a közép- és kelet-európai térségben, és ambiciózus növekedési terveink vannak: még ebben az évben üzleteket nyitunk Temesváron (Románia), Prágában (Csehország) és Bydgoszczban (Lengyelország).

A magyar piacra való belépéskor az ország központi részén lévő helyszíneket kerestük - az Arena Mall az egyik legnagyobb bevásárlóközpont Budapesten és környékén. Remek találkozóhely is egyben, és infrastrukturális szempontból is előnyös, mivel a közelben vasútállomás, buszok, metró és trolibuszok is könnyen elérhetők. Az, hogy üzletünk az Arena Mallban található, lehetővé teszi számunkra, hogy a vásárlók széles körét érjük el az elhelyezkedésnek, valamint a bevásárlóközpont és üzletei sokszínűségének köszönhetően.

Milyen nehézségekbe kerül egy új piacra való belépés? Azt tudjuk, hogy a magyarországi nyitás körül nagy volt a hájp, ezáltal a dezinformáció, maga a cég is kommunikált, amikor még nem volt pontos időpont.

Igen, a sajtóban tavaly nem pontos nyitási dátumokat közöltek az üzletünkkel kapcsolatban, de ettől függetlenül nagyszerű volt látni az érdeklődést és a lelkesedést, amely a magyarországi megjelenésünket övezte. Egy új üzlet megnyitása összetett folyamat, és részletes előkészületeket igényel, mint például a megfelelő üzlethelyszín megtalálása, a helyszín átalakítása, hogy a legjobb vásárlási élményt nyújtsa, tervezés a bevásárlóközpont-partnerrel, az összes szükséges berendezés beszerzése, a berendezési tárgyak felállítása, az üzlet előkészítése a megnyitóra és a megfelelő kollégák toborzása. Tudjuk, hogy üzletünk nyitását nagy várakozás előzi meg, és mi is izgatottan várjuk, hogy megnyithassuk kapuinkat, és kellemes vásárlói élményt nyújtsunk.

Milyen konkrét pénzügyi célokat tűzött ki a Primark a magyar piacra lépés következő három évre, és milyen stratégiákat alkalmaznak ezek elérésére, tekintettel a regionális gazdasági környezetre?

Konkrét számadatokat nem oszthatok meg, egyelőre az Arena Mallban található új üzletünk megnyitására összpontosítunk. Ugyanakkor új lehetőségeket keresünk arra, hogy fejlesszük és építsük kapcsolatainkat ügyfeleinkkel Közép- és Kelet-Európa más helyszínein. Szeretnénk, ha a nyitás csodálatos élményt nyújtana vásárlóinknak az üzletben, és reméljük, hogy azok, akik hamarosan ellátogatnak budapesti üzletünkbe, megkedvelik és élvezni fogják az általunk kínált egyedi hangulatot. Szeretnénk megváltoztatni az üzletben történő vásárlásról alkotott képet, és modern és innovatív kiskereskedelmi környezetet biztosítani vásárlóink számára.

A magyar munkaerőpiac egyre telítettebb, nehéz jó munkaerőt találni, nagy a fluktuáció. Milyen speciális kihívásokkal szembesül a cég a munkaerőhiány terén, és milyen stratégiákat alkalmaz a toborzás terén Magyarországon? Hogyan lehet sikeresen felkutatni és megtartani a képzett munkaerőt?

Üzlethálózatunkat minden országban egyedileg alakítjuk ki, figyelembe véve különböző tényezőket, többek között a piaci dinamikát és a gazdasági helyzetet. Azt látjuk azonban, hogy a közép-kelet-európai régióban minden egyes új boltnyitásunk iránt rengeteg jelentkező érdeklődik a Primark üzletekben hirdetett különböző pozíciók iránt. Az Arena Mall-ban nyíló üzletünk 180 munkahelyet teremt, toborzásunk folyamatos, a legtöbb pozíciót már betöltöttük a kiskereskedelmi asszisztensi és vezetői munkakörökben. Mindig keressük az új tehetségeket, akik csatlakozhatnak csapatunkhoz.

Rugalmas munkaidőt kínálunk, beleértve a teljes munkaidős, részmunkaidős, esti és hétvégi állásokat is, ezáltal segítünk megteremteni az egyensúlyt a különböző életmódok, valamint a munka és magánélet között. A legtöbb pályázat a kiskereskedelmi asszisztensi állásokra érkezik. Ezt két fő tényező befolyásolja: a kereslet és az egyes munkakörökhöz szükséges tapasztalat. Ezért mindig nagyobb kihívást jelent a menedzserek felvétele, akik az adott helyszínen foglalkoztatott teljes csapatnak csak néhány százalékát teszik ki és akiktől nagy fokú tapasztalatot várunk el. Minden egyes új üzlet megnyitásával új munkahelyeket is teremtünk, valamint a toborzási stratégiánk egyik eleme, hogy olyanokat vonunk be, akik különböző okokból hosszabb időre kikerültek a munkaerőpiacról.

Hogyan határozza meg a Primark a bérezési struktúráját, és milyen lépéseket tesz a munkavállalói elégedettség növelése érdekében? Mennyit lehet most keresni különböző pozíciókban a Primarknál? Hogyan viszonyul ez a régió többi országában tapasztalható bérezésekhez?

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy munkavállalóink számára versenyképes bérezést biztosítsunk, és teljes körű juttatási csomagot kínálunk nekik. Beleértve a SZÉP Kártyát, a Budapesten kívül lakó kollégáknak járó utazási támogatást, valamint a munkavállalói segítségnyújtási programunkat és a kollégáknak járó vásárlási kedvezményt. A munkatársak időről időre utazási lehetőséggel is élhetnek, hogy segítsenek az új üzletek új kollégáinak betanításában. Emellett számos belső képzési programot biztosítunk a munkatársak számára, mivel alapvetően hiszünk a tehetségek kinevelésében, illetve fejlesztésében. Például munkavállalóinknak lehetőségük van részt venni a Customer Promise képzésünkben, vagy a vezetőségnek szóló coachingban és készségfejlesztésben.

Hogyan illeszti a Primark a globális kiskereskedelmi trendeket és vásárlói elvárásokat a helyi stratégiájukba? Azt tudjuk, hogy az Egyesült Királyságban vezetnek fast fashionba, itt Magyarországon azonban például a H&M rengeteg bolttal van jelen, de ott van az olcsó Home kategóriában a Pepco, ami szintén nagyon elterjedt. Milyen pozíciót vesz fel a Primark ezekkel szemben Magyarországon? Terveznek például erőteljes terjeszkedést?

A Primarkban tényleg mindenki talál számára megfelelő darabokat, a kiváló minőségű alapvető cikkektől kezdve a legújabb trendekig a női, férfi és gyermekruházaton át a szépségápolás, a háztartási cikkek és a kiegészítők széles választékáig. A licenszkínálatunk más közép- és kelet-európai piacokon is nagyon népszerű a vásárlók körében, például a Disneyvel, az NBA-vel és a Netflixszel közös kollekcióink. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ruháink mindenki számára megfizethetőek legyen, anélkül, hogy kompromisszumot kötnénk a minőség vagy az ellátási láncunkban alkalmazott szabványok terén. Célunk, hogy a vásárlók élvezzék a Primark termékeket, hogy minden ruhadarab jól illeszkedjen, jól mosható legyen, és hogy a ruhatáruk szeretett, többször viselhető darabjává váljon.

A Primarkot kicsit másképp működtetjük, mint más kiskereskedelmi vállalkozások, ezért tudunk vonzó árakat biztosítani. Keményen dolgozunk azon, hogy alacsonyan tartsuk az árainkat, ami a Primark üzleti modelljének fókuszában áll. Azzal tudunk megtakarításokat elérni, hogy nagy megrendeléseket adunk le a beszállítóink gyárainak, amelyek az összes piacunkra gyártják termékeinket, és a csomagolás terén is az egyszerűségre törekszünk. Mivel nem értékesítünk online, nincsenek olyan plusz költségeink, mint más kiskereskedőknél, amikor a vásárlóknak kiszállítást kell nyújtani. Ami igazán megkülönböztet minket versenytársainktól, az az üzletkörnyezethez való hozzáállásunk, amely inspirálja vásárlóinkat, és bevonja őket a Primark életérzésbe.

Szeretnénk megváltoztatni az üzletekben történő vásárlásról alkotott képet, és olyan progresszív és innovatív kiskereskedelmi környezetet biztosítani vásárlóink számára, amely üzletünket olyan célponttá teszi, amelyet mindenki tetszését elnyeri, mint például a trendzónáink, amelyek gyakran frissülnek, és bemutatják a legújabb divatot.

Hogyan kezelik a gyártási és ellátási lánc kihívásait, különösen a fenntarthatóság és etikus kereskedelem szempontjából? A Primarkot, akár csak más fast fashion vállalkozást gyakran éri kritika az óriási karbonlábnyom miatt, de időről időre előkerülnek a gyártó országban tapasztalható munkakörülmények is. Hányadán áll most ezekkel a Primark?

Több mint egy évtizede dolgozunk azon, hogy fenntarthatóbbá váljunk, mert tudjuk, hogy ez mennyire fontos ügyfeleink, üzleti partnereink és kollégáink számára. A Primark mindig is a megfizethető áron kínált divatról szólt, most pedig szeretnénk segíteni az embereknek, hogy jobban és fenntarthatóbban tudjanak vásároljanak. A Primark Cares stratégiánk, amely 2021 szeptemberében indult, meghatározza a kötelezettségvállalásainkat, hogy a fenntarthatóbb divatot mindenki számára megfizethetővé tegyük. A vállalásaink terén jó eredményeket értünk el, és 2023 novemberében a Fenntarthatósági és Etikai Jelentésünk részeként megosztottuk a Primark Cares vállalásaink második éves előrehaladását.

Nagyon megválogatjuk, hogy kivel dolgozunk együtt. Ahhoz, hogy felkerülhessenek a Primark által jóváhagyott gyárak listájára, minden gyárat átvilágítunk a Primark magatartási kódexünkben meghatározott, nemzetközileg elismert szabványok szerint, és csapataink többek között ellenőrzik a Primark ruhákat gyártók munkakörülményeit. Kódexünk az Egyesült Királyság Etikus Kereskedelmi Kezdeményezések (ETI) kódexének alapelveit veszi figyelembe, amely az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) egyezményein alapul. Minden beszállítónknak és gyáruknak alá kell írnia magatartási kódexünket, ha együtt akarnak működni velünk. Beszállítóink gyáraiban programokat is indítunk, hogy segítsük a munkavállalókat a munkahelyi jogoktól kezdve a higiéniai oktatásig mindenben.

Több ezer kolléga vett már részt különböző programjainkban Indiában, Kínában, Bangladesben és még sok más országban.

Hogyan látja a Primark a fenntartható divat jövőjét, és milyen lépéseket lehet egyáltalán tervezni fast fashion cégként a fenntarthatósági célok elérése érdekében?

A fenntarthatóság fontosabb, mint valaha a fogyasztók számára, de ez az elvárás minden felelős vállalkozással szemben is. Kétségtelen, hogy a kiskereskedelem és a divatipar nagy kihívások előtt áll, és ez az, amitől nem zárkózunk el. Azon dolgozunk, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat, és tudjuk, hogy méretünkből adódóan minden változtatásunknak valódi hatása lehet. A Primark Cares stratégiánk részeként 2021-ben kilenc olyan vállalást mutattunk be, amelyek megvalósításán 2030-ig dolgozunk. Ezek közé tartozik, hogy 2030-ig minden ruhánkat újrahasznosított vagy fenntarthatóbb forrásból származó anyagokból készítjük, valamint a felére csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátást, és az ellátási láncunkban dolgozó munkavállalók számára megélhetést biztosító bérezésre törekszünk.

A Primark ruháinak 55%-a tartalmaz újrahasznosított vagy fenntarthatóbb forrásból származó anyagokat, szemben a 2021-es 25%-kal. Tavaly ünnepeltük a Primark Fenntartható Pamut Programjának 10 éves fennállását. A program célja a gyapot környezeti hatásának csökkentése, a gyapottermelők megélhetésének támogatása és a Primark számára a pamutellátási lánc nyomon követhetőségének javítása. Ezzel mára már közel 300 000 gazdálkodót képeztünk ki. Nemrégiben elindítottuk saját keretrendszerünket a körkörös ruházat tervezéséhez és előállításához, valamint létrehoztuk saját fenntarthatósági szisztémánkat.

A körkörösségre vagy a tartósságra vonatkozóan nincs iparági szabvány, ezért szerettünk volna a vásárlóinknak lehetőséget nyújtani, hogy a ruháikat hosszabb ideig megtarthassák és az életciklus végén újrahasznosíthassák. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy rendszeresen és őszintén beszámoljunk az előrehaladásunkról és a kihívásainkról, továbbá, hogy vásárlóinkat is magunkkal vigyük erre az útra.

Mi a helyzet az ellátási láncokat érintő kihívásokkal? A COVID alatt láttuk, mennyire sebezhetőek a globális cikket, a ruhaiparban ez hatványozottan igaz lehet. Hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez a cég az elmúlt években, bekövetkezetett-e bármilyen drasztikus változás az elmúlt évek kihívásai miatt?

Az elmúlt években hozzászoktunk az ellátási lánc megszakadásához, és szoros munkakapcsolatot ápolunk a szállítmányozási partnereinkkel, hogy szükség szerint tudjunk alkalmazkodni és módosítani. Az utóbbi időben nem tapasztaltunk jelentős fennakadásokat, és jó készletekkel rendelkezünk. A vásárlók nem tapasztalnak észrevehető termékhiányt, ami várhatóan továbbra is így lesz.

Milyen stratégiákat alkalmaznak a digitális kereskedelem és az e-kereskedelem terén, figyelembe véve, hogy korábban elsősorban fizikai üzletekre összpontosítottak? Várható, hogy például a Primarkról is lehet majd rendelni online?

Üzleteink a Primark-élmény középpontjában állnak, és arra épültek, hogy vásárlóink számára nagyszerű vásárlási élményt nyújtsanak. Ugyanakkor látjuk az új technológiák és digitális megoldások fontosságát, amelyek továbbjavítják a vásárlási élményt.

Digitális átalakulásunk részeként tavaly új weboldalt indítottunk, ami azt jelenti, hogy a vásárlók már az üzletbe való látogatás előtt böngészhetnek a legtöbb termékcsaládunkból és ellenőrizhetik a kínálat elérhetőségét. A weboldal eredetileg 2022-ben indult el az Egyesült Királyságban, és nemrégiben minden piacunkon bevezetésre került. Az Egyesült Királyságban a Primark nemrégiben bejelentette, hogy a sikeres 18 hónapos kísérletet követően 2025 végére az összes nagy-britanniai üzletre kiterjeszti a Click + Collect szolgáltatást.

Az országos terjeszkedés mellett új kategóriákkal és a Click + Collecten keresztül megvásárolható termékekkel is bővül a kínálat, a férfi, valamint az otthoni és életmód termékek mellett a női és gyermekruházat is megjelenik az oldalon. Jelenleg a Click + Collect az Egyesült Királyság 57 üzletében érhető el, és a vásárlók mintegy 2500 Primark termékből vásárolhatnak online rendelés útján, amelyeket a helyi üzletben vehetnek át. Egyelőre az Egyesült Királyságban zajló kísérletre összpontosítunk, és szeretnénk továbbra is megismerni, hogyan működhet a szolgáltatás a vásárlóink és az üzletünk számára, mielőtt további döntéseket hoznánk arról, hogy a jövőben hogyan folytatjuk a szolgáltatást. Ezt leszámítva, nem értékesítjük ruháinkat online.

Milyen kihívásokat és lehetőségeket lát a Primark a mesterséges intelligencia és az automatizálás területén a kiskereskedelemben?

Az én szemszögemből nézve a kiskereskedelemben továbbra is kulcsfontosságú trend a vásárlói élmény javítása az üzletben. Az üzleteknek túl kell lépniük a "tranzakciós" jellegen.

Az öröm és a kikapcsolódás helyévé kell válniuk. Célunk, hogy a legjobb vásárlói élményt nyújtsuk, például kényelmes önkiszolgáló pénztárakat kínálva, amelyek csökkentik a sorban állás idejét. Ezeket tavaly vezettük be két lengyel üzletben - Wroclawban és Lodzban -, és már most látjuk, hogy ez a megoldás egyre népszerűbb. Azt is láttuk, hogy a digitális megoldások milyen hatással lehetnek a hagyományos kiskereskedelemre. A fizikai és digitális élmények kombinációja, az úgynevezett "phygital" egyre népszerűbbé válik, amely az online és fizikai bolt jellegű kiskereskedelmet integrálja, hogy átfogó vásárlási élményt nyújtson. Naponta használunk új technológiákat, bár ez nem biztos, hogy észrevehető a vásárlóink számára. Így például értékesítési jelentéseket készítünk, elemezzük a termékek iránti keresletet, hogy ennek megfelelően tudjuk kezelni a készleteket és a rendeléseket.

Milyen kilátásokkal érkezik a Primark Magyarországra? Milyen évre számítanak idén, és milyen kilátásokkal kalkulálnak 2025-re? Mit látnak most, mik lesznek a jövő legforróbb kérdései a saját szegmensükben?

Egyelőre az Arena Mallban található új üzletünk megnyitására összpontosítunk, és alig várjuk, hogy többet tudjunk meg a piacról és a vásárlóinkról. Az elmúlt néhány év a vásárlók választási lehetőségeinek és elvárásainak átalakulásához vezetett. Tudjuk például, hogy vásárlóink a legújabb trendeket szeretnék viselni, megfizethető áron, ezért trendzónákat alakítottunk ki az üzletben, hogy a szezon alapdarabjai termékei könnyen elérhetőek legyenek. A vásárlásnak erős szociális aspektusa is van, hiszen baráti társaságok vagy családok találkoznak nálunk.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a vásárlók fenntarthatóbb választékot várnak tőlünk, ezért nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy fenntarthatóbb, mindenki számára elérhető divatot kínáljunk nekik. Elköteleztük magunkat amellett, hogy 2030-ra ruháink 100%-át újrahasznosított vagy fenntarthatóbb forrásból származó anyagokból készítjük. Beruházásaink során, üzleteinkben a legjobb minőségű vásárlási élményt teremtjük, amelyeket a vásárlók online nem kaphatnak meg. Ezért, különösen az Egyesült Királyságban, az Írországban, Spanyolországban és Portugáliában található néhány nagyobb zászlóshajó üzletünkben szépségszalonokat, fodrászatokat, kávézókat és engedményeket vezettünk be.

Ezeket jelenleg nem kínáljuk a közép-kelet-európai üzleteinkben, mivel viszonylag új régióban vagyunk, és egyelőre a márka helyi fejlesztésére és kínálatunk ismertségének növelésére összpontosítunk, de soha nem mondjuk, hogy soha.

